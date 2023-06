Argentina vs. Nigeria: resumen, goles y resultado del partido del Mundial Sub 20

La selección argentina quedó eliminada del Mundial Sub 20 al caer este miércoles ante Nigeria 2 a 0 en uno de los partidos de octavos de final que se disputó en el estadio Bicentenario de San Juan con arbitraje del sueco Glenn Nyberg. Así, el conjunto dirigido por Javier Mascherano cerró su participación en el certamen con tres victorias, todas en el grupo A de la primera etapa, y una derrota.

El trámite del partido fue parejo y se impuso el que menos se equivocó. Si bien la albiceleste no brilló como en la goleada ante Nueva Zelanda 5 a 0, generó muchas situaciones para marcar en las que le erró al arco o chocó contra Chijioke Aniagboso. Donde no estuvo sólida fue atrás y a los 60′ su rival se lo hizo pagar con una definición de Ibrahim Muhammad mano a mano con Federico Gomes Gerth. El delantero de Las Águilas Voladoras recibió, tras una jugada sucia en el centro de la cancha, un pase a espaldas de Agustín Giay y no perdonó.

El primer gol de Nigeria desconcertó a la Argentina, que sobre el final recibió la segunda conquista africana Natacha Pisarenko - AP

El anfitrión, empujado por los miles de hinchas que lo acompañaron en Cuyo, no bajó los brazos. Aun con nerviosismo, arrinconó a los dirigidos por Ladan Bosso contra su arco y mereció al menos la igualdad, que nunca llegó. Un disparo desde afuera del área de Luka Romero pegó en uno de los palos y ni siquiera entró un remate de Juan Gauto desde adentro del área chica en el cierre del cotejo, luego de que Rilwanu Sarki sentenciase la historia con un cabezazo desde el punto penal en una jugada similar a la de la primera anotación en la que Victor Eletu le ganó la espalda a Giay y mandó la pelota al área.

En cuartos de final Nigeria se medirá contra el vencedor del duelo entre Ecuador y Corea del Sur, que se enfrentarán este jueves desde las 18 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero en el duelo que cerrará los octavos.

La Argentina cerró su incursión en un Mundial al que no había clasificado en el Sudamericano que se desarrolló en enero y al que accedió como anfitrión luego de que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) le quitó la candidatura a Indonesia por conflictos diplomáticos con Israel.

Con esta edición, la albiceleste dijo presente 17 veces y en seis de ellas se consagró campeona siendo el equipo más ganador de la historia. Teniendo en cuenta que seis veces se ausentó su efectividad es de 35,3%, altísima para la alta competencia y cifra más alta para un seleccionado de fútbol. Además, fue finalista en México 1983; semifinalista en Emiratos Árabes Unidos 2003; quedó afuera en cuartos de final en Arabia Saudita 1989 y Colombia 2011; y en octavos en Nigeria 1999, Polonia 2019 y Argentina 2023. No atravesó la etapa de grupos cuatro veces.

Nigeria pisó fuerte en San Juan y eliminó del Mundial Sub 20 a la selección argentina ANDRES LARROVERE - AFP

La primera vez que la selección nacional dio la vuelta olímpica fue en Japón 1979 con Diego Armando Maradona en el plantel que conducía César Luis Menotti, quien un año antes guio al combinado mayor a la gloria máxima. Luego, tuvo que esperar 16 años y siete torneos para volver a quedarse con el título en Qatar 1995. Esa fue la primera consagración en la era de José Pekerman y se extendió en Malasia 1997 con figuras de la talla de Walter Samuel, Esteban Cambiasso, Pablo Aimar y Juan Román Riquelme.

La única ocasión que la Copa del Mundo se realizó en la Argentina, hasta este año, había sido en 2001 y el elenco nacional, nuevamente conducido por Pekerman, se llevó el campeonato con grandes actuaciones de Javier Saviola, Andrés D’Alessandro, Maximiliano Rodríguez, Leonardo Ponzio, Alejandro ‘Chori’ Domínguez y Nicolás Burdisso, entre otros. Luego llegó la gesta de Lionel Messi en Países Bajos 2005, acompañado de Sergio Agüero. El ‘Kun’ fue, en Canadá 2007, el gran responsable de la sexta coronación albiceleste y la última en la historia de los mundiales para menores de 20 años.