El “efecto Spreen” en Riestra: el capitán aceptó la inclusión del streamer y fue más allá: “Que disfrute, cualquiera quiere jugar en primera”

Milton Céliz es el capitán de Deportivo Riestra, que representa todo un experimento en el fútbol argentino. Más allá de que, por momentos, trató de cuidar las palabras, con el transcurrir del tiempo aceptó con irreverencia la incursión de Iván Buhajeruk, más conocido como “Spreen”, un famoso streamer que fue titular para el pequeño equipo del Bajo Flores frente a Vélez, por la fecha 22 de la Liga Profesional.

“Es un amigo de la casa, tiene un contrato, todos los chicos lo quieren por lo que hace. Como dijo el Ogro (Fabbiani, el DT) la otra vez, a nosotros nos paga una latita, así que... La verdad, si viene a sumar, bienvenido sea”, fue su particular análisis.

Más distendido, contó detalles poco conocidos. “Más allá de que el chico venga, esté en la concentración, es un show de él, es un contrato. Nosotros jugamos el partido como una final. Le hablamos al chico, sabíamos que iba a jugar unos minutos. El chico entrenó con respeto, respetó al Ogro, a la parte táctica”, sostuvo. Y brindó más intimidad de un hecho que parece imposible de encuadrar en “el fútbol de los campeones del mundo”. Y relató: “Nos cagamos de risa, hablamos con él, en la cena. Nos enteramos ayer que iba a jugar, creíamos que iba a jugar unos minutos en el segundo tiempo, pero al final cambiaron. Pensamos que iba a jugar 5 minutos, el chico estaba nervioso, tratamos de hablarle...”.

El joven entró y salió, rápidamente Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Iván Buhajeruk es streamer y fue titular, todo un asombro. Que a esta altura, ya deja de serlo. Y el entrenador Cristian Fabbiani lo reemplazó antes de los dos minutos. Otro papelón de un club que se dedica a darle tanta importancia a los golpes de efectos marketineros como a las cuestiones futbolísticas. El partido finalizó 1-1, pero el foco estuvo en otro lado.

Spreen arrancó como delantero pero no tocó la pelota. Hubo un foul (¿prefabricado? ¿eso también fue estrategia de marketing?) de Pedro Ramírez a Thiago Fernández a los pocos segundos de arrancado el encuentro. Entre que atendieron al delantero de Vélez, la pelota no volvió a moverse. Gustavo Fernández reemplazó a Buhajeruk. Y Spreen, lejos de sorprenderse con la modificación, se fue aplaudiendo a los hinchas presentes. Como si se tratara de un show que tiene teloneros y bandas en vivo, todo bien planificado. Si hasta estuvo el cantante Luk Ra, amigo de Spreen, con la camiseta de Riestra en uno de los palcos.

Estos son los 11 titulares para el partido ante Vélez



Vamos!!!🖤🤍#RiestraEsFamilia pic.twitter.com/NDnX8LuSi7 — Deportivo Riestra (@prensariestra) November 11, 2024

Céliz siguió por el mismo camino. “Que disfrute, cualquiera quiere jugar en primera. Más allá de su show, para nosotros era una final. Entiendo las críticas. No soy de ver las redes sociales, los chicos del plantel lo decían. Riestra es un club especial, de estas cosas nos enteramos todos los días. Tenemos un contrato, lo tenemos que respetar. No nos hacemos cargo, esto es de ellos, de los dueños. Es un asunto de ellos...”, dijo, de modo enigmático.

Evidentemente, no tiene capacidad futbolística y atlética. Por si hiciera falta aclararlo. “Tiene condiciones para hacer lo que hace. Para ser streamer es el número uno. Además, tiene algo en la rodilla, que se le sale de lugar. ‘Espero que en la entrada en calor no se me salga’, nos decía.”, comentó, entre bromas, en una charla con ESPN.

"PENSAMOS QUE IBA A JUGAR MÁS O MENOS 5 MINUTOS, FUE RÁPIDO EL CAMBIO..." Milton Céliz se refirió a la titularidad de Spreen en Riestra.



📺 #ESPNF360 | #DisneyPlus pic.twitter.com/QdysNsBcyD — SportsCenter (@SC_ESPN) November 11, 2024

Luego de la derrota contra Independiente en la jornada 17, el Ogro se había manifestado sobre la posibilidad de la inclusión de Spreen. “Lo único que sé es que Iván (Buhajeruk) vende latitas y a mí me paga la latita. Entonces, que venga”, señaló. Luego, añadió: “Nosotros no podemos perder el enfoque. Vino antes que yo y en el plantel tenemos todo muy claro. Nos quedan 10 finales y va a ser duro. Tenemos que saber que no podemos regalar nada”.

Cristian Fabbiani, DT de Riestra, dio su punto de vista sobre lo sucedido: “Lo de Spreen fue por única vez, él tenía contrato con el club desde antes de que yo llegara. Estoy feliz por el equipo, porque esto no es casualidad”, dijo en declaraciones a radio La Red, y agregó: “En la semana lo llamé a Gustavo Quinteros (DT de Vélez) para decirle que lo que iba a pasar no era faltarle el respeto. Si Spreen entrenara tendría condiciones, el tema es que no es deportista. Sabía todo lo que iba a pasar con Spreen, pero a mi no me afecta; me quedo con lo más importante que es el resultado contra el puntero del campeonato”.

Gustavo Quinteros, el entrenador de Vélez, más allá del lamento por la igualdad, que de todos modos lo mantiene en la cúspide, se involucró con la situación... sin involucrarse. “Yo tengo una opinión formada sobre este tema, pero no la voy a decir para no perjudicar a nadie. No la quiero hacer pública. Cuando decís algo públicamente, podés afectar a gente. Como tampoco opiné de la programación de la Copa Argentina, no quiero hacer declaraciones que nos traigan inconvenientes. O que se sienta tocada gente que prefiero que no se sienta tocada”, comentó. Y abrió la puerta, una vez más, acerca de las sospechas de los premios y castigos en el fútbol argentino.

Gustavo Quinteros se agarra la cabeza Fotobaires

Diego Figueroa, el gerente deportivo de la pequeña entidad del Bajo Flores, cree que todo esto es parte de los nuevos tiempos. “Iván es un amigo de la casa, es un amigo de la familia de Speed. Siempre estuvo relacionado con la empresa, en febrero le hicimos un contrato, vino muchas veces a acompañarnos, esta fue una locura más. Es una situación de marketing. Lo de hoy es una campaña, lo nuestro es un club-empresa. Lo del marketing sirve y, además, es amigo de los chicos y del técnico”, detalló, en una charla con La Nación.

El dirigente fue aún más claro. “Es parte de la empresa. Este es un momento importante, histórico. Único. Y el equipo sumó, que fue lo más importante. Pudimos disfrutarlo, lo que importa es sumar desde todos los ángulos”, advirtió. En cuanto a lo futbolístico, Ignacio Arce, el arquero, fue la figura del encuentro. “Fue un partido muy intenso. Sabemos lo que es Vélez, los jugadores que tienen. Una lástima el penal... Se les hace duro a cualquier equipo cuando vienen acá. Estamos orgullosos, sabemos lo que somos en nuestro estadio”, explicó.

Y se refirió a los desafíos propios. “El objetivo siempre fue mantener la categoría, más adelante vamos a buscar otros objetivos. Somos guerreros con otros recursos, menos que nuestros rivales. La última jugada sirvió para conservar el empate, últimamente me rebotan las pelotas, estoy teniendo suerte”, contó el arquero, que tiene buena relación con Dibu Martínez.

LA NACION