Franco Colapinto bromeó sobre el lanzamiento de su merchandising de Williams: “No lo puede comprar ni Cristiano Ronaldo”

Si algo dejó en claro Franco Colapinto desde que abordó la Fórmula 1, es que su frescura se impone por sobre cualquier formalidad de la categoría. Por eso, en un streaming en pleno entrenamiento para la escudería Williams, el piloto argentino habló acerca del lanzamiento de su merchandising que realizó la escudería británica y sorprendió con algunas bromas acerca de los valores que dispuso el equipo para que los fanáticos puedan adquirir estos productos.

Williams anunció que desde este lunes está disponible la indumentaria de Colapinto y que emprendieron esta iniciativa por la cantidad de pedidos de los fanáticos para que eso suceda. Si bien todavía no aparecen disponibles los productos, el argentino, en una charla con Corazón de F1, hizo algunas bromas acerca de los precios: “Lo único que espero es que no se fundan comprando estas boludeces, porque después me hacen calentar. Williams le pone un precio que no lo puede comprar ni Cristiano Ronaldo”.

Entre risas, Colapinto agregó: “Los argentinos se vuelven locos y les hacen un auto-stock y después estamos comiendo arroz por dos meses”. En el mismo tono dijo: “Que compren las cosas truchas, esas que son más baratas, si es lo mismo”. Aunque, de inmediato aclaró: “Me van a matar b..., porque yo estoy promocionando lo trucho. Mejor cómprenle a Williams”.

Colapinto da una entrevista en cuero y pide que compren ropa trucha porque la que vende Williams es carísima.

Este momento distendido llegó mientras realizaba su preparación física para el Gran Premio de los Estados Unidos, en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, donde Colapinto tendrá su primera carrera Sprint. El argentino disputará las últimas seis fechas de la temporada, y cinco de ellas en circuitos desconocidos. La única pista que conoce es el Yas Marina, en Abu Dhabi, donde terminará el campeonato. Allí se subió por primera vez a un monoplaza de la Fórmula 1, el 28 de noviembre de 2023, y donde también debutó en la Fórmula 2.

“Son un montón de cosas nuevas y obviamente estoy creciendo un montón como piloto y como persona en cosas que no sabía que la F1 era así y que no me esperaba. Obviamente que estoy más cómodo [luego de sus primeras tres carreras]. Al final, la base es todo lo mismo. Es manejar un auto que obviamente es más rápido, tiene más potencia, más carga y hay muchos más factores, pero la base es siempre lo mismo”, contó Colapinto.

El piloto de 21 años puso foco en las principales diferencias que presenta un monoplaza de Fórmula 1 respecto de los de las categorías menores: “Me falta un montón de experiencia. Yo creo que saber usar bien todos los ‘tools’ y todo lo del balance del auto que podés hacer desde el volante son 2 o 3 décimas que vienen con la experiencia y son cosas que yo tengo que seguir aprendiendo”, explicó.

🎙🇦🇷 Franco en la entrevista que dió para @Corazondef1:



Y cuando le consultaron acerca de qué espera de cara al futuro en la categoría, con la naturalidad que lo caracteriza contestó: “Estoy enfocado en este año, en lo que tengo que hacer y en lo que el equipo quiere. Seguro que vendrán cosas buenas. Para el futuro no sé, porque es todo muy complicado, pero para unos años más vendrán cosas buenas. Estoy disfrutando el momento, es una oportunidad única la que tuve y estoy trabajando para mejorar”.

Y finalizó con unas palabras acerca de su lugar en la F1 en 2025: “Me preguntan todo el tiempo por el futuro y me ch... bastante un hue... No tengo ni idea qué voy hacer. No estoy pensando en eso y no es algo que tenga en la cabeza ahora. Estoy con ganas de demostrar que llegué para quedarme y que me merezco un asiento para los años que vienen. Estoy enfocado en lo que queda de este año y en la oportunidad que tuve”.

Por el momento, para 2025 no tiene lugar como piloto titular, ya que en Williams lo reemplazará Carlos Sainz y seguirá Alex Albon. Las dos posibilidades están en Sauber o en caso de que surja alguna oportunidad en Red Bull o su equipo satélite, Racing Bulls. De lo contrario, será el piloto de reserva de Williams, sumará horas en el simulador y trabajará en el desarrollo del coche de 2026, cuando cambiará la reglamentación técnica. Y cerró: “No sé si el año que viene seguiré, porque está todo muy complicado, pero seguro que para dentro de unos años más vendrán cosas buenas”.

