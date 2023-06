Tour de Francia: siguen los barbijos y la distancia social y regresa Egan Bernal, el campeón que estuvo al borde de la muerte

escuchar

El ciclismo de alto rendimiento no se olvida del coronavirus. El sábado próximo se iniciará el Tour de Francia y para la carrera más importante del planeta la pandemia no ha quedado definitivamente atrás. El temor a los contagios está latente, y las restricciones para los corredores y las recomendaciones para los aficionados engloban un microcosmos que las autoridades de la competencia se resisten a abandonar.

“Somos de los últimos que todavía lo hacemos”, sostuvo Christian Prudhomme, director de la prueba, ante la agencia AFP. Expresiones que ya parecen de otra época, como “distancia social” y “uso de mascarillas”, regresan con la Grande Boucle: los ciclistas tienen como consigna evitar selfies y autógrafos.

El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, presenta la ruta de la 110ª versión de la carrera.

El reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI) no obliga a los organizadores de las carreras a imponer este protocolo, ni a los equipos a hacer tests a los participantes ni a excluirlos en caso de dar resultado positivo, como sí era la norma en los tiempos duros de la pandemia. Pero Amaury Sport Organisation (ASO), la empresa que organiza el Tour de Francia, tiene un antecedente importante todavía fresco y desea evitar lo que ocurrió en el Giro de Italia, en mayo, en el que hubo más de 30 abandonos por la enfermedad, entre ellos, el del belga Remco Evenepoel cuando lucía la camiseta de líder.

Entre la Covid-19 y los accidentes, resultó el Giro de Italia que más deserciones tuvo en los últimos 30 años. “No queremos un contraste total entre la vida normal y nosotros. Por eso, en el podio no llevarán las mascarillas”, intentó naturalizar las circunstancias Prudhomme. Lamentó, además, no poder “darles una mano a los corredores” por cuarta realización consecutiva.

Se impuso el principio de precaución, que ofrecerá la impresión de que el Tour vive en un mundo paralelo, con escenas paradójicas como la de los ciclistas llevando el barbijo para hablar con la prensa y quitándoselo para besar o abrazar a sus familiares y amigos. Los fanáticos seguirán sin tener fotos y videos junto a sus ídolos. Apenas los verán pasar en el camino a París o intentarán tomas a distancia.

Julian Alaphilippe, uno de los franceses más destacados del Tour, con tapabocas; contagios en el Giro de Italia convencieron a los organizadores de la carrera máxima de volver a las restricciones. DPA

Cuando exteriorizan sus pensamientos, los deportistas dicen aceptar sin problemas las medidas sanitarias. En ocasiones, incluso se adelantan, como la estrella francesa Julian Alaphilippe que en el avión que lo llevó a la Critérium del Dauphiné constató que era “uno de los únicos en llevar un cubrebocas” porque tenía “demasiadas ganas” de estar en el Tour, después de perderse por una lesión la versión de 2022.

Prudhomme reconoce el desconcierto en el mundo deportivo. “Recientemente, jugadores de rugby me consultaron: «¿por qué hacen eso?»”, recordó. Les dio en privado la misma respuesta que ofreció en la conferencia de prensa: “Una vez que el coronavirus está en el pelotón, como lo hemos visto en el Giro, es muy difícil pararlo, porque pasamos toda la jornada respirando el aire de otros”, explica el ciclista francés Thibaut Pinot.

Philippe Mauduit, director del equipo Groupama-FDJ, advirtió que existe una opinión “dividida” sobre las medidas que la organización impone. Y puntualizó que, por ejemplo, los rugbiers están muy juntos en los partidos y luego “se abrazan bebiendo cervezas”. La diferencia es elocuente.

Tadej Pogacar celebraba con su maillot amarillo de líder general; esta vez la mascarilla no será exigida en el podio a los ciclistas. AFP

En caso de que un examen resulte positivo, el principio que mantiene la mayor parte de los equipos es el de quitar al ciclista de la competición y recomendarle aislamiento en la casa. “No quiero tener la muerte de un joven de 23 años siendo consciente”, dijo con dureza el propietario del equipo Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere, para justificar aquel retiro de Remco Evenepoel del Giro.

El Tour de Francia, que consta de 21 etapas y recorrerá 3405 kilómetros, estará fuera de suelo nacional solamente al comienzo. La salida, con 177 participantes de 27 nacionalidades, está programada para Bilbao, España, y las tres primeras jornadas se desarrollarán en el País Vasco, del lado español.

Entre las figuras, además de los mencionados, estará Egan Bernal, el primer ciclista colombiano en ganar el Tour (2019). En su caso será el regreso a la carrera luego de superar las severas lesiones que le causó un accidente vial a principios de 2022 que casi le costó la vida e incluso generó cierta incertidumbre inicial sobre la posibilidad de volver a caminar.

Bernal no sólo se desplaza por sí mismo, sino que además está trabajando para recuperar su más alto nivel luego de aquella colisión insólita mientras se entrenaba en Cundinamarca: chocó contra un colectivo que estaba estacionado en el camino.

El colombiano Egan Bernal, una estrella del circuito internacional de ciclismo, volverá a correr en el Tour de Francia, prueba que conquistó en 2019. STUART FRANKLIN - Velo

“Estoy seguro de que muchas personas han seguido de cerca lo que me sucedió y todo lo que he tenido que hacer para superar el mayor desafío de mi vida”, señaló Bernal, que sanó sus 20 huesos rotos, incluidos un fémur y una rótula, y dejó atrás una doble perforación pulmonar.

