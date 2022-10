Fórmula 1, en vivo: cómo ver online el Gran Premio de Singapur y la posible coronación de Vertappen

Este domingo se desarrolla la final del Gran Premio de Singapur, la 17ª fecha del calendario de la Fórmula 1 en la que Max Verstappen se puede coronar campeón por segundo año consecutivo en caso de ganar y que se le den algunas variables. La ventaja del neerlandés por sobre sus perseguidores es tan amplia que, con otras cinco fechas por delante, si no se consagra en el circuito urbano Marina Bay, puede hacerlo en la siguiente carrera en Japón.

En la previa, el europeo esquivó la chance de campeonar este domingo, más allá de que conseguirlo no es una utopía: “No estoy pensando en eso porque necesitaría mucha suerte para que suceda. No sólo eso, sino que (Sergio) Pérez debería terminar cuarto o más atrás y Leclerc no más allá del octavo puesto. Es algo surrealista que todo eso se conjugue. Lo único que espero es disfrutar de este fin de semana y, obviamente, intentar ganar la carrera”.

Cómo ver online la final del Gran Premio de Singapur

La definición de la 17ª fecha de la Fórmula 1, el Gran Premio de Singapur, comienza a las 9 (hora argentina) y se puede ver en vivo por Star+, la plataforma digital de ESPN.

Max Verstappen ganó 11 de las 16 carreras que se disputaron hasta el momento ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Verstappen necesita sacarle 138 puntos de ventaja a su inmediato perseguidor en el campeonato para ser campeón y emular lo hecho por Michael Schumacher en 2002, cuando celebró su quinto título -tercero con Ferrari- con otros cinco grandes premios por delante.

El piloto de 25 años tiene 335 unidades, 116 más que Charles Leclerc (Red Bull) y 125 que Sergio ‘Checo’ Pérez (Ferrari). Si gana por primera vez en el circuito de Singapur, obtendrá el título siempre que el monegasco no supere el noveno puesto y el mexicano quede cuarto y haga el récord de vuelta. Otra variable es si Verstappen gana la final con récord de vuelta. En ese caso, le alcanzará con que Leclerc se ubique de la novena posición hacia atrás y que ‘Checo’ Pérez no se suba al podio.

Los ganadores de la temporada 2022

Así está el campeonato de constructores

Red Bull, por el andar de Verstappen y Leclerc, manda con comodidad en el campeonato de constructores y es una certeza de que, a excepción de un cambio drástico en las seis carreras restantes, incluida la de Singapur, se quedará con la estrella 2022 de la Fórmula 1.

Lo que sigue tras el Gran Premio de Singapur

El campeonato de la Fórmula 1 continuará el 7 de octubre en Japón. Luego quedarán cuatro fechas en América y Asia: Estados Unidos, México, Brasil y, por último, Emiratos Árabes Unidos.