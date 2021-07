Boxeo. Las tarjetas que perjudicaron a Brian Castaño y cómo puntuó el jurado del fallo insólito

Steven Weisfeld, Nelson Vázquez y Steve Cheatham. Los tres jurados del polémico fallo de la pelea entre Brian Castaño y el estadounidense Jermell Charlo, disputada en la madrugada el domingo en la Argentina, en el AT&T Center, de San Antonio, Texas. “Quiero la revancha, siento que gané”, dijo una y otra vez el argentino. “Se me escapó por un poquito, es lo que lamento, pero demostramos que estamos para grandes cosas. Ojalá me de la revancha. Si no quiere pelear otra vez conmigo, buscaremos por otro lado”, remató Castaño.

El argentino realizó un gran combate, pero no fue reconocido en las tarjetas. Sigue invicto, con una marca de 17 triunfos (12 KO) y dos empates, y conservó el cinturón mediano junior de la Organización Mundial de Boxeo. Pero mereció largamente arrebatarle los tres que también conservó Charlo, de la Asociación Mundial, del Consejo Mundial y de la Federación Internacional de Boxeo.

Castaño se defiende del ataque de Charlo Edward A. Ornelas - Getty Images North America

A pesar de que Castaño la pasó muy mal en el 10º round, cuando tenía la pelea controlada, pero pudo mantenerse en pie, se entendía que había sacado buena diferencia en las tarjetas como para ser declarado ganador. Pero no ocurrió. El estadounidense Weisfeld fue el único que lo dio como vencedor, por apenas un punto (114-113); su compatriota Cheatham falló empate (114-114), mientras que lo del portorriqueño Vázquez fue lo peor de la una noche cargada de adrenalina y aroma de KO: estableció un 117-111 en favor de Charlo. Por eso, el fallo dividido que resultó empate.

Compacto de Castaño vs. Charlo

Hay quienes sostienen que un fallo localista para premiar a Charlo hubiese sido declarar vencedor por sólo dos puntos a Castaño en las tres tarjetas, habida cuenta de la supremacía que había demostrado. Pero algo quedó claro: el daño que hizo Charlo en el 10º influyó mucho en la decisión final. Ahora bien, ¿fue lo único?

Así vieron la pelea los jueces. El del medio es Vázquez pic.twitter.com/3IYZdwpBmz — Claudio Cerviño (@ccervino) July 18, 2021

Mirando el round por round, surge una primera lectura: que al concluir el 9° asalto e ingresar en el último cuarto de la pelea, dos de los jurados tenían ganador al argentino. Weisfeld por 5 puntos y Cheatham por 3. ¿Vázquez? A esa altura ya tenía arriba por 3 puntos a Charlo. Insólito por donde se lo mire. ¿Otra curiosidad? Weisfeld le dio dos puntos de ventaja a Charlo en el 10° (10-8), como si hubiese enviado a la lona a Castaño, algo que no consiguió.

Charlo y Castaño se sienten ganadores: dieron empate y nació la polémica Edward A. Ornelas - Getty Images North America

Los tres jurados coincidieron en algo: vieron ganador a Charlo en los últimos tres rounds. La tarjeta de Vázquez, que debería pasar por el escaner de la insensatez, tiene otra perla: vio ganador a Charlo en 9 de los 12 asaltos. Para este jurado, Castaño sólo sacó ventajas en los asaltos 3, 7 y 9.

Para Cheatham, hubo seis asaltos para cada uno: Castaño se llevó los rounds 1, 3, 4, 7, 8 y 9; Charlo se impuso en el 2, 5, 6, 10, 11 y 12. Para Weisfeld, el argentino fue superior en siete de los doce: 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 9.

El anuncio de las tarjetas

¿El úlltimo detalle? El nombre del argentino estaba incorrectamente escrito: se leía “Brian Canstano”. Ni siquiera fue el clásico problema con la letra “eñe”.

