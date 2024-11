Williams, al límite: los accidentes de Franco Colapinto y de Alex Albon exponen a la escudería de cara al Gran Premio de Las Vegas

Todo para Williams lucía a la perfección desde el desembarco de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Un piloto joven con carisma y talento que irrumpió en la escena le dio a la escudería una bocanada de aire fresco. Sin embargo, después del fin de semana en Brasil, todo se volvió más oscuro para el equipo británico, porque los accidentes de sus dos pilotos, Alex Albon y el del argentino, pusieron al límites los recursos. En este contexto, el jefe del equipo, James Vowles, reconoció que este tipo de situaciones vuelven insostenible una respuesta inmediata para la próxima carrera.

Entre el Gran Premio de México y el de San Pablo, Williams acumuló cinco accidentes en sus monoplazas que pusieron en riesgo la evolución del vehículo para lo que será el GP en Las Vegas: “No hay ningún equipo en la parrilla que pueda hacer frente a cinco accidentes graves en dos fines de semana de carreras. Simplemente el número de recambios que llevamos no es suficiente para soportar esa cantidad de desgaste”, reconoció Vowles en diálogo con Motorsport.

César Carman, presidente del ACA, saluda a James Vowles (jefe de equipo de Williams). Junto a ellos, Franco Colapinto

Los dos fines de semana fueron especialmente complicados para Alex Albon, que destrozó su auto en la FP1 de México y luego volvió a protagonizar otro duro accidente en la largada de esa competencia, lo que lo dejó fuera de carrera principal. Y volvió a quedar expuesto en Brasil cuando venía peleando por la pole position en la Q3 y perdió el control bajo la lluvia: los mecánicos no llegaron a reparar el coche para la carrera principal. Mientras que Franco Colapinto sumó otros dos choques. El primero, durante el arranque de la qualy de Brasil, que de todos modos no le impidió correr horas más tarde en la prueba principal. Sin embargo, lo peor llegó en el giro 32, cuando perdió el control del FW46, se pegó contra un paredón y eso derivó en el ingreso del safety car.

“El fin de semana de Brasil fue probablemente el más brutal que recuerdo en toda mi carrera. En el espacio de siete días, poco más, tuvimos cinco accidentes graves. Sólo en Brasil, entre la calificación y la tercera carrera. Esa es una cantidad que casi nadie puede sostener en la parrilla”, explicó Vowles.

Según el medio especializado Motorsport la serie de incidentes ha agotado las piezas de repuesto de Williams y el director del equipo, James Vowles, admitió que ahora se enfrenta a una carrera contra el tiempo para determinar qué se puede hacer para poner a ambos monoplazas en la mejor forma posible para la carrera en Las Vegas. “El equipo no solo tendrá que asegurarse de tener suficientes repuestos para pasar el fin de semana, sino también de correr con su auto en la mejor configuración posible de actualizaciones”, explicó el periodista Jonathan Noble.

Cuando le consultaron a Vowles por cómo cree que podrían responder los FW46, el ingeniero respondió: “Es difícil predecir cómo será. Todavía estamos recibiendo los elementos de Brasil y determinando lo que tenemos que hacer en términos de construcción y desarrollo con el fin de darnos el mejor escenario posible”.

Alex Albon sufrió accidentes en los últimos dos fines de semana, en el GP de México y en el de Brasil

Más allá de todos los contratiempos, el jefe de equipo de Williams explicó cuál es el objetivo principal de la escudería: “Este equipo está pasando por el proceso de reconstruirse a sí mismo en un estado en el que pueda ganar carreras en el futuro. Eso no ocurre de la noche a la mañana. No sucede sin un cambio significativo en toda la organización, y esta carrera es simplemente un parpadeo en lo que es un gran esquema de un programa de varios años. No significa que duela menos. Es algo que duele tremendamente mientras estoy hablando con ustedes ahora”.

Y finalizó: “Es doloroso lo que pasó el fin de semana pasado, pero no ha cambiado cuál es nuestro destino. De hecho, me ha arraigado aún más al hecho de que lo que tenemos que hacer para lograrlo es significativo, pero podemos conseguirlo juntos como equipo. Tengo muchas esperanzas puestas en Las Vegas. Fuimos rápidos allí el año pasado, y confío en que el coche funcione bien en esas condiciones. Así que haremos todo lo posible para conseguir dos coches con las mejores especificaciones posibles, con suficientes recambios a nuestro alrededor para conseguirlo”.

LA NACION