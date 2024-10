Escuchar

Dice la famosa cita de Heráclito que “ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos”. Ignoramos si los cuatro hombres de la imagen cruzaron antes ese río, aunque no sería muy aventurado pensar que lo hicieron varias veces. Y aunque no se trate del mismo río en el sentido que expresaba el filósofo jónico, es claro que hacerlo en las condiciones que vemos aquí difícilmente tenga relación con lo que evoca habitualmente el concepto de “cruzar el río”. El lecho es el del río Solimões, un afluente del Amazonas, en el norte de Brasil, que atraviesa una sequía severa, cuyo impacto puede mensurarse a partir de este testimonio visual. La cita que encabeza este texto hace alusión al cambio, a lo irreversible. Quizá no haya ejemplo más evidente de su significado en relación con el cambio climático que esta imagen.