escuchar

El último partido del año de la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 tuvo de todo, pero sobre todo polémica. A pesar de la victoria ante Brasil, en uno de los clásicos más esperados, el foco se centró en los disturbios entre las hinchadas con la intervención de la Policía local con represión. Ante este escenario, los jugadores argentinos reaccionaron. Emiliano “Dibu” Martínez se robó la atención al enfrentarse con los uniformados y su padre reveló todo el detrás de aquel momento.

Faltaban escasos minutos para que el árbitro pitara el comienzo del juego, cuando en la tribuna del Estadio Maracaná se desataron disturbios, en principio por el enfrentamiento de hinchas y luego por el uso de la fuerza del personal policial frente a la tribuna argentina. Con Lionel Messi a la cabeza, los jugadores cruzaron las vallas para llegar hasta sus compatriotas y pedir el cese de la violencia.

En ese entonces, fue Dibu Martínez quien dio un paso más. El arquero intentó subir a la tribuna y tuvo un enfrentamiento con un policía que estaba por utilizar su garrote contra un simpatizante. Sus compañeros lograron apartarlo del lugar. La imagen recorrió el mundo y fue el propio Alberto Martínez quien señaló que esperaba que se generara un conflicto en el partido.

“La verdad molesta porque te podés imaginar que yo le dije a Emi que no iba a ir a Brasil por lo que pasó con Boca, lo que pasó anteriormente. Le dije ‘hijo, yo ya no puedo correr para ningún lado, así que prefiero no ir y verlo desde casa’. Y mirá lo que pasó”, expresó este miércoles en el ciclo Mañanísima (eltrece).

Asimismo, destacó que los disturbios que se generaron fueron meramente por falta de coordinación de las autoridades brasileñas, ya que esa situación no ocurrió en otros partidos, como el de Argentina - Uruguay, donde los hinchas visitantes estaban separados de los locales, con custodia policial, lo que no ocurrió en Brasil. “No estuvo controlado desde el vamos”, aseguró.

Respecto a la actitud que su hijo tuvo para con los hinchas argentinos, Beto indicó que tuvo miedo. “Cuando lo vi subir ahí arriba, ya sabía que ese era él. Y es un peligro este gordo porque es capaz de subirse cuando vio que ese hombre le pegaba a la gente. Eso no le gusta, yo sé que eso no le gusta”, aseguró. En la misma línea, afirmó que lo que hizo Emi es una actitud que tendría otro argentino que ve que están atacando a su compatriota.

Pero además, al Dibu se le sumó la preocupación por el bienestar de su hermano, quien se encontraba presente en el Estadio Maracaná. Asimismo, los hermanos Martínez se comunicaron con su padre para llevarle tranquilidad.

La opinión de Alberto Martínez sobre las declaraciones de Lionel Scaloni

Tras la victoria argentina, como es habitual, Lionel Scaloni realizó una conferencia de prensa para realizar el análisis del partido. Luego de hacer lo propio, el director técnico se tomó los últimos minutos frente a la prensa para dar un comunicado personal en el que indicó que atraviesa un momento de reflexión acerca de su permanencia al frente del equipo.

“Necesito pensar mucho que voy a hacer. No es un adiós ni mucha cosa, pero necesito pensar, porque la vara está muy alta. Está complicado seguir, está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil. Toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después, porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien”, indicó.

Sus palabras, sin mayores explicaciones, generaron una gran ola de especulaciones acerca de la continuación como DT. Por su parte, Beto Martínez aseguró que los jugadores no estaban enterados de este momento que atraviesa Scaloni. “Él debe tener un roce que no se siente cómodo”, teorizó. “Siempre fue un hombre serio, coherente, nunca criticó a nadie, siempre habla del plantel, del orgullo. Me extraño un montón”, indicó.