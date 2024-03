Escuchar

Franco Colapinto (MP Motorsport) concretó su mejor producción en la Fórmula 2 al terminar cuarto en la carrera Sprint del Gran Premio de Australia, en la tercera fecha del campeonato, luego de haber partido en el puesto 13°. El piloto nacido en Pilar, que en la última competencia de la temporada anterior se unió a esa categoría luego de tener un buen rendimiento en la Fórmula 3, logró avanzar en la pista hasta el quinto lugar, en su marca más destacada hasta aquí en la F2. Sin embargo, tras una penalización al francés Isack Hadjar (Campos Racing), Franco avanzó un puesto más, para quedar cuarto y sumar cinco puntos.

La sanción a Hadjar se debió a su responsabilidad en un incidente al inicio de la competencia que causó la neutralización. El choque inicial entre Gabriel Bortoleto y José María Martí generó una pausa en la carrera antes del relanzamiento.

Franco Colapinto tuvo un gran rendimiento en la carrera Sprint de la Fórmula 2

En ese contexto, la habilidad de Colapinto para esquivar ese y otros incidentes, generar sobrepasos y beneficiarse de algún despiste, le permitió mejorar en gran forma su posición inicial a pesar de los problemas de tracción al principio. Con el rodaje, la situación fue mejorando en todo sentido.

Es más, Franco manifestó que su auto iba más veloz que su compañero de escudería, Dennis Hauger, aunque desde el equipo le negaron la posibilidad del traspaso. Luego, Hauger logró adelantarse a Kush Maini (Invicta Racing), pero Colapinto se quedó estrechamente detrás, cerrando el grupo de los cinco primeros al cruzar la meta. La victoria fue para Roman Stanek, seguido por Hauger y Maini.

El resumen de la carrera Sprint de la F2

Con el avance a la cuarta posición después de la carrera, Colapinto estableció su mejor rendimiento en la categoría. Tuvo un inicio del campeonato positivo en la primera fecha al ser sexto en el Circuito de Sakhir, en Bahréin. Y en la segunda presentación, en Arabia Saudita, sufrió un daño en su auto luego de un accidente de otro corredor y luego, tras tocar la pared en la salida de la última curva, hizo un trompo y debió abandonar.

“Ayer (por el viernes) fue un día complicado, salíamos últimos en el pitlane... Hice unos buenos primeros runs, no increíbles, pero creo que el último run íbamos a mejorar todos porque iba bajando la nafta. Y, al salir últimos, la estrategia de la qualy fue mala. Agarré la bandera amarilla de Fittipaldi, perdí la vuelta, perdí dos décimas con eso porque tuve que levantar, seguía mejorando bastante mi vuelta anterior y después me tapó Cordeel a propósito: cometí un error al principio de la vuelta y siguió haciendo la vuelta lenta y me tapó a propósito”, describió el piloto a ESPN.

Colapinto evaluó su carrera y lo que vendrá

“Quedé con mucha bronca de la clasificación, porque tenía buen ritmo y creo que andábamos bien para quedar entre los 10 fácilmente. Pero bueno, lo rescatamos con una buena carrera. La largada fue mala, estuvimos un poco complicados con el embrague este fin de semana, pero el resto de la carrera fue buena. Elegí bien en las primeras curvas, pasé a unos cuantos y después fuimos para adelante, tenía más ritmo que Dennis (Hauger) en un momento de la carrera, pero en la recta nunca podía acercarme. Salía bien pegado de la curva 6 a la recta larga, pero se mantenía la distancia en toda la recta y era muy difícil con el tren del DRS. Estuve muy cerca. Y después con Maini al final podía intentar, pero creo que era un poco arriesgado y ya estaba con las gomas muy gastadas”, amplió.

Con la mira en la competencia final de este sábado a las 21.35 (hora argentina), donde largará en el fondo porque se toma como referencia la clasificación, Colapinto evaluó: “Hay que trabajar para la carrera ahora. Es una carrera con pit stops y estamos últimos, lo cual es malo. Las gomas súper blandas duran muy poco, así que vamos a entrar todos en la vuelta 6 o 7 seguramente. Veremos cómo sale la carrera, pero estoy con ganas de ver cómo va. Ojalá que tengamos buenas chances de pelear por puntos otra vez y que el auto siga andando bien”.

LA NACION