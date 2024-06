Carlos Sainz: el dolor por la decisión de Ferrari y la puerta de Mercedes que se cierra en la Fórmula 1

Escuchar

“Ya pensaré en el próximo equipo. Tengo auto para ganar y me quiero centrar en él”, apuntó Carlos Sainz (h.), que el fin de semana desandará una fecha particular en la temporada de la Fórmula 1. El Gran Circo desembarcará en España y desarrollará el décimo episodio del calendario en el autódromo de Montmeló, que pretende extender su contrato hasta 2036, después de que Liberty Media aceptara la propuesta de correr desde 2026 y durante diez años en un trazado urbano de Madrid.

El piloto madrileño inició el actual curso sabiendo que debía descubrir una butaca en otra escudería, luego de que Ferrari prolongara el vínculo con Charles Leclerc y estremeciera el mercado con la firma de Lewis Hamilton para 2025. El asiento que liberará en Mercedes el séptuple campeón británico era una de las opciones que manejaba Sainz, pero el jefe de la escuadra de Brackley, Toto Wolff, expresó que el juvenil Andrea Kimi Antonelli es el preferido para ensayar una renovación y conformar una pareja de largo plazo junto a George Russell. El círculo de equipos top se cerró y en el horizonte, como alternativas de mayor envergadura, asoman Audi y Williams; Alpine, RB y Haas son las restantes factorías que presentan huecos en sus alineaciones.

Sainz camina con Lewis Hamilton en el circuito de Bakú, Azerbaiyán; el español será reemplazado por el séptuple campeón británico en Ferrari en 2025. NATALIA KOLESNIKOVA - AFP

“Tenemos la intención de centrarnos en los pilotos jóvenes y eso es lo que también le comunicamos a Carlos Sainz”, expresó Wolff en una entrevista con Sky Deutschland TV tras el Gran Premio de Canadá, que resultó una catástrofe para Ferrari con el abandono de Leclerc y el trompo, el despiste y el golpe con Alexander Albon (Williams) por parte del español. El madrileño está cuarto en el Mundial de Pilotos, ganó en Melbourne y sus desempeños, a pesar del impacto que implicó la comunicación de Frederic Vasseur –jefe de la Scuderia– de que su ciclo en Maranello finalizaría a fin de año, resultaron convincentes.

El boss de Mercedes había avisado desde Albert Park que seguían a Sainz y hasta existieron conversaciones con su padre, Carlos (bicampeón mundial de rally), y con su primo y manager, Carlos Oroño, pero en la carrera en Montreal cerró la ventana: “Carlos merece un asiento top, hizo un trabajo fantástico. Nosotros nos embarcamos en una ruta en la que queremos reinventarnos un poco en el futuro y Antonelli definitivamente es parte de ese juego”, explicó Wolff.

Ferrari es la escudería actual de Sainz, que en sus diez temporadas de Fórmula 1 pasó por también Toro Rosso, Renault y McLaren; Audi y Williams tienen ventaja en la negociación con el piloto español. Agencia AFP - AFP

Con 191 grandes premios como experiencia en diez temporadas, más pasos por Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari, Sainz aceptó y transitó con estilo las dificultades de la hoja de ruta. La aventura de correr sin tener resuelto el futuro es un reto más: “A nadie le gusta que lo dejen. A mí me dejaron en febrero y me sentó mal, obviamente. Venía de hacer años muy buenos en Ferrari, pero Lewis Hamilton, un siete veces campeón de mundo, quería ir a Ferrari y le hicieron el hueco. Me lo tomo con filosofía e intento aceptarlo de la mejor manera. También me lo tomo como una oportunidad de futuro, ya que saldrán otras oportunidades. Sigo queriendo ser campeón del mundo y a por ello hay que ir”, reveló el piloto en una entrevista con el programa El Hormiguero, de Antena 3.

En la charla, el piloto, de 29 años, aseveró que tiene varias alternativas. “Voy a tomar muy pronto la decisión. Quiero quitármelo de encima y centrarme en Ferrari para lo que resta del año. No hay una opción, hay varias. Todos los equipos que no firmaron a sus dos pilotos para el año que viene me ofrecieron un contrato y puedo firmar con ellos mañana”, contó. Toman la delantera Audi, que contrató a Nico Hülkenberg –actualmente en Haas–, y Williams, que según la prensa británica ofertó un vínculo por cuatro años con una cláusula de liberación si no se cumple los objetivos en las dos primeras temporadas.

"A nadie le gusta que lo dejen. A mí me dejaron en febrero y me sentó mal, obviamente", admitió acerca de Ferrari el madrileño, que este fin de semana intentará repetir un triunfo de Fernando Alonso: once años atrás, el asturiano se impuso en el Gran Premio de España, con la Scuderia. Tim Goode - PA Wire

La relación entre la familia Sainz y Audi es sólida, a partir de las participaciones de Carlos, el padre, en el Rally Dakar con la marca de los anillos: este año, el madrileño ganó su cuarto Touareg, el primero con la marca alemana. La presencia de Andreas Seidl –trabajaron juntos en McLaren–, un proyecto solvente y un contrato plurianual son las razones que empujarían a Carlos (h.) rumbo a Hinwil. El costado menos amable de sumarse al proyecto está en el tiempo de desarrollo para destacarse y pulsear por los triunfos.

Una frase que Carlos le lanzó a su hijo en los tiempos de karting, cuando el pequeño de 11 años no lograba separar la amistad y la rivalidad en la pista, recobra vigencia. “Me acuerdo de un consejo que me cambió un poco la perspectiva. Siempre fui un chaval un poco inocente. Creía que era amigo de todos y que a todos les caía bien... Un día mi padre me sentó y me dijo: «Carlos, la vida es muy cabrona y más en este deporte: muerdes o te muerden, y ahora mismo te están mordiendo, te la están haciendo difícil. Sé que eres un buen chaval, que te gusta hacer amigos, jugar al fútbol con otros pilotos. Pero aquí muerdes o te muerden, y cuando te pongas ese casco asegúrate de ser el que muerde»”, contó el piloto de Ferrari.

Se abrazan los dos Carlos Sainz, celebrando la victoria del padre con Audi en el Rally Dakar 2024; la marca alemana desembarcará en 2026 en Fórmula 1 y tentó al piloto de 29 años para ser su conductor principal. PATRICK HERTZOG - AFP

Mientras delinea el futuro, Sainz se enfoca en el Gran Premio de España. Este miércoles participará en un road show junto a los pilotos locales de Fórmula 2 y Fórmula 3 de FIA Pepe Martí y Mari Boya. El gran objetivo es copiar lo que hizo su compatriota Fernando Alonso once años atrás, cuando con Ferrari se alzó con la victoria. Aquella fue la trigésimo segunda y última del ovetense en F. 1, ese espacio de elite en el que Carlos desea permanecer, aunque por ahora sin saber en qué butaca.

