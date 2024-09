Fórmula 1: McLaren ordena a sus pilotos para que Lando Norris desate el ataque sobre Max Verstappen

Escuchar

Los gestos en Monza fueron irrebatibles. Desde la ceremonia de premiación a la foto que organizó McLaren para destacar las actuaciones de sus pilotos, los rostros de Lando Norris y Oscar Piastri se enseñaron ásperos, secos. La proyección de una victoria, después de marcar la pole, empezó a desplomarse en el primer giro con la pulseada que desataron el británico y su compañero australiano, y se derrumbó con la sorprendente estrategia que elaboró Ferrari para conducir al triunfo a Charles Leclerc.

Los errores en tiempos de definiciones tienen un precio más elevado y en Woking, factoría que alista actualmente al auto con mejor prestación de la grilla, no quieren repetir las situaciones de tirantez y desequilibrio que se observaron en los circuitos de Hungría e Italia. Con tiempo limitado para el asalto sobre Red Bull Racing y Max Verstappen en los mundiales de Constructores y de Pilotos de la Fórmula 1, los líderes de McLaren ensayaron una orden de prioridades para desalentar nuevas críticas frente a la indecisión en los dictámenes desde el pitwall.

Con el auto más dominante de la grilla, Lando Norris señaló cinco pole, aunque en ninguna de las oportunidades logró conservar el primer puesto tras el primer giro Peter Dejong - AP

El juego de las papayas rules se desactivará a partir de que los autos salgan al circuito callejero de Bakú. Andrea Stella, director deportivo de McLaren, hizo el anuncio. “Ahora, con las actuaciones que tenemos y algunas dificultades que vemos con Red Bull Racing, debemos reconocer que no solo es posible el campeonato de Constructores sino también el de Pilotos. Antes de Monza éramos un poco cautelosos, pero ahora podemos ver que McLaren puede competir en circuitos en los que no fuimos competitivos en el pasado”, expuso el ingeniero italiano, sobre cómo la estructura encarará el resto del calendario. Los 62 puntos con los que Verstappen (303) aventaja a Norris (241) y los ocho de diferencia que el equipo de Milton Keynes conserva frente a McLaren animan a proyectar una definición apretada, entre la pérdida de rendimiento que enseña el modelo RB20 y la superioridad manifiesta del MCL38.

La felicidad de Charles Leclerc, ganador en Monza, contrasta con la pesadumbre de Oscar Piastri y Lando Norris; McLaren aplicó la papaya rules y no modificó la posición de sus pilotos para empujar al británico en la pulseada por el título Clive Rose - Getty Images Europe

“Siendo egoísta, preferiría no tener las órdenes de equipo, pero soy consciente que no todo gira en torno a mí. Estoy feliz de desempeñar un papel de apoyo en este momento de la temporada, porque tenemos que empujar al equipo para ganar ambos campeonatos. Tomar la decisión mucho antes creo ante hubiera sido excesivo”, comentó Piastri, al que como a todos los pilotos le molesta la sistematización de las posiciones de un gran premio. Ese es el espíritu de la papaya rules: correr limpio y sin chocarse, aunque es el eje por el que se criticó las actuaciones de McLaren.

“Nuestra recomendación es pelear siempre bajo las normas papaya: si el auto es papaya hay que tener un cuidado extra, de si es otro competidor”, apuntó Stella, tras la maniobra de adelantamiento de Piastri sobre Norris en el primer giro del GP de Italia, una ejecución que resultó estrepitosa para el equipo y, en particular, para el británico, que perdió el liderazgo con su compañero y, además, fue superado por Leclerc. “Lo vamos a hablar, dejamos pasar a Leclerc”, señaló en Monza, sin la sonrisa que acostumbra, el CEO Zak Brown.

“No se trata de que yo vaya a dejar pasar a Lando en cada carrera, así no es como ninguno de nosotros queremos correr”, relató Piastri, cuarto en el Mundial y a 20 unidades de Leclerc. “No fue lo ideal para mí, pero tampoco para nosotros como equipo. Tenemos instrucciones más que claras de cómo podemos competir y cuánto podemos arriesgarnos uno contra el otro. Oscar sigue luchando por su propia carrera y hasta podría ser que este año no haya ningún momento en el que necesite ayudarme. Sé que cuento con su ayuda, pero no significa que tenga que darme victorias. No me dejará pasar para ganar, probablemente lo haga por posiciones más bajas, porque si luchó por una victoria y es merecedor de la victoria, tiene que ganar. Tampoco quiero que me regalen un campeonato: sería estupendo ganarlo, pero ganarlo de ese modo no te hará sentir orgulloso en el futuro. Quiero ganarlo luchando contra Max, derrotando a Max, a mis competidores y demostrando que soy el mejor en la pista”, apuntó Norris.

Pero el piloto de Bristol, cada vez que se anotó con la pole, no logró defender la posición de líder en la primera vuelta: Piastri le quitó la ubicación en Monza y Hungaroring; Verstappen, en Países Bajos y en la carrera sprint de Brasil del año pasado; en 2024, Lewis Hamilton y George Russell, ambos de Mercedes, lo doblegaron en la sprint de China y en Montmeló, respectivamente; el primero en arrebatarle el puesto fue Carlos Sainz Jr. en el GP de Rusia 2021, que resultó la primera pole para el británico. Una estadística que Norris, con dos victorias en su palmarés –Miami y Países Bajos, ambas en 2024- deberá corregir si el plan es atacar a Verstappen: de los siete casos, solamente logró ganar este año en el circuito de Zandvoort.

El ingeniero italiano Andrea Stella, director deportivo de McLaren, la voz que anunció cómo desandará el equipo las próximas nueve fechas del calendario Mark Thompson - Getty Images Europe

Imposible de volver el tiempo atrás, las conjeturas sobre lo que sucedió son múltiples. En Hungaroring, desde el muro ordenaron a Norris dejar ganar a Piastri –su primer gran premio- y los llamados fueron casi insólitos. En Monza, ya con la victoria de Leclerc sentenciada, no se abrieron las radios para cambiar las posiciones de quienes serían los escoltas. La realidad es que con esas indecisiones se limitó a Norris, y Verstappen disfruta todavía de un colchón de puntos de ventaja…

