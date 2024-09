Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur: la particular comparación con el argentino que hizo Helmut Marko sobre Red Bull

Escuchar

Es un novato de dos carreras, pero Franco Colapinto no pasa inadvertido en la Fórmula 1. Lewis Hamilton lo felicitó tras ser superado por él en Azerbaiyán, las redes sociales multiplican sus interacciones cuando lo involucran y, ahora, el argentino fue tomado como referencia. Esta vez, negativa. En un caso, con algo parecido al desdén. En el otro, con buena onda.

Sucede que después de la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Singapur, que tuvo lugar este viernes, una voz de peso en Red Bull lo nombró para hacer una comparación desfavorable. Max Verstappen había concluido apenas 15º en la segunda sesión, un solo puesto por encima del muchacho de Pilar y su Williams. “Nada funciona. En el coche de Max nada funciona, es así. Tanto con el neumático blando como con el duro no ha tenido nada de agarre y tampoco tiene equilibrio. En este momento diría que es muy preocupante. Seguro que tenemos que cambiar algo drásticamente para mañana. Veamos qué podemos probar”, lamentó Helmut Marko, un prominente asesor del equipo campeón.

Pero el tema en Red Bull es de largo origen y, según parece, de largo alcance. Verstappen y su escuadra vienen sufriendo desde hace varios grandes premios y siguen retrocediendo. El director técnico, Pierre Waché, habló sin pelos en la lengua: los problemas mayores del auto podrán ser resueltos recién en el próximo invierno boreal, es decir, con el cambio de año. O sea, este campeonato de constructores estaría perdido. Entonces se le preguntó a Marko por esa estimación del ingeniero francés. Y se despachó, con sus formas. “No, no podemos aceptar eso, para nada. Tenemos que arreglar las cosas para asegurarnos de que somos más competitivos. Acabo de ver los datos y estamos en el mismo ritmo que Colapinto”, diagnosticó el octogenario ex piloto austríaco, citado por Motorsport.com. Por cierto, Marko es conocido por sus declaraciones altisonantes, como aquéllas con las que expone públicamente desde hace años a Sergio Pérez, el conductor mexicano del propio Red Bull.

A sus 81 años, Marko asesora, con peso en sus declaraciones, a Red Bull, la escudería liderada por Christian Horner; el ex piloto austríaco suele poner en jaque a Sergio Pérez con sus filosas frases públicas, y ahora se refirió a Colapinto. Darko Bandic - AP

El de Singapur es el único gran premio que perdió el toro rojo en 2023, cuando se impuso Carlos Sainz con un Ferrari. Para Colapinto la de este fin de semana se trata de la primera vez en Marina Bay y la primera en que correrá con iluminación artificial. Este sábado el bonaerense de 21 años afrontará a las 6.30 de Buenos Aires la última tanda de ensayos, y a las 10 la prueba de clasificación, que será a las 21 locales, o sea, de noche. El domingo, a las 9 de Argentina, las 20 de Singapur, protagonizará la carrera, gracias al potente alumbrado del trazado.

Esa inexperiencia en la categoría lo llevó a cometer un error en la jornada del viernes. Llamativo, pero inocuo, y que terminó con sonrisas. En uno de sus ingresos a boxes Franco se equivocó al detenerse ante el garaje de otra estructura, Alpine, cuyos mecánicos le hicieron señas para que siguiera de largo; el de Williams estaba a continuación. Duró poco la desorientación del pilarense, pero tuvo continuidad en las redes sociales.

Después de publicar un escueto pero amistoso “Vamos, @FranColapinto” en X con una bandera argentina y una foto del Williams de visita en sus instalaciones, Alpine hizo un posteo mucho más elaborado y cómico. Usó un clásico meme de imágenes inexplicables, como automóviles en posiciones insólitas y un caballo atrapado entre caños como si fueran un alambrado, y agregó la frase “¿alguna vez miraste cosas y te preguntaste cómo llegaron ahí?”. Entre esas fotos estaba, por supuesto, el Williams de Colapinto llegando erróneamente al box del equipo francés. Además, lo acompañó con un juego de palabras, “ColALPINEto”, y emojis de risa y de un mate, algo con lo que Franco se mueve por los circuitos.

Causó el efecto pretendido el tuit: tuvo en 14 horas 18.000 “me gusta”, 1000 reposteos y 319 respuestas. Y posiblemente haya sido consecuencia del éxito del primero (”vamos, @FranColapinto”), que había cosechado en 16 horas 60.000, 6000 y 937, respectivamente, con más de 1.000.000 de vistas. Cifras, todas ellas, que están muchas veces por encima del resto de los tuits de Alpine.

Más allá de eso, para el propio Franco fue una buena jornada la del viernes en Singapur. “En general, ha sido una buena sesión de aprendizaje para acostumbrarme a la pista y al calor. Me siento positivo después de las dos sesiones. En la segunda no pude completar la vuelta con los neumáticos porque tenía mucho sobreviraje, y está claro que aquí ese compuesto es de una sola vuelta, así que no había mucho más que pudiera ganar en el segundo giro”, consideró. Y terminó con esperanza para este sábado: “Me veo bastante fuerte cuando pongo todo [junto] en la vuelta”, comentó, según Motorsport.com.

También hizo una evaluación positiva el director deportivo de Williams, Sven Smeets. “Franco utilizó la sesión 1 para aprender la pista, pero se puso rápidamente en ritmo, a pesar de tener problemas con el equilibrio del coche. Lo positivo es que al auto se lo nota mucho mejor que el año pasado, lo cual es prometedor. Sabemos que hay más rendimiento por encontrar para mañana”, sostuvo.

"Ha sido una buena sesión de aprendizaje para acostumbrarme a la pista y al calor. Me siento positivo", apuntó Colapinto luego del viernes en Singapur; espera progresos para este sábado. Vincent Thian - AP

Hamilton, Red Bull, Alpine, las redes. Con escasísimo recorrido en Fórmula 1, Franco Colapinto se hace un lugar en la conversación de la categoría reina.

