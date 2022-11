A una semana del Mundial Qatar 2022: cuándo debuta la Argentina en la Copa del Mundo

escuchar

Resta apenas una semana para el inicio del Mundial Qatar 2022 con el partido inaugural entre el local y Ecuador en el estadio Al Bayt más la ceremonia de apertura el próximo 20 de noviembre. Sin embargo, el turno de la selección argentina de aparecer en escena será en la tercera jornada, el martes 22, cuando por la primera fecha del grupo C enfrente a Arabia Saudita. El encuentro está programado para las 7 (hora argentina) en el Lusail Stadium.

El mismo día pero a las 13, México se medirá con Polonia. La segunda jornada de la zona será el sábado 26 y el combinado dirigido por Lionel Scaloni chocará a las 16 con el Tricolor del DT argentino Gerardo Martino, también en el estadio Lusail. Los árabes lo harán contra los polacos. Por último, el 30 de noviembre los dos cotejos tendrán lugar en simultáneo desde las 16 teniendo en cuenta que se definen los clasificados a octavos de final. Ese día la Argentina se medirá con Polonia en el 974 y México ante Arabia Saudita.

Fixture de la selección argentina en el grupo C

Martes 22 de noviembre a las 7 vs. Arabia Saudita.

Sábado 26 de noviembre a las 16 vs. México.

Miércoles 30 de noviembre a las 16 vs. Polonia.

La selección argentina debutará en el Mundial Qatar 2022 el 20 de noviembre

Si la Argentina se ubica en el primero o segundo puesto de la tabla de posiciones de su zona, avanzará a octavos de final y se cruzará contra rivales del grupo D en el que están Francia, Dinamarca, Túnez y Australia. Si accede como el mejor de su zona, las fechas de los compromisos de eliminación directa serían:

Octavos de final - sábado 3 de diciembre a las 16.

Cuartos de final - viernes 9 de diciembre a las 16.

Semifinal - martes 13 de diciembre a las 16.

Tercer y cuarto puesto - sábado 17 de diciembre a las 12.

Final - domingo 18 de diciembre a las 12.

Si avanza de ronda en el segundo lugar de su grupo, los siguientes partidos serían:

Octavos de final - domingo 4 de diciembre a las 12.

Cuartos de final - sábado 10 de diciembre a las 16.

Semifinal - miércoles 14 de diciembre a las 16.

Tercer y cuarto puesto - sábado 17 de diciembre a las 12.

Final - domingo 18 de diciembre a las 12.

Los dos primeros partidos de la selección argentina será en el estadio Lusail fifa.com

El 16 de noviembre la Argentina jugará un amistoso ante Emiratos Árabes Unidos, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, desde las 12.30 (hora argentina) en el Estadio Mohamed Bin Zayed de Abu Dabi como parte de un acuerdo comercial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con su par del emirato. El elenco asiático se ubica en el 70° puesto del ranking de la FIFA. En las Eliminatorias quedó en el tercer puesto del grupo A por detrás de Irán y Corea del Sur y jugó un partido contra Australia (tercero del grupo B) para acceder al repechaje contra Perú, pero cayó por 2 a 1 y se despidió de su sueño mundialista.

La selección argentina en la historia de los mundiales

La Argentina fue campeona del Mundial en dos ocasiones, como anfitriona en 1978 y en México 1986, por lo que no levanta el trofeo desde hace 36 años cuando Diego Armando Maradona la llevó a la gloria máxima en el Estadio Azteca. En la tabla histórica comparte el tercer lugar con Francia, último ganador de la Copa del Mundo en Rusia 2018, y Uruguay. Por encima de ellos hay tres selecciones: Brasil acumula cinco trofeos mientras que Alemania e Italia, cuatro cada uno.

El combinado albiceleste es uno de los que más segundos puestos tiene, con tres: Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014. Solo Alemania perdió más definiciones: Inglaterra 1966, España 1982, México 1986 y Corea-Japón 2002.

La última vez que la selección argentina jugó una final de un Mundial fue en Brasil 2014 EFE/EPA/SRDJAN SUKI - Archivo

La selección nacional no participó en cuatro copas del Mundo, pero a solo una no fue por cuestiones deportivas: México 1970. Para esa edición, el país azteca le ganó la candidatura para ser sede, que en la clasificación no logró obtener uno de los cupos.

Las otras tres ausencias fueron anteriores y por razones extradeportivas. A Francia 1938 el conjunto argentino no fue por el contexto bélico mundial y tras perder la elección como anfitriona. En Brasil 1950, que significó el regreso de la cita ecuménica tras la Segunda Guerra Mundial, la albiceleste no estuvo por el éxodo de jugadores por la huelga de 1948 y el disenso político con el país organizador.

Por último, en Suiza 1954 no compitió por motivos políticos de la Asociación del Fútbol Argentino y el gobierno nacional de Juan Domingo Perón.

