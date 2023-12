escuchar

Un domingo con la determinación de campeones en varias disciplinas y dos semifinalistas en el fútbol local presenta la agenda deportiva de televisión y streaming. Será una de las últimas jornadas de actividad intensa e importante en el deporte en el año.

En los cuartos de final por la Copa de la Liga Profesional aparecerán los clubes grandes: River se enfrentará con Belgrano en Córdoba, pero en condición de neutral en el estadio Kempes, y Racing se presentará en Salta contra la otra Academia, Rosario Central. Los ganadores se cruzarán entre sí en una semifinal.

River y Belgrano se enfrentarán en Córdoba, pero sin localía: en el estadio Kempes se determinará el tercer semifinalista por la Copa de la Liga Profesional. Twitter @Belgrano

De los campeones que coronará este domingo uno puede ser Pumas 7s, que extiende al torneo de Dubái, inaugural del Circuito Mundial de Seven, su gran momento. En la madrugada argentina el seleccionado se enfrentará con Samoa en un cuarto de final, y en caso de avanzar jugará una semifinal en la mañana y el partido decisivo al mediodía. Otra consagración será la del del Abierto de Palermo de polo, cuya final será La Dolfina vs. La Natividad. Más temprano, también en el Campo Argentino, habrá otro desenlace, el del Abierto Femenino, entre El Overo Z7 UAE y La Dolfina.

También habrá festejos en San Juan, donde el certamen de Turismo Carretera tendrá su definición. Mariano Werner, que compite con un Ford, es el favorito para conquistar la Copa de Oro, en el autódromo de Villicum. Y en Buenos Aires, el Argentina Open femenino, torneo WTA 125, desarrollará su desenlace en Tenis Club Argentino, entre la argentina María Lourdes Carlé y la brasileña Laura Pigossi.

María Lourdes Carlé defenderá el tenis local en la final del Argentina Open femenino, al enfrentarse con la brasileña Laura Pigossi. SLLAMERA / Argentina Open

Las ligas europeas de fútbol seguirán a todo tren, con particular interés en actuaciones de varios argentinos: Alexis Mac Allister en Liverpool, Emiliano Martínez en Aston Villa, Julián Álvarez y Cristian Romero en Manchester City vs. Tottenham Hotspur, por la Premier League; Giovanni Simeone y Lautaro Martínez en Napoli vs. Inter, por la italiana Serie A, y Rodrigo De Paul, Nahuel Molina Lucero y Ángel Correa en la exigente visita de Atlético de Madrid a Barcelona por la liga española.

También en una liga de España, pero la de básquetbol, habrá presencia argentina: Facundo Campazzo y Gabriel Deck jugarán por Real Madrid frente a Breogán y Nicolás Laprovittola tendrá acción en Barcelona contra Granada. Más básquetbol habrá en la NBA, que televisará dos partidos en el cierre del día: Cleveland Cavaliers vs. Detroit Pistons y Phoenix Suns vs. Memphis Grizzlies.

Y los aficionados al rugby tendrán propuestas adicionales a la de seven: Stade Français, con Francisco Gómez Kodela, se cruzará con Toulouse, que tiene a Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares, por el francés Top 14, y Leicester Tigers, con Julián Montoya, se medirá con Newcastle, que cuenta con Mateo Carreras, Matías Moroni, Matías Orlando, Pedro Rubiolo y Eduardo Bello, por la inglesa Premiership.

La televisación del domingo 3 de diciembre

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

18.30 River vs. Belgrano. Cuarto de final. ESPN Premium y TNT Sports

21.30 Racing vs. Rosario Central. Cuarto de final. ESPN Premium y TNT Sports

Premier League

11 Chelsea vs. Brighton & Hove. Star+

11 Liverpool vs. Fulham. Star+

11 West Ham United vs. Crystal Palace. Star+

11 Bournemouth vs. Aston Villa. ESPN

13.30 Manchester City vs. Tottenham Hotspur. ESPN

Liga de España

10 Mallorca vs. Alavés. ESPN Extra

12 Almería vs. Betis. ESPN 2

14.30 Sevilla vs. Villarreal. ESPN 2

17 Barcelona vs. Atlético de Madrid. D Sports

Rodrigo De Paul y Atlético de Madrid visitarán a Barcelona por la liga de España. Soccrates Images - Getty Images Europe

Serie A

8.30 Lecce vs. Bologna. ESPN 3

11 Udinese vs. Hellas Verona. Star+

11 Fiorentina vs. Salernitana. Star+

14 Sassuolo vs. Roma. Star+

16.45 Napoli vs. Inter. ESPN 2

Ligue 1

9 Le Havre vs. Paris Saint-Germain. ESPN

11 Monaco vs. Montpellier. Star+

16.45 Olympique Marseille vs. Stade Rennais. Star+

Bundesliga

11.30 Mainz 05 vs. Freiburg. ESPN 3

13.30 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund. ESPN 3

15.30 Augsburg vs. Eintracht Frankfurt. Star+

Eredivisie

8 Feyenoord vs. PSV. ESPN 2

10.30 NEC vs. Ajax. Star+

Torneo Federal A

20 Douglas Haig vs. Gimnasia y Tiro. Final por el ascenso a la Primera Nacional. TV Pública y D Sports+

POLO

Abierto Argentino Femenino

14 El Overo Z7 UAE vs. La Dolfina. La final. Star+

Campeonato Argentino Abierto

16.30 La Dolfina vs. La Natividad. La final. ESPN 3 y Star+

AUTOMOVILISMO

Turismo Carretera

11 La carrera de San Juan, última del campeonato. TV Pública

Mariano Werner lidera en la pista tanto como por la Copa de Oro de Turismo Carretera, que procurará volver a conquistar, este domingo. Prensa ACTC

TENIS

13 Argentina Open. La final. TyC Sports

RUGBY

Circuito Mundial de Seven

2.20, 6.10 y 11 El Seven de Dubái. Los playoffs. Star+ (ESPN 3 a las 11)

Premiership

12 Leicester Tigers vs. Newcastle Falcons. ESPN Extra

Top 14

17 Stade Français vs. Toulouse. Star+

Luciano González, una de las máximas figuras de Pumas 7s, que está en los playoffs del Seven de Dubái. Juan Gasparini

BÁSQUETBOL

Liga ACB

8.30 Real Madrid vs. Río Breogán. Fox Sports 2

13 Barcelona vs. Granada. Fox Sports 2

NBA

21 Cleveland Cavaliers vs. Detroit Pistons. NBA TV

23 Phoenix Suns vs. Memphis Grizzlies. ESPN 3

