Calor invisible

A lo mejor porque el calor no se ve, el negacionismo climático es tan fácil de ejercer. Se parece, en eso, al terraplanismo. Es verdad, desde el suelo la Tierra parece plana. Lo mismo pasa con la imagen de arriba. Una señora saca fotos en un campo de girasoles del Parque Kasai Rinkai, en Tokio. Lo que no resulta evidente es que la escena ocurre durante el julio más caluroso que ha experimentado Japón desde hace 126 años, cuando empezaron a registrar la temperatura, según informó el servicio meteorológico de ese país. Japón no está solo. Las olas de calor han venido golpeando el hemisferio norte durante este verano boreal, con valores térmicos que batieron todos los récords históricos de forma sostenida. Así, el debate acerca de si el cambio climático es causado por la civilización o no, aunque para la ciencia está saldado, resulta trivial; incluso si fuera un proceso natural, es urgente no empeorarlo.

