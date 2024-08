TC 2000 en Río Cuarto: festejó Leonel Pernía, tras resistir a los ataques de Rossi y con un guiño del destino

Escuchar

Las cuentas cierran por todos los frentes para Leonel Pernía, tras el paso del TC2000 por Río Cuarto. La cosecha de puntos, tras las dos carreras que desanduvo la categoría por el trazado cordobés, le posibilitó ampliar la ventaja en el campeonato; en el rendimiento del Renault Fluence descubrió el plus para controlar primero a Facundo Aldrighetti, también integrante del Ambrogio Racing, y luego a Matías Rossi (Toyota Corolla), quienes en segmentos diferentes de la prueba pusieron en riesgo el éxito del tandilense, que festejó por segundo año consecutivo en el autódromo riocuartense y que estiró a 57 puntos la ventaja con Bernardo Llaver (Honda), que se enredó en un triple incidente junto a Tiago Pernía (Renault Fluence) y Damián Fineschi (Chevrolet Cruze) en la primera vuelta.

Como el año pasado, Leonel Pernía festejó en la segunda carrera del programa de TC2000 en Río Cuarto; el Ambrogio Racing obtuvo dos éxitos, ya que el sábado, en la carrera Sprint, la victoria fue de Facundo Aldrighetti Prensa TC2000

Para desatar el nudo, primero debió superar un sofocón Pernía. Leo, que finalizó tercero en la carrera Sprint del sábado, que tuvo a Aldrighetti como vencedor, largaba desde la segunda fila, junto a su hermano Mariano. Unos metros más atrás se lanzaba Tiago, su hijo, a la par de Llaver. Todas las especulaciones y estrategias que los pilotos y equipos diseñan antes de engrillarse casi desaparecen de la mente de Pernía, que cuando transitaba la calle de boxes observó cómo el motor del auto se detenía y arrancaba…

“Cuando salgo por la calle de boxes el auto empieza a fallar: arrancaba y se paraba… Los mecánicos del equipo fueron y observaron que era un sensor desconectado y, por suerte, el tiempo me alcanzó para que lo pudieran cambiar antes de que se cerrara la calle de boxes. Terminó siendo la clave del triunfo, porque tranquilamente podíamos tener que cambiar la bomba de nafta y ahí pasábamos a largar últimos”, relató Pernía, acerca de esos minutos de tensión y nerviosismo que se vivió, hasta descubrir que el desperfecto era sencillo de solucionar.

El incidente con Tiago Pernía, en la primera vuelta, determinó el abandono de Berni Llaver (Honda) Prensa TC2000

Una partida limpia lo posicionó segundo a Pernía, detrás de Aldrighetti, que le arrebató el primer puesto a Fineschi en los primeros metros. El retraso del piloto del Pro Racing terminó de la peor manera, al quedar involucrado en el accidente que protagonizaron Llaver y Tiago Pernía, quienes se estrellaron con violencia contra los muñecos de goma.

El abandono del mendocino fue un golpe de escena para la pulseada por el campeonato; el choque de su hijo, un sobresalto que rápidamente quedó en el recuerdo, tras la comunicación de radio en la que informaron que se bajó del auto por sus propios medios y ya estaba camino a la zona de boxes junto al médico de la categoría, el doctor Pedro Bressi.

📺 Tiago Pernía, Berni Llaver y Damian Fineschi luchaban por la cuarta posición en el comienzo de la final del Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA y la maniobra no terminó bien ❌@SuperTC2000 #InfiniaAndaMejor @ypfoficial pic.twitter.com/lAVqD6l7Jn — Carburando (@CarburandoTV) August 11, 2024

Fue tras el relanzamiento por el incidente que tuvo como actor al uruguayo Juan Ignacio Teske (Renault Fluence), que Pernía doblegó a Aldrighetti y empezó a gobernar la carrera. “Al comienzo el auto se ponía de cola por la puesta a punto que elegimos. En las primeras vueltas cuesta traerlo, pero una vez que a mitad de carrera el auto se neutraliza nos permite maniobrar y así fue que pudimos controlar a Aldrighetti y a Rossi, que venía muy rápido”, explicó Pernía, en diálogo con Carburando Radio. “Los dos me atacaron permanentemente y no me pude escapar: tuve que mirar mucho por los espejos. La suerte de defenderme fuerte contra Aldrighetti, que no logró superarme por muy poquito, creo que fue el segundo factor clave para el triunfo, porque él después se empieza a pelear con Rossi y eso me permitió hacer la luz que a Matías le costó descontar en las vueltas finales”, analizó en cómo se desarrolló la segunda mitad de la competencia.

De protagonizar un accidente el sábado a escalar desde el 18vo al segundo puesto en la carrera Final: Matías Rossi y una actuación que ilusiona junto a Toyota Gazoo Racing en la segunda mitad del año Prensa TC2000

“Este fin de semana Toyota estuvo más fuerte en la final, que era lo que le estaba faltando. Por momentos fue el auto más rápido de la pista. Nosotros estamos manteniendo un nivel muy alto, que nos permite ser protagonistas y para el campeonato estiramos la diferencia justo en el quiebre de mitad de año”, apuntó Pernía, que se guardó activaciones de Push to Pass para los giros finales intuyendo que Rossi, que el sábado se accidentó, tendría mayor cantidad de disparos.

“Tuvimos un auto competitivo y veloz, producto del trabajo de los mecánicos, porque después del accidente el coche mío y el de Marcelo Ciarrocchi estaban muy rotos. El mío fue un avance inesperado, de 18° a segundo. Nos hace muy bien como equipo y nos esperanza para lo que viene. La administración de los Push to Pass fue al revés de lo que hablamos con mi ingeniero Diego Bruna. La idea era esperar, porque solo tenía un auto por detrás y a veces disparás los Push pero no sirven para avanzar. El enredo de autos hizo que pudiera superar a tres en la primera vuelta y entonces cambiamos la estrategia: tiraba para no perder, y el auto, además, tenía ritmo”, señaló el Misil, que viajó rápido desde el fondo, aunque no logró desbancar a Pernía, el piloto al que el destino desde antes de largar le hizo un guiño para la victoria.

LA NACION