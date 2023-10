escuchar

Para la primera visita a París, siempre hay un viajero experimentado que recomienda no subir a la Torre Eiffel. Es trillado, no vale la pena, en un mal día no se ve nada, las colas son interminables, cuando llegas sólo vas a querer bajar… Sin embargo, a pesar de que antes de subir al avión te convencen, al pisar París y verla como un imán desde todos lados, se siente la atracción de verse a uno mismo en el sitio donde cientos de veces escenas de películas y series ubicaron a sus protagonistas.

El imán que despiertan las escenografías en las que las aventuras de los personajes cobran vida se han revalorizado. La recién estrenada última temporada de Sex Education atraviesa una sucesión de espacios, pero la idílica casa de Otis y Jean situada en lo alto del río Wye se ha convertido en un emblema de la serie. Llamada El Chalet, es posible alquilarla para pasar unas vacaciones largas o un fin de semana.

Cobijada bajo el exterior rojo, con franjas blancas y su inconfundible frente de tres chimeneas, se esconde en el Bosque de Dean, con un frondoso follaje que la oculta de la vista de los curiosos. El Chalet en Symonds Yat es un B&B con cinco dormitorios, con capacidad para 10 personas, decoración acogedora (que puede husmearse en las escenas de la serie), y también la terraza que frecuentan Jean y Otis a lo largo de los capítulos.

En el paisaje noruego, el Juvet Landscape Hotel fue uno de los escenarios de la última temporada de Succession archivo

Todas las locaciones que Andrea Camilieri creó para montar los decorados de El Comisario Montalbano no existen. Marinella, el pueblo costero donde se ubica su casa en la ficción, en verdad se encuentra junto al mar en Punta Secca, un trozo costero de Santa Croce Camerina, al sur de Ragusa, en Sicilia, que se eleva al este de las ensenadas y frecuentes elevaciones que caracterizan la costa.

Habitada por grupos de pescadores y pastores desde la antigüedad, cerca de allí, el bizantino Belisario reunió las milicias destinadas a expulsar a los últimos godos del archipiélago maltés. También convertida en un B&B, la propiedad en Aldo Moro 44, próxima a la Torre Scalambri, se destaca por la terraza que se abre al mar, a la que el comisario sale cada mañana para ver el despertar del día.

Por dentro es modesta y sencilla, originalmente ligada a la pesca de la zona (sardinas y anchoas), y hace algo más de un siglo fue reconvertida en vivienda. Los propietarios ofrecen además tours para descubrir los sitios típicos de la serie.

El contrapunto, bien al norte, con vistas al frío polar, es el Juvet Landscape Hotel, que acogió las transacciones de la última temporada de Succession. Muerto el líder familiar, sus herederos y un posible comprador se dejan absorber por un bosque de abedules a las afueras del pueblo noruego de Valldal. La locación, bajo el lema de dejar el mundo atrás, propone siete cuartos del hotel a un costo de 500 euros la noche. Todas las instalaciones fueron construidas acomodándose al bosque, por lo que las habitaciones son todas diferentes.

En la pequeña pero deslumbrante pajarera se aloja Kendall, quien dice del sitio “mi cabaña es jodidamente pequeña. La fotografía de la serie utiliza ese encuentro de alto contraste entre el paisaje y la arquitectura innovadora, construida con el deseo de interferir lo menos posible en la naturaleza

En ocasión de la cuarta temporada, el hotel fue tomado por completo por los protagonistas y, a lo largo del capítulo en el que se desarrollan las negociaciones, Noruega se convierte en otro actor clave. La naturaleza toma por completo las escenas y la Góndola de Romsdalen es un teleférico cercano al hotel, que llega los 1679 metros de altura dentro de uno de los fiordos más fotografíanos del país. La magia de su punto más alto es la vista 360° del accidente geográfico. Allí el incomparable restaurante Eggen compite entre la vista y la comida.

La casa del Comisario Montalbano es un bed and breakfast archivo

Algo similar ocurrió en la tercera temporada con la toscana Villa Cetinale, que fue el escenario para la boda italiana de Caroline Collingwood (interpretada por Harriet Walter). Es un palacio de ensueño del siglo XVII en un pliegue de colinas al sur de Siena. Diseñado por el arquitecto romano del barroco tardío Carlo Fontana, en 1680, fue construido como pabellón de caza para el cardenal Flavio Chigi (1631-1693), que la heredó de su tío, Fabio, que se convertiría en el Papa Alejandro VII en 1655. Según cuentan los locales, éste, como su nipote, dio origen a la palabra “nepotismo”.

Para la década de 1990 Marina Hanbury, ahora condesa de Durham, la visitó por primera vez por recomendación de su padrino, Jasper Guinness. Tenía apenas 10 años. Pero se haría de la propiedad definitivamente para 2011. Tomó en sus manos la renovación completa para volver a su aire original, el que puede verse en el fin de temporada de Succession. Hoy está disponible para alquilarla para eventos y también para vacacionar. Cuenta con otras tres villas anexas.

La bella Villa Tasca está disponible en Airbnb Luxe. Es apenas uno de los muchos mágicos paisajes en los que se sumerge The White Lotus, ganadora del Globo de Oro y varios Emmys, y que con sus locaciones también sedujo a los amantes de los viajes. Su trazado data del siglo XVI, y protege uno de los jardines más emblemáticos del romanticismo siciliano del siglo XIX.

En The White Lotus, Villa Tasca: una joya arquitectónica del estilo Palermo neoclásico archivo

Un sitio amado, además, por Jacqueline Kennedy. Entre los decorados utilizados para ambientar las escenas que convocan a los protagonistas durante la segunda temporada de la comedia negra creada, escrita y dirigida por Mike White, la imponente propiedad siciliana donde Daphne y Harper huyen, es una joya arquitectónica del estilo Palermo neoclásico.

Construida en el siglo XVI, está enclavada en un parque de ocho hectáreas repletas de cítricos y árboles centenarios. La villa puede alquilarse por completo o vivir en alguna de sus dependencias unas vacaciones cerca de la Capilla Palatina, el Palacio de los Normandos y las Catacumbas de los Capuchinos.

Aunque sólo se puede ver desde afuera, uno de los sitios más concurridos de Nueva York (y eso es decir mucho) es 66 Perry Street, la casa donde vivió Carry Bradshow de Sex and the City, a pasos de la mítica boulangerie que también hizo célebre la serie: Magnolia Bakery (401 Bleecker Street, esquina calle 11 oeste).

Es la típica brownstone con las clásicas escaleras en el ingreso. En ella sólo se pueden tomar fotos y un cartel impide subir las escaleras. Justamente, esos peldaños son grandes protagonistas a lo largo de todas las temporadas. Según el dialecto neoyorquino este tipo de escalinatas se llaman stoop.

¿Un par de curiosidades? En las primeras temporadas se utilizó como escenario la casa lindera del 64 de Perry St. Por otro lado, en el guion de la serie, Carry en verdad vive en el E73rd St, en el Upper East Side, pero las casas de la zona son bastante menos carismáticas, por eso se eligió utilizar el escenario de West Village. Sarah Jessica Parker ha vivido a una calle de distancia de su domicilio en la ficción durante mucho tiempo. De hecho, aún sigue viviendo muy cerca.

Otro sitio emblemático es el Soho House New York, donde Samantha utiliza una membresía robada para acceder a la famosa pileta a pasos de la High Line, en el Meatpacking District. No basta pagar la cuota para acceder al rooftop, sino que cada nuevo integrante debe ser avalado por el resto de los socios del club.

En la primera temporada de Emily in Paris, una de las principales locaciones es el hotel Plaza Athénée (Fuente: Netflix)

Con la misma inspiración de sofisticación y exotismo, pero décadas de después, Emily in Paris lleva en su primera temporada a uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad: el Plaza Athénée. No sólo 5 estrellas, sino que exhibe la categoría de palacio, unos pocos en París con ella. Su elegancia sembrada de rojo sus toldos del frente y su patio tapizado de verde son un clásico de Avenida Montaigne, donde se desliza la semana de la moda cada temporada.

De vampiros a superhéroes

Para los que desean rememorar la historia de vampiros Crepúsculo, pueden alojarse en Twilight Swan House, la pintoresca propiedad localizada en la ciudad de St. Helens en Oregon, por unos 300 dólares la noche. Es una casa de cinco habitaciones que data de la década de 1930 que, según la serie, es donde vivió Bella Swan (el personaje interpretado por Kristen Stewart).

De un modo inteligente, los propietarios han conservado los detalles originales de la saga, incluida la mesa de comedor que se utilizó en el rodaje y la habitación de la propia Bella. En este caso, el cuidado que tuvieron para recrear perfectamente todos los detalles hacen que cada paso dentro de la vivienda recuerde a las escenas originales.

Los fans de Crepúsculo pueden alojarse en Twilight Swan House

Algo similar sucede con la cabaña de Tony Stark que puede verse en Advengers: Endgame. Con tres dormitorios y tres baños, está pensada para seis personas. Apenas a 20 minutos en auto desde el aeropuerto de Atlanta, se encuentra en Fairburn, Georgia. Según la historia, Stark vive allí con Pepper Potts y su hija, Morgan, cuando Iron Man intentaba alejarse del personaje y vivir una vida tranquila.

Su interior es rústico y también conserva el estilo y objetos que pueden verse en la película. Está enclavada en una granja de más de 3200 hectáreas, junto a un lago sereno. Según la temporada, los precios por noche varían entre los 300 y los 800 dólares la noche. Allí, además, tuvo lugar la escena del funeral, a la que asistieron Mark Ruffalo, Tom Holland, Chris Evans y Chris Hemsworth. De hecho, según el actor que interpretó a Hulk todos creían que mientras rodaban, se estaba filmando una boda.

