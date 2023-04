Agustín Vernice: los dos objetivos de 2023 para el mejor palista argentino en cinco años, con la mira en París 2024

escuchar

Cuatro kayaks, medio segundo y una línea imaginaria que marcaba la llegada de la final Mundial de canotaje en Halifax, Canadá. Cuarto, quinto, sexto, séptimo... era imposible saber en qué orden habían atravesado la línea, en medio segundo, esos botes que cortaban el agua a 17 kilómetros por hora. Agustín Vernice estaba en ese pelotón, entre los mejores del planeta, peleando por un lugar. “No, no me doy cuenta”, reconoció Agustín, finalista olímpico en Tokio 2020, acerca de qué ubicación había logrado. La clasificación de los 1000 metros individuales lo mostraba séptimo. Un puñado de décimas lo llevó de rasguñar el podio al final del grupo. Él lo aceptó: “Tal vez en otra ocasión fui cuarto y no me detuve a pensar en lo afortunado que había sido. Es parte del deporte, y está muy bien”.

Vernice da paladas en la pista de agua y piensa. Y proyecta. Es el mejor argentino en su deporte, ahora y desde hace algunos años. Quiere ser aun mejor. Bastante mejor. Y explotar nada menos que en la Ciudad Luz, nada menos que en Juegos Olímpicos: París 2024 es su meta mayor. Ambiciona no sólo participar, sino principalmente figurar bien. El impulso de ese 2022 es un insumo para motivarlo en 2023 a conseguir su lugar en la reunión de los cinco anillos. El cuarto Olimpia de Plata, de fines de año, otro estímulo.

El bahiense Vernice necesita que su fortaleza se extienda hasta el final de cada competencia, cuando suele ceder posiciones.

La estatuilla es resultado de una temporada buena, bastante buena para el bahiense de 27 años. Aquella actuación en Halifax lo complació más allá del resultado de ese séptimo puesto: “Fue la competencia que más disfruté en el año. Ya había conseguido esa posición [en 2017], pero ahora rescato la paridad con el resto de los integrantes. Estuve a un segundo de la medalla. Tal vez el resultado final no refleja el rendimiento en la competencia, pero esto es así, lo sé”, valora. Un puesto más, un poco mejor, medio segundo más rápido. Eso es lo que motiva a Vernice para remar tres a cuatro veces por día, de 8 a 12, y después de almorzar y de un poco de siesta, de 17 a 19. Y a dormir. Eso, de lunes a sábados; el domingo se descansa.

Cómo piensa Vernice

“Agustín es un atleta muy disciplinado, de muchas condiciones técnicas y que domina muy bien el arte de competir”, lo define Diego Cánepa, su entrenador desde hace casi una década. Mira lo que logró su atleta en el 2022: tres finales en etapas de la Copa del Mundo y en el Mundial), oro en el Campeonato Panamericano y dos medallas doradas en los Juegos Sudamericanos. Y entonces el preparador rescata: “El aprendizaje que nos deja es que debemos seguir progresando en cada uno de los detalles. Que haciendo las cosas bien podemos continuar liderando en el continente”.

Una de las medallas doradas que Agustín consiguió en los Juegos Suramericanos de Asunción, parte de su alentador 2022. Prensa COA

¿Y cómo se vivió el año desde dentro del bote? “Creo que di un salto hacia adelante en el Campeonato del Mundo. Me sentí más seguro, me concentré en lo que tenía que hacer durante la competencia, en los días previos”, analiza Agustín. Aunque reconoce que “generan un poco de presión los resultados anteriores, porque la vara está más alta y uno va cargando una mochila de expectativas”. La experiencia juega su papel, por supuesto: “Tengo la suerte de haber participado en varias finales entre campeonatos del mundo, Copa del Mundo y Juegos Olímpicos. Y uno por ahí se pone ansioso por un resultado, esperando una sorpresa que no llega. Y eso hace que no fluya tan bien. En ese sentido, he trabajado para concentrarme en lo que tengo que hacer en el momento y en que el resultado llegue como consecuencia de eso”, afirma. Todo esto para pulir, en una carrera de tres minutos y medio, un segundo.

Las metas de Agustín para 2023

Al cerrar el 2022 con su cuarto Olimpia (2017, 2019 y 2021), se consolidó como el palista más relevante del último lustro en Argentina. Ahora rema rumbo a los dos grandes objetivos del 2023: el Mundial y los Juegos Panamericanos. En el primero puede conseguir la clasificación olímpica para París 2024, para lo cual debe estar entre los seis mejores, y en el segundo, apuntar a una de esas “varas altas” de las que habla, como aquélla de los Panamericanos Lima 2019, en los que ganó dos medallas doradas (en individual y en pareja con Manuel Lascano) en los 1000 metros. ¿Cómo se prepara este año? ¿Y qué tiene que ver una medalla en los Panamericanos con un sexto puesto en el Mundial? Lo explica Vernice.

El cuarto Olimpia de Plata en manos de Agustín Vernice, a fines del año pasado; había ganado otros en 2017, 2019 y 2021. DIEGO SPIVACOW / AFV

“Paso a paso. Primeramente voy a viajar para las etapas de la Copa del Mundo de mayo, en Polonia. Luego sí, en agosto el objetivo será estar entre los seis mejores del mundo para lograr la plaza en París 2024″. Según su entrenador, los de la capital francesa serían los Juegos Olímpicos “de” Agustín, que llegaría con 29 años y la experiencia de la final en Tokio 2020. “Si conseguimos la plaza, si en el Mundial nos aseguramos un lugar en París, ya nos enfocaríamos completamente en los Panamericanos [de Santiago, Chile]”. Como la mayoría de los deportistas individuales, Vernice habla sobre sí en plural, probablemente pensando en su entrenador, su kinesiólogo, sus compañeros de selección, sus familiares.

¿Cuál de los dos objetivos es más difícil? “Y... A ver: en cuanto a resultados, una medalla dorada panamericana es muy, muy importante para mí, pero estar entre los seis mejores del mundo es más complicado”, sostiene. “Quizás, estar en la final en un campeonato del mundo no tiene la relevancia que merece, como sí ganar en los Juegos Panamericanos. Pero para ganar esas medallas hay que tener la cabeza puesta en una medalla en un campeonato del mundo. Quizás no sé de, pero hay que apuntar ahí, al podio mundial”.

Obtener medallas en los Juegos Panamericanos de Santiago y en el Mundial es el gran propósito de Agustín Vernice para 2023.

Cánepa analiza a su pupilo. “Agustín tiene por mejorar los finales, ya que hemos ido en zona de medalla en todos los eventos mundiales y no logramos mantener por centésimas. Ése es el gran desafío”, señala quien también es director técnico del seleccionado argentino de canotaje de velocidad. Agustín Vernice contó alguna vez que lloró frente a la pantalla al ver desde fuera los Juegos Río de Janeiro 2016; luego llegó la final en Tokio, y ahora afronta un año y poco más rumbo a la gran cita en París. ¿Estará allí? Ni él lo sabe: “En mil metros, en tres minutos y medio, pasan muchas cosas”. Para que de esas cosas pasen las positivas, Agustín está entrenándose. Con todo.