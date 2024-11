Checo Pérez seguiría como piloto de Red Bull en 2025: el fuerte apoyo de los sponsors y la chance de Franco Colapinto

En el mundo de la Fórmula 1 muchos especulan que el mexicano Sergio “Checo” Pérez dejará libre su asiento del equipo Red Bull en 2025. Es más: hay versiones que indican que el argentino Franco Colapinto, revelación de la F1 este año, se alineará el año próximo en el equipo principal de los dos que son propiedad de Red Bull Holdings, la empresa austríaca de bebidas energizantes. Pero no todo parece ser tan claro, especialmente teniendo en cuenta el futuro de Pérez.

“Checo Pérez no se mueve y empezará con Red Bull en 2025″, tituló el diario español Marca. “El mexicano tiene contrato en 2025 y tiene todas las papeletas para acabar este año e iniciar la próxima temporada (...) Primero se dijo que no seguiría más allá de Spa [el Gran Premio de Bélgica], con un ultimátum o examen de tres carreras. Al superar la barrera, se dijo que anunciaría su retirada al llegar al GP de México, cosa que no sucedió y ahora se le da por eliminado en la mayoría de quinielas, con su asiento ocupado por Lawson, Colapinto, Tsunoda o incluso Carlos Sainz... Pero no será para ninguno de ellos la próxima temporada, sino para el actual 11° de la parrilla”, sentenció el mismo medio.

Max Verstappen y Checo Pérez, pilotos de Red Bull MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Me veréis en Las Vegas y me veréis el año que viene”, dijo Checo Pérez en el Gran Premio de Brasil. La competencia en el circuito urbano estadounidense será del 21 al 24 de este mes. Siempre según Marca, Checo Pérez ostenta, incluso, nuevos patrocinadores para 2025, además de los que ya tiene, y en Red Bull lo celebran. Los sponsors pertenecen del grupo de Carlos Slim.

Precisamente, Carlos Slim Domit, el presidente del Grupo Carso, controlador de empresas gigantes del mundo de las comunicaciones como Telmex y Claro e hijo mayor del empresario más rico de América Latina, Carlos Slim, poseedor de una fortuna valorada en más de 100.000 millones de dólares, tuvo un encuentro público con Colapinto durante sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México, a fines del mes pasado.

Checo Pérez genera un negocio muy importante a su alrededor. Las marcas que el mexicano lleva asociadas pagan su salario de más de más 10 millones de dólares, según Marca, y dejan una cantidad en las arcas de Red Bull que puede estar rondando el doble, algo similar a 30 millones de dólares en total. Además, el piloto de Jalisco contribuye de forma decisiva para poblar de gente cuatro circuitos del actual calendario, Miami, Austin, México y Las Vegas, además de tener detrás a un país con 128 millones de personas y un mercado potencial muy amplio.

Franco Colapinto y Carlos Slim Domit durante el GP de México

Todos los que estuvieron al lado de Max Verstappen acabaron fuera del equipo y, eventualmente, fuera de la Fórmula 1. La lista incluye a Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon (actual compañero de Colapinto en Williams) y, por último hasta el momento, Checo Pérez. El mexicano fue el que más aguantó al lado del neerlandés y en ello mucho tiene que ver el fuerte apoyo financiero de la familia Slim que le venía muy bien a las arcas de la casa austríaca.

Pérez comenzó su decadencia en 2023, cuando a principio de esa temporada tomó como su objetivo ganarle el campeonato al neerlandés, después de haber obtenido dos Grandes Premios en los comienzos de la temporada. Ese fue su error porque el objetivo debería haber sido mejorar, perfeccionarse él sobre todos los factores sobre los que tenía control, su propio manejo. Se verá cómo continúa la historia y, también, cuál será el futuro de Colapinto.

LA NACION