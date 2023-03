A qué hora juega Italia vs. Inglaterra, con Mateo Retegui, por las eliminatorias para la Eurocopa 2024

escuchar

Este jueves, desde las 16.45 (hora argentina), Italia e Inglaterra se enfrentan en el marco de la fecha 1 del grupo C de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del serbio-alemán Srdjan Jovanovic, se disputa en el Stadio Diego Armando Maradona de la ciudad de Nápoles, en Italia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. En el local, el argentino nacionalizado Mateo Retegui podría ser titular.

La etapa de clasificación para la Eurocopa está dividida en 10 grupos (siete de cinco equipos y tres de seis). Las selecciones que terminen en el primer y segundo puesto luego de una serie de partidos a ida y vuelta, accederán de manera directa al torneo que se disputará en Alemania entre junio y julio de 2024. La Azzurra, defensora del título, tiene como principal objetivo conseguir uno de los boletos rumbo a la etapa final. Los Tres Leones, en tanto, también tienen como obligación clasificarse al certamen.

El partido sirve como “reedición” de la última final continental, ganada por los italianos en la tanda de penales. Italia vive un momento de reconstrucción luego de perderse la Copa del Mundo por segunda edición consecutiva. Cuenta con tres equipos clasificados para los cuartos de final de la Champions League (Napoli, Inter y Milan), más otros tres en los otros dos torneos de esa región (Roma y Juventus en la Europa League y Fiorentina en la Conference League), siendo el país con más representantes en las últimas rondas de las competiciones europeas de clubes. Pero lejos de destacar este éxito de la Serie A, el DT Roberto Mancini se muestra intranquilo: “(Los equipos en Champions) tienen siete u ocho italianos entre los tres. Esta es la realidad y tenemos que hacer algo diferente”, aseguró hace algunos días.

Justamente en la búsqueda de ese diferencial, Mancini optó por convocar nada menos que al argentino Mateo Retegui, delantero de Tigre y goleador de la última Liga Profesional (también está en lo más alto de la tabla de anotadores en el vigente torneo). Y como si fuera poco, tras sendos elogios por parte del entrenador, el futbolista cuyo pase pertenece a Boca podría hasta incluso ser titular este jueves ante las pocas variantes ofensivas que tiene el equipo.

Italia vs. Inglaterra: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del grupo C de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024.

Día : Jueves 23 de marzo.

: Jueves 23 de marzo. Hora : 16.45 (hora argentina).

: 16.45 (hora argentina). Árbitro : Srdjan Jovanovic (Serbia).

: Srdjan Jovanovic (Serbia). Estadio: Diego Armando Maradona.

Italia vs. Inglaterra: cómo ver online

El encuentro comienza a las 16.45 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador.

Mancini habló sobre la convocatoria del delantero de Tigre, en quien confía para cubrir la cuota goleadora de la selección: “A Retegui lo seguimos desde hace tiempo, es un chico joven, y es una esperanza para nosotros que puede ser importante”, aseguró en diálogo con el diario Corriere dello Sport. ”No sé por qué, pero no hay muchos jugadores italianos que marquen goles. Si miramos el ranking de máximos goleadores, el primer delantero italiano es (Ciro) Immobile”, prosiguió.

Además, lo comparó con otros futbolistas argentinos que pasaron por el fútbol italiano: “Me recuerda a otros jugadores argentinos que han estado en Italia. Es un chico joven, necesita un tiempo para adaptarse pero tiene cualidades. Es inteligente, educado, esperemos lo mejor. Es un delantero centro clásico, veo que muchos lo comparan con (Germán) Denis. Me recuerda más a (Gabriel) Batistuta cuando llegó a Italia. Es joven, necesita adaptarse, pero no creo que tarde mucho”, comentó.

Quien también habló al respecto de la convocatoria fue Lionel Scaloni, quien aseguró que ‘no se le puede cortar la carrera al futbolista’: “La realidad es que hoy no podemos cortar esa carrera. No le puedo decir: ‘a lo mejor te citamos’, ¿y si no viene?”, manifestó el DT argentino en la conferencia de prensa que realizó en el predio de la AFA. ”Hay que pensar en el chico y en su puesto, porque hay varios que están bien. Después se verá si le pegué o no le pegué (a la decisión). No queremos arruinar algo cuando no estamos convencidos. Cuando uno no cree que es el momento, no tiene sentido cortar una trayectoria. Si juega para Italia, que le vaya bien, no tiene sentido ponerse a pensar si lo convocábamos”, cerró.

Posibles formaciones

Italia: Gianluigi Donnarumma ; Leonardo Bonucci , Rafael Tolói , Francesco Acerbi ; Emerson , Nicolo Barella , Marco Verratti , Sandro Tonali , Giovanni Di Lorenzo ; Matteo Politano y Gianluca Scamacca o Mateo Retegui .

Gianluigi ; Leonardo , Rafael , Francesco ; , Nicolo , Marco , Sandro , Giovanni ; Matteo y Gianluca o Mateo . Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Jordan Henderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane y Phil Foden.

