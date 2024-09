La atrapante historia de la caída

Escuchar

Hacía mucho que una telenovela ciento por ciento argentina no mantenía la audiencia global tan entretenida como asombrada. Resultó un éxito el lanzamiento internacional del culebrón que en los últimos años circulaba en la clandestinidad de esos pasillos de donde nacen los trascendidos “de altas fuentes gubernamentales”.

Como muchas de las historias del poder, la del expresidente Fernández era un secreto a voces. De hecho, ahora que se hicieron públicas algunas conversaciones privadas, varios periodistas reconocieron que todos estos años tuvieron indicios, pero no tantos como para dar la información.

Nada alimenta más la expectativa que la circulación clandestina de los episodios de una serie. Como pasó en 2017, cuando Maduro y Diosdado lanzaron una proclama prohibiendo la emisión de El comandante.

"Como muchas de las historias del poder, la del expresidente Fernández era un secreto a voces. De hecho, ahora que se hicieron públicas algunas conversaciones privadas, varios periodistas reconocieron que todos estos años tuvieron indicios, pero no tantos como para dar la información"

La censura que pretendía proteger la memoria de Hugo Chávez de una biografía no autorizada por sus discípulos hizo explotar el mercado informal de venta de episodios en las esquinas. En 2024 ya no hace falta pagar por un DVD pirata porque todo circula por los teléfonos móviles. Especialmente lo que no puede mostrar la televisión.

El poder cree que el secretismo lo preserva, pero el efecto búmeran de la opacidad de la información puede ser devastador. Primero, porque lo que el poder intentó acallar será lo primero que salga a la luz cuando haya otro poder. Por eso, los ocultadores evitan a toda costa la alternancia.

La segunda cuestión es que quien estuvo en la cima, excepto que ascienda a la canonización, no le queda más que caer. Y la caída es el arco emocional que más cautiva la atención humana. Esta es una idea que propuso el escritor Kurt Vonnegut para resumir el movimiento que tiene una historia entre principio a fin, que recorre la oscilación entre la buena fortuna y la desgracia.

Un estudio publicado en la revista EPJ Data Science analizó más de mil trescientas novelas para analizar el arco emocional más popular. Dentro de las historias más atrapantes están las que incluyen la caída, que arquetípicamente representa el mito de Ícaro.

Este púber era hijo de la esclava Náucrate y de Dédalo, arquitecto del laberinto de Creta conocido por su astucia. Cuenta el mito que Dédalo logró escapar de la isla volando gracias a unas alas de cera, que también puso a su hijo, con la advertencia de no subir demasiado para que el ardor del sol no derritiera el artefacto.

La poética de Ovidio en Las metamorfosis describió la caída del insensato con la metáfora de las plumas esparcidas en el mar. Del incendio del Ícaro de la Casa Rosada también avisaron el desparrame de plumas que desplegaba este pavo real para seducir a las hembras atraídas por los dorados gubernamentales.

La parábola griega advierte a través de los siglos de la imprudencia de confiarse en los recursos que, aunque poderosos, siempre son provisorios. En el cuento argentino, el castigo mitológico alcanza también a quienes pensaron que colgarse del imprudente volador era una buena idea.

De la justicia poética no escapan ni las que aprovecharon la volada con fines personales como las que se lanzaron al cielo en nombre de reivindicaciones sociales. Y la nueva temporada de este Fernandícaro termina con la moraleja de que quién seducía a multitudes con el chamuyo de defender los derechos de las mujeres pasará a la historia por lo contrario.

El arco emocional de semejante caída despierta más interés por la expareja expresidencial que el que motivaban los personajes en plenas funciones. Con tantos monólogos públicos que habían desplegado para pasar a la historia, resultó que alcanzaron la fama internacional con el guion creado con los diálogos privados que intercambiaban por WhatsApp.

Temas Conversaciones