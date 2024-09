Adrian Newey oficialmente será parte del equipo de Aston Martin desde 2025 y se sacude la Fórmula 1

Escuchar

Una movimiento tan importante casi que era imposible de ocultar. Desde hace algunas semanas su nombre domina la escena de la Fórmula 1. Finalmente, este martes todo se oficializó para terminar con las especulaciones. Por eso, el anuncio tuvo la altura de un traspaso de un piloto de una escudería a otra. Es que Adrian Newey, uno de los ingenieros claves para la cosecha de títulos en la categoría, es un personaje demasiado pesado como para no generar tanto ruido con su salida de Red Bull y convertirse en uno de los hombres que buscará que Aston Martin pueda dar un paso al frente para pelear por una corona.

Newey es considerado un especialista en la aerodinámica y su talento le ha valido para diseñar monoplazas campeones en diferentes equipos, como mánager técnico del equipo, es decir, el principal responsable del apartado técnico del vehículo . Es por eso que la llegada de Newey a Aston Martin en 2025, programada paras el 1 de marzo, cuando se cumplan los seis meses desde el anuncio y pueda empezar a trabajar en la fábrica de Silverstone, resultó tan impactante como todo lo que sucede en la F1.

Si bien está claro que Newey no sería determinante para el diseño del monoplaza de Aston Martin en de 2025, que pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll la próxima temporada, sí será vital su desempeño para enfocarse en el proyecto de 2026, cuando la categoría estrenará nuevo reglamento aerodinámico y de motores .

Con Newey, Lawrence Stroll, el director de Aston Martin, completará su Dream Team tras haber contratado a Dan Fallows en 2023 y en 2024 a Enrico Cardile, que será director técnico de la escudería. Además de contar con,y Andy Cowell, ex especialista de motores de Mercedes. Stroll quería a Newey y le hizo una oferta multimillonaria para que acepte salir de Red Bull, pero según explican los especialistas de la Fórmula 1, no se trató sólo de dinero lo que motivó a Newey a dar el paso, sino que una visita “secreta” a la nueva fábrica de Aston Martin terminó de ser la clave para cerrar el acuerdo . ¿Cuánto ganará Newey? De acuerdo con una información de la BBC, embolsará 35 millones de euros al año, lo que en un contrato por cinco temporadas le asegura un total de 175 millones. Una cifra impactante, que varios pilotos estrella de la categoría no llegan a percibir. El diario inglés The Times, además, habla de que Newey tendrá, además del jugoso salario, una participación en el paquete accionario de la escudería.

“ Sentía que necesitaba un nuevo reto . Y hacía finales de abril decidí que quería hacer algo distinto. Pasé mucho tiempo con mi mujer debatiendo qué tenía que hacer a continuación, nos tomamos nuestro tiempo para decidir. He tenido mucha suerte en haber conseguido lo que aspiraba desde hace 12 años, ese deseo de ser ingeniero en automovilismo ”, dijo Newey en la presentación de su arribo a Aston Martin que fue transmisión en vivo por redes sociales.

Y agregó: “Hay que mantenerse fresco y necesitaba un nuevo reto para ello. Lawrence y yo nos hemos ido conociendo a lo largo de los años. Anuncié que dejaba mi equipo y estoy halagado de que muchos equipos se hayan interesado. Pero, Lawrence y su entusiasmo son muy persuasivos. Si miras atrás, hace 20 años, los jefes de equipo eran los dueños, y en esta nueva era él es el único dueño activo en el equipo . Es un sentimiento distinto, de la antigua escuela. La opción de ser accionista y socio nunca se me había ofrecido, tenía ganas de desarrollar y esto fue una decisión natural. Me gusta llegar, trabajar con todo el mundo. Me gusta trabajar de varias formas, en solitario en mi mesa de dibujo para tener ideas. Mi segunda forma es trabajar con mis ingenieros en todos los departamentos. Y la tercera es ir a las carreras para ver que sienten los pilotos y traducir las sensaciones de los coches en lenguaje de ingeniería ”.

Estar en el mismo equipo que Fernando Alonso resultó una de las consulta lógicas para Newey y el ingeniero respondió: “ Fernando y yo hemos peleado durante muchos años, ha sido mi archienemigo por momentos. Estuvimos cerca de que se unierá a Red Bull en 2008, pero desafortunadamente no pudo ser y seguimos peleando el uno con el otro. Alonso es una leyenda y estoy encantado de trabajar con él ”.

Y lógicamente Alonso estuvo en la presentación de la nueva estrella del equipo y habló del desembarco de Newey en Aston Martin: “ Llevamos peleando el uno con el otro durante muchos años, ha sido una inspiración. Gracias a Adrian y su talento todos mejoramos. Todos teníamos que elevar el listón para poder competir, es un día increíble para el equipo . La visión de Lawrence va tomando forma, definitivamente será el equipo del futuro. Es una oportunidad increíble para mí trabajar con Adrian y seguir llevando este verde del que estoy muy orgulloso . Estamos aprendiendo mucho dentro y fuera de la pista”.

