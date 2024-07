Juegos Olímpicos: aparecieron los memes de Argentina-Marruecos y hasta Messi explotó en Instagram

Escuchar

Este miércoles tuvo lugar el partido inaugural de fútbol de la selección argentina sub 23 en el marco de los Juegos Olímpicos de París 2024. En una jornada frenética en la que el plantel que dirige Javier Mascherano cayó ante Marruecos por 2-1, los usuarios revolucionaron las redes tras el bochorno que sucedió durante el encuentro, en el que ingresaron al campo de juego hinchas del país africano luego del segundo gol que metió el equipo Albiceleste.

El desarrollo del partido fue agónico, con un desempeño marroquí que superó al argentino, sin embargo, superaron las dificultades y en el segundo tiempo el plantel nacional marcó el primer gol. Sobre el minuto 106, de un tiempo extra de 15 minutos, Medina hizo el segundo y empató la situación. No obstante, antes de que el árbitro pite el final del partido, hinchas evadieron a los guardias de seguridad e ingresaron a la cancha.

Nicolás Otamendi celebra el gol que le dio aire a la Argentina (Photo by Arnaud FINISTRE / AFP) ARNAUD FINISTRE - AFP

De inmediato, los jugadores se replegaron en dirección a los vestuarios y, por al menos una hora, se suspendió el cierre del encuentro, lo que generó dudas y consternación. A su vuelta, a las 14.00 [hora Argentina], ambos equipos retornaron al campo, ya sin público, para retomar los tres minutos restantes. En el medio, se anuló el gol de Medina, por posición adelantada, y así concluyó la contienda.

En sintonía con este hecho polémico, desde las redes, los usuarios no tardaron en manifestar su bronca. Con una serie de memes y videos de humor, reaccionaron al suceso hilarante. “Si no sufrimos no somos Argentina”; “15 minutos más para que Argentina meta un gol, ¿no es un robo?” y “No hacía falta anular el último gol”, fueron algunos comentarios en cuestión.

Incluso, a través de su cuenta de Instagram, Lionel Messi reaccionó de una manera poco habitual en él. Para sus 500 millones de seguidores publicó una historia, con fondo negro y letras blancas. Solo escribió una palabra: “Insólito”.

Los memes de la Selección argentina en Marruecos

Lionel Messi en Instagram, el capitán. 👏🏻🇦🇷 pic.twitter.com/lc6vaB6OaE — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 24, 2024

Los pibes gritando el gol de la selección Argentina un miércoles a las 12 del mediodía pic.twitter.com/k1aWft6JF7 — Lloris 🦇 (@llorisRC) July 24, 2024

El árbitro llegando al camerino a celebrar con la selección argentina después de añadir 15 minutos pic.twitter.com/88bnIoI1wS — Isaias (@Isaiias__RM) July 24, 2024

El árbitro cobró offside en el gol de la Sub 23 Argentina contra Marruecos en los Juegos Olímpicos una hora y media después. Es este pic.twitter.com/AQVoJNtlgn — PEPE (@soyunargento) July 24, 2024

Ni Messi lo puede creer, el papelon más grande del fútbol mundial pic.twitter.com/czxb6zlRRp — Bostero (@Volve10Riquelme) July 24, 2024

“No podes festejar tanto un gol en los Juegos Olímpicos”



Yo ahora en mi casa gritando gol de Medina que nos da el empate de Argentina contra Marruecos en el último minuto:

pic.twitter.com/UIwYhIuqsZ — SpiderCarp 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) July 24, 2024

“Festejo”



Porque en el festejo una chica se cayó de la tribuna. pic.twitter.com/ItLbmma8FU — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 24, 2024

