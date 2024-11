Imane Khelif, la campeona olímpica cuestionada por su género, inició acciones legales contra medios de Francia

No se detiene la controversia. Desde la disputa de los Juegos Olímpicos de París que se desató una batalla que tiene en el centro de la escena a Imane Khelif. Y en ese contexto es que la boxeadora argelina que ganó la medalla dorada en medio de una polémica sobre su género, tomó la determinación de iniciar acciones legales por los informes filtrados a los medios de comunicación de Francia en los que que supuestamente detallan su historial médico y aseguran que la joven de 25 años tiene cromosomas XY (masculinos), según informó el Comité Olímpico Internacional (COI).

Khelif se quedó con el título en la categoría de peso welter femenino en los Juegos en París en medio de una gran controversia después de que la Asociación Internacional de Boxeo dijera que la argelina había sido descalificada del Campeonato Mundial en 2023 por no cumplir con los criterios de elegibilidad de género. Las acciones de Khelif se cree que será ante Le Correspondant, por el informe que publicó el periodista francés Djaffar Ait Aoudia.

Imane Khelif, manifestó que está cansada del acoso que recibe desde los Juegos Olímpicos de París

Según el informe, basado en expedientes médicos del Hospital Universitario Kremlin Bicetre de París y el Hospital Mohamed Lamine Debaghine de Argel fechados en junio de 2023, Khelif padece una deficiencia de alfa 5 reductasa. Este trastorno genético, que afecta exclusivamente a individuos biológicamente masculinos, impide el desarrollo normal de los órganos sexuales masculinos durante la gestación. Djaffar Ait Aoudia destacó que este síndrome suele asignar erróneamente una identidad femenina al nacer debido a la presencia de una bolsa vaginal ciega.

El informe difundido por Le Correspondent también detalló que una exploración pélvica de Khelif no mostró la presencia de útero, pero sí evidenció gónadas (testículos) en los canales inguinales, una vagina ciega y un micropene en forma de clítoris. Su cariotipo XY y un nivel de testosterona de 14.7, extremadamente superior al máximo aceptado para el género femenino (3), revelaron un perfil biológico marcadamente masculino. Además, la investigación sugirió que Khelif, aunque viva “plenamente como mujer”, debería someterse a una transición sexual con “corrección quirúrgica” y una “terapia hormonal” para reducir sus niveles de testosterona.

La primera oponente de Khelif en París, la italiana Angela Carini, decidió no continuar con la pelea a los 46 segundos y manifestó que “nunca había sentido un golpe como este”. Khelif presentó una denuncia ante las autoridades francesas por el acoso y el abuso en línea que sufrió durante los Juegos y el COI dijo que ahora también estaba tomando medidas debido a los nuevos informes que surgieron en Francia a principios de esta semana. También el COI expresó que “entristecido” por el abuso que Khelif había recibido desde su aparición en París.

“Tenemos entendido que Imane Khelif ha emprendido acciones legales contra las personas que comentaron sobre su situación durante los Juegos Olímpicos de París 2024 y también está preparando una demanda en respuesta a las últimas informaciones”, dijo un portavoz del COI. “El COI no hará comentarios mientras se lleve a cabo una acción legal ni sobre las informaciones de los medios de comunicación sobre documentos no verificados cuyo origen no se puede confirmar”.

Incluso, Khelif dijo después de ganar la medalla dorada en París: “Estoy plenamente calificada para participar en esta competición. Soy mujer. Nací mujer, he vivido como mujer y he competido como mujer. No hay duda de que existen enemigos del éxito y eso le da a mi éxito un sabor especial debido a estos ataques”.

El COI fue muy claro en cuanto a la determinación de la elegibilidad de Khelif para participar en la rama femenina de boxeo: “Todos los atletas que participaron en el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024 cumplieron con las normas de elegibilidad y de inscripción de la competición, así como con todas las normas médicas aplicables promulgadas por la Unidad de Boxeo de París 2024 (PBU). Al igual que en anteriores competiciones de boxeo olímpico, el género y la edad de los atletas se basaron en los datos de sus pasaportes”.

El COI afirmó que las mismas reglas se habían aplicado durante el período de clasificación: “El COI está comprometido a proteger los derechos humanos de todos los atletas que han participado en los Juegos Olímpicos de acuerdo con la Carta Olímpica, el Código de Ética del COI y el Marco Estratégico del COI sobre Derechos Humanos. El COI está entristecido por el abuso que Imane Khelif está recibiendo actualmente”.

