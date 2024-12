Con el tamaño de dos estadios de fútbol y un campo de tulipanes, un pueblo se convirtió en Oz

Para hacer Wicked, los creadores tomaron el pequeño pueblo de Ivinghoe, en las afueras de Londres, y construyeron allí el mundo de la película: decenas de escenarios como el inicio de un enorme campo de tulipanes, donde todo funciona con energía solar y renovable .

Cuando Walter Scott (1771-1832) lanzó su primera novela después de haberse convertido en un célebre poeta, Jane Austen declaró: “no tiene por qué escribir novelas, sobre todo si son buenas. Ya tiene suficiente fama y ganancias como poeta, y no debería quitarle el pan de la boca a otras personas”. Estaba en lo cierto. Lanzó 27. Para la primera, Waverley, agotó 10.000 ejemplares en 15 días . Promediando el siglo XIX sus ventas habían alcanzado los dos millones de obras, el doble de todos los escritores románticos.

Scott fue quien escribió las aventuras de Wilfredo de Ivanhoe, un caballero que retorna de las Cruzadas a Inglaterra para reclamar su herencia y casarse con la mujer que ama. El nombre del protagonista es una deformación de Ivinghoe, una reluciente colina de 233 metros en el corazón de la campiña inglesa , a 53 kilómetros al noroeste de Londres, en pleno condado de Buckinghamshire.

Los creadores de la versión cinematográfica de Wicked transformaron a la colina en uno de los pueblos de Oz Gentileza

Según descubrieron los arqueólogos, la altura del promontorio fue valorado desde la Edad de Hierro. Por más de 5000 años ha sido parte de la Ridgeway, un sendero considerado como la ruta más antigua de Gran Bretaña, aún en uso activo. La elevación de Ivinghoe permitía un tránsito tranquilo que podía eludir alimañas e imprevistos en los bajíos, además de ofrecer una vista libre frente a posibles amenazas.

Su particular suelo calcáreo ofrece un sustrato perfecto para pastos verdes, orquídeas raras y mariposas en peligro de extinción. En algún momento guareció una baliza que funcionaba de alerta para las regiones circundantes sobre amenazas o peligros. Se encuentra en una zona rica en evidencia arqueológica de ocupación prehistórica del Pleistoceno y el Paleolítico . La zona del noroeste del pueblo reúne una serie de ruinas que datan de las Edades del Bronce y del Hierro.

Un escrito indica que en el año 1000 Ivinghoe era conocida como Evinghehou. Lo que se supone que significaba el hoh del pueblo de Ifa, donde hoh era el término usado en inglés antiguo para talón, lo que daría una situación geográfica de la locación, justo al final de una cresta, que posee la forma particular del taco de un zapato.

La accesibilidad de Ivinghoe y su serena parsimonia lo convirtieron en un sitio tentador para algunas producciones cinematográficas . Su cercanía con los estudios Leavesden, la sede de los sets de la saga de Harry Potter a 30 kilómetros al noroeste de Londres, le permitieron convertirse en un escenario utilizado para tomas en la campiña, como en El cáliz de fuego. También resultó ser la luna en la que cae la segunda Estrella de la Muerte en El ascenso de Skywalker, en la saga de Star Wars.

La serie protagonizada por Sandra Oh y Jodie Comer, Killing Eve, utilizó Beacon Road, una calle que conduce a un gran estacionamiento. Batman Begin y Maléfica también filmaron algunas de sus tomas en el pueblo. Ahora, uno de los estrenos de cine más esperados de la temporada, volvió a tomar a Ivinghoe como protagonista. Pero esta vez, los creadores de la versión cinematográfica de Wicked transformaron a la colina en uno de los pueblos de Oz .

Una cuestión de magia

El nativo de Albany, Estados Unidos, Gregory Maguire, perdió a su madre en el parto. Luego de pasar unos pocos meses con una tía que lo recibió por pedido de su padre, terminó en un orfanato cuando no tenía aún ni medio año de vida. Con otros tres hermanos, fue recuperado por su padre cuando éste volvió a casarse tres años más tarde. De adulto, se licenció en literatura y se abocó a escribir para niños .

En 1995 publicó su primera novela para adultos Wicked: the life and times of the Wicked Witch of the West (Wicked: la vida y los tiempos de la Malvada Bruja del Oeste), una supuesta precuela de El Mago de Oz. No obtuvo repercusión, pero cuando en 2003 se estrenó una adaptación edulcorada de su obra en Broadway, vendió 500 mil ejemplares . Dos años más tarde su libro permaneció 26 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times. Desde entonces se ha concentrado en la publicación de otras obras de la saga y de reversiones de clásicos infantiles. Hoy está casado con el artista Andy Newman, con quien ha adoptado tres niños.

Munchkinland es una región de la Tierra de Oz, que Maguire retomó de la primera vez en que fue mencionada en El mago de Oz, de Lyman Frank Baum . Es el sitio con el que la protagonista Dorothy Gale se encuentra cuando llega a Oz. Un dominio que perteneció antiguamente a la Malvada Bruja del Oeste. Descripto por Braum como un pueblo de “pequeñas cabañas azules con techo de paja en forma de hongo, que se extienden en una encantadora disposición sobre valles verdes y montañas exuberantes”.

El mundo fantástico de Wicked Universal Pictures

Cuando Jonathan Murray Chu, el director de la versión cinematográfica de Wicked –protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo– debió imaginar dónde montar Munchkinland, recordó aquellos paisajes de films precedentes y llegó a Ivinghoe, un reducto de apenas 1000 habitantes, con el objetivo de que allí se montara un estudio completo al aire libre para dar vida a los sueños conjuntos de Baum y Maguire.

El set para la película que recaudó 114 millones de dólares en su estreno en los Estados Unidos y 164,2 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel global, fue construido por el diseñador de producción Nathan Crowley en apenas unos pocos meses y había desaparecido para fines del año pasado. Todo a un tamaño de dos estadios de fútbol . La disposición de grandes espacios y decorados integrales, de hasta 15 metros de altura, permitieron cubrir totalmente los requerimientos de las escenas, para filmar en 360 grados, con la posibilidad de reducir al máximo el uso de pantalla azul. Según la información oficial de prensa ofrecida por Universal Pictures, “este enfoque proporcionó a la directora de fotografía Alice Brooks una libertad excepcional para iluminar espacios reales y tangibles, lo que mejoró la autenticidad visual y la escala de la película”. Todo creado bajo normas de bajo impacto ambiental, gestión de deshechos, energía solar y política de recursos renovables.

El comienzo de la película, que muestra el pueblo de Munchkinland con la canción “No One Mourns the Wicked” (Nadie llora por los malvados), es una toma integral desarrollada en las locaciones construidas en Ivinghoe . Es aquí donde la secuencia de apertura de la película con Glinda la Buena (Grande) les relata a los aldeanos que la Malvada Bruja del Oeste ha sido asesinada, pero ante las preguntas que recibe, debe confirmarles que efectivamente la conoce, y expone la historia de la infancia de Elphaba (Erivo), personaje que toma para componer su nombre las iniciales de Lyman Frank Baum, según su fonética en inglés.

Para la película se utilizaron 9 millones de tulipanes Gentileza

Munchkinland, la locación que recupera Maguire de la obra de Baum para su saga Wicked, se trata de una amplia provincia en el este de Oz, conocida como el Corn Basket (Canasta de maíz) por sus grandes campos de cultivo. En el film deseaban que esta colorida aldea alcanzara una presencia visual impactante. Para que la imagen de lo que requerían las escenas pudiera tener lugar allí, el rodaje exigió que edificaran diferentes cabañas con particulares tonalidades y techos de paja . También se le dio forma a un deslumbrante sendero de baldosas amarillas que conduce a los habitantes hasta el mercado del pueblo.

Las necesidades del relato exigían continuidad hacia un campo de tulipanes gigantesco , lo que obligó a Crowley a sepultar parte del pueblo para permitir el montaje con ese escenario. La plantación comienza en Ivinghoe, pero técnicamente finaliza mucho más lejos, en otra punta del Reino Unido. Casi se compuso una edición fílmica en la vida real. Para ello, Crowley tuvo que enterrar el pueblo en el suelo. De esta manera, fue posible darle continuidad a Munchkinland. En Ivinghoe se ve el comienzo de los campos de tulipanes que supuestamente rodean al pueblo, pero las tomas del total del terreno florecido se filmaron en realidad al otro lado del país.

Algunas de las decisiones del diseñador de producción Crowley y el director Chu implicaron obras monumentales, pero se basaron en conceptos con sentido, afincados en inspiración real surgida de la producción de Judy Garland y la obra original. Así, por ejemplo, tomaron la canción “Somewhere Over the Rainbow” (En algún lugar sobre el arcoíris) que fuera uno de los temas del film de 1939, para decidir que los habitantes de Munchkinland (los munchkins) fueran cultivadores de tulipanes, y que esas resultaran ser las flores que trazaran líneas sobre el territorio dibujando un arcoíris.

El rodaje exigió que edificaran diferentes cabañas con particulares tonalidades y techos de paja

El objetivo fue tomar ese paisaje como un símbolo central de la puesta . Ni Crowley ni Chu deseaban un escenario digitalizado. Esperaban una experiencia realista, pero esto implicaba un desafío descomunal. Crowley ya había encarado en el pasado otros retos parecidos. Junto al meticuloso director Christopher Nolan, con el objetivo de no recurrir a efectos especiales, dieron vida a un cultivo de maíz clave en la trama de Interstellar. Para esa ocasión superaron el precedente de Zack Snyder, que había plantado 80 hectáreas de maíz para dar vida a un escenario creíble en la granja de los padres del héroe en El hombre de acero.

Crowley más que duplicó la superficie y plantó 200 hectáreas en Calgary para la producción con Nolan. Pero en Wicked el desafío fue abrumador.

Para construir de manera natural un arcoíris en una pradera ondulante que permitiera hacer realidad el sueño de Chu, Crowley eligió Norfolk, un destino turístico popular entre los británicos, con algunas de sus mejores playas como las de Great Yarmouth, Cromer y Holkham. Allí, en King’s Lynn, Mark Eves y su esposa Susanne, especialistas en el cultivo de tulipanes, comenzaron a diagramar el escenario en 2022 . Utilizaron el mismo campo que ellos siembran cada año y que ponen a disposición para que los que deseen fotografiarse allí donen dinero para un hogar que auspician.

¿Sabías que? Se plantaron más de 9 millones de tulipanes para el rodaje de “WICKED”, en lugar de usar CGI. pic.twitter.com/vOl6vUwIPt — Ariana Grande Spain ☀️ (@AGrandeSP) February 12, 2024

Todo pareció simple al principio, pero diagramar las líneas de colores según los requerimientos de la escena y que éstas emergieran en este lugar de Norfolk siguiendo el patrón que se había sumergido en una colina ficticia de Ivinghoe fue un reto complejo. Los riesgos de la producción artesanal implicaban cuestiones como que floreciera el tono correcto en el sitio adecuado .

Aunque Crowley llegó a Eves con la idea, no le especificó cuántos tulipanes se necesitarían, sino más bien la tarea a producir. Resultó que a razón de 4 centavos de dólar por la unidad, se utilizaron 9 millones de tulipanes , a los que, una vez producidas las escenas, se les cortó el cáliz para dejar los bulbos listos para ser reutilizados en la siguiente temporada.

Más escenas requirieron puestas especiales. Tal es el caso del arribo de los estudiantes a la Universidad de Shiz. Baum en su obra marcó muy especialmente como esta zona estaba construida entre canales, como una especie de Venecia. Para ello Chu y su equipo decidieron plantear las escenas en Seven Sisters Country Park, en East Sussex, donde se filmaron las tomas de los barcos, aunque el atraco y la llegada propiamente dicha se integraron con escenas en estudios, siempre como un puente entre el pequeño pueblo de Ivinghoe y el resto de los escenarios.

Flavia Tomaello

