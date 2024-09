Franco Colapinto va a más en Singapur: sentimientos encontrados y confianza para un domingo prometedor

Escuchar

SINGAPUR (Especial).– Con sus paneles negros y escasa iluminación, el corralito que parece un gran confesionario recibió a los cinco eliminados de la Q2, segunda fase de las pruebas de clasificación para el Gran Premio de Singapur. Caras de circunstancia en Esteban Ocon (Alpine, 15º), Kevin Magnussen (Haas, 14º), Sergio Pérez (Red Bull, 13º), Franco Colapinto (Williams, 12º) y Alex Albon, Williams (11º).

Ante los enviados de las televisiones licenciadas, Franco respondía mirando la pantalla grande de televisión donde transcurría la acción en la que había querido estar, como lo había hecho en Azerbaiyán, la carrera anterior: la Q3, que define a los 10 primeros de la grilla. De fondo llegaba al recinto el rugido de los más rápidos de la noche que se estaban disputando la pole para la carrera.

Franco no estaba triste, no, pero antes de responder a las preguntas que le formuló LA NACION, no pudo disimular un gesto tenso de sus labios, como los de una decepción.

-Sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado terminaste 12º, cuando en Bakú habías entrado en la Q3, pero ahora también tu compañero Albon quedó 11º y eliminado y vos lo seguiste a tan sólo 7/1000 de segundos, en tu tercera prueba de clasificación.

-Sí... Un poco frustrado por no haber entrado, después de haber estado tan cerca... Cometí algunos pequeños errores, el DRS (el reductor de resistencia aerodinámica) no entró a tiempo en la recta. Hay que seguir trabajando, creo que tengo un buen auto para la carrera. Tenemos buen ritmo. Vamos a ir a buscar puntos.

Entre el calor de Singapur y los resultados mixtos del día, Colapinto camina por el paddock y exhala; largará 12º este domingo. Mohd Rasfan - Pool AFP

Franco Colapinto ha tenido hasta ahora un brillante desempeño en sus primeras evoluciones en la exigente y despiadada Fórmula 1. En cada sesión, en cada carrera, estaba cada vez más contento y confiado porque siempre había ido para adelante e incluso, tras su choque en la FP1 de Azerbaiyán, había mostrado su gran capacidad de recuperación y fuerza mental entrando al día siguiente entre los mejores 10. Y por circunstancias que lo favorecieron pudo transformar lo que iba a ser una décima posición en un octavo puesto y 4 puntos que impresionaron no solo a su equipo sino también a los rivales y al periodismo especializado.

Pero este sábado, aquellos factores externos a favor, como fue el choque de Sainz con Pérez en Bakú y una distracción de Nico Hülkenberg al relanzar la carrera, se volvieron en contra. Hülkenberg podía ser un rival duro y Tsunoda no figuraba en los planes. Obviamente, con un McLaren que ya ha ganado 4 carreras este año, era de esperar que Norris disputara la pole en Marina Bay. Y lo consiguió sobradamente.

Así que por puro rendimiento y mejor puesta a punto, aparecieron en el tablero Hülkenberg, Tsunoda y Norris. No solo afectaron a Colapinto, también a Albon en la posición final de largada. “Tengo un poco de bronca porque sin esos pequeños errores hubiese estado ahí”, comentaba Franco durante la entrevista para ESPN. Y cuando le resaltaban que había quedado a 7/1000 de Albon y que podía estar conforme decía: “Sí, conforme -gesto escéptico-, pero no contento”.

Se va haciendo conocer: ambicioso, exigente, extremadamente competitivo.

Claro que hay altibajos, pero hasta ahora no provienen del mismo Franco. El medio pelotón de la Fórmula 1 está muy apretado, en 3 décimas hay no menos de cinco coches de 4 equipos diferentes.

Williams viene progresando en las últimas fechas y cree que puede obtener algo más en Singapur; Colapinto comparte ese moderado optimismo. Vincent Thian - AP

Colapinto no retrocedió en realidad en Marina Bay. Su Williams tuvo algunos problemas de puesta a punto el viernes. Hubo que ajustar el equilibrio en la adherencia de los dos ejes, delantero y trasero en la FP2. Otros equipos también estuvieron perdidos. Red Bull corrigió de viernes a sábado, seguramente ablandando las suspensiones y allí quedó Verstappen, segundo en la Q3, cuando pocos se lo esperaban.

La autoexigencia de Franco lo lleva hacia adelante pero no debe perder el foco de lo que realmente importa de aquí a fin de año: consolidarse como un piloto de F1 seguro, regular, confiable, rápido y con gran oficio. Está exactamente en ese sendero. Lo espectacular se dará por añadidura.

En Argentina su personalidad, su estilo de comunicación y su forma de correr le ha reportado una gran atracción en las redes sociales. Él se debe a sí mismo y las expectativas y exigencias voluntaristas y a veces fantasiosas de los “de afuera” tampoco deben condicionarlo.

Contaba Franco a LA NACION que el calor y la gran humedad -casi 80%- que habrá durante la carrera será un factor exigente para su físico ya que no ha tenido tiempo de prepararse a fondo para estas circunstancias. Marina Bay y Losail en Qatar son los circuitos donde más sufren el calor los pilotos, que llegan a perder 3 kilos durante la competición.

Estos son los temas que más ocupan los pensamientos del piloto argentino de momento.

El FW43, a la espera de una salida a la pista; a diferencia de otros equipos, Williams dejó sin uso un juego de neumáticos intermedios, que puede resultar valioso para el final de la carrera en caso de que intervenga el auto de seguridad, algo muy probable en Singapur. Jaime Pintanel

Su entorno, en cambio, trabaja junto a James Vowles, el jefe del equipo Williams para conseguirle una plaza en la F1 para el año próximo. Mucho se ha hablado de una posible butaca en el equipo Kick Sauber, que será Audi a partir de 2026. Sin embargo, Alessandro Alunni Bravi, el ejecutivo máximo de la escuadra aseguró a LA NACION que nunca tuvo conversaciones para incorporar a Colapinto. Y en los boxes de Marina Bay se decía que Valtteri Bottas, actual piloto de la formación, ya ha firmado su renovación de contrato y haría pareja con Nico Hülkenberg. Cuestiones que el tiempo demostrará, pero que de ningun modo deben desenfocar al joven piloto argentino.

Colaboración: Orlando Ríos

Jaime Pintanel