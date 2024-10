Franco Colapinto y su balance del GP de México: “Era una carrera para sumar puntos”

Después de un fin de semana ajetreado, en el que no pudo tener una buena clasificación, Franco Colapinto dejó sus sensaciones sobre su actuación en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en el que finalizó 12°, después de arrancar en el 16° puesto de la grilla, y protagonizó un incidente con el neozelandés Liam Lawson (Alpha Tauti), por el que fue sancionado por los comisarios de la FIA con 10 segundos de penalización.

“Había que estar ahí, ¿no? Era una carrera para sumar puntos. Me sentí mejor, di lo mejor en la vuelta 1. Tenía buen ritmo, me frenó un poco el hecho de haber tenido tanto tráfico en la carrera, había tráfico constantemente. Después, a mitad de carrera, los otros estaban parando, otra vez tráfico, y viendo esos segundos que perdí en vueltas al principio, creo que podría haber terminado más adelante; no sé si podría haber alcanzado a Pierre (Gasly), porque andaban bien los Alpine, pero podríamos haber llegado delante de Stroll, como mínimo”, expresó Colapinto minutos después de un GP en el que volvió a completar el recorrido.

El argentino, pese a sufrir una penalidad de 10 segundos por el sobrepaso con toque a Liam Lawson cerca del final -no modificó su posición final porque tenía bastante diferencia-, se refirió al incidente: “El frenó muy tarde, se pasó, venía por el polvo, se metió en pista y cuando quiso volver me tocó, pero no pasó nada”.

Otro que se quejó sobre el piloto británico fue Checo Pérez, que consideró que Lawson le frenó el ritmo: “Le hizo lo mismo a Fernando (Alonso) la carrera pasada, lo mismo a Franco (ahora), pero no tiene ninguna penalización. Como siempre, sabemos que en la Fórmula 1 depende mucho quién eres para ver cómo funcionan las penalizaciones”.

“En un momento de la carrera sentí que lo que me quedaba, mi oportunidad era hacer algo gradual, tener una goma media con menos vueltas que los demás, por eso me quedé afuera con las duras. Igual seguí haciendo buenos tiempos, fui competitivo. Definitivamente, cunado estás acá en México se usa el DRS muy poco, se hizo complicado”, amplió.

En medio de la carrera, el piloto argentino advirtió por radio a su equipo que el funcionamiento no era el ideal: “Algo está mal con la dirección, algo extraño; se pone dura y luego se ablanda”. No fue la única conversación que tuvo. Cuando se enteró que el neerlandés Max Verstappen sufrió una penalización de 20 segundos de demora, Colapinto se mostró sorprendido: “¿20 segundos de penalidad? Por Dios, ¿qué hizo?”. Después de la carrera, y tras hablar con la prensa, el argentino se encontró casualmente con el campeón del mundo en la zona mixta y ambos conversaron durante un rato.

Luego agregó sobre los cambios: “Cerré todo el diferencial desde la vuelta 1. Lo hice para tener más estabilidad y cuidar las gomas de atrás. Sacamos carga aerodinámica de adelante, que el auto esté más pegado al piso Un poco lo solucionamos, aunque no era la idea. Hay que trabajar para que no pase de vuelta, y listo; ahora, a Brasil”.

