Ademola Lookman: el potente delantero que estalló con tres golazos en la final de la Europa League

Escuchar

De manera contundente, Atalanta, el equipo de Bérgamo, se alzó con la Europa League por primera vez en su historia. El conjunto que dirige Gian Piero Gasperini hizo trizas el largo invicto de 51 partidos que ostentaba Bayer Leverkusen, el campeón de la Bundesliga, y conquistó el trofeo continental con un 3-0 inolvidable y una actuación para la historia de Ademola Lookman, autor de los tres goles, y obviamente, figura descollante en la definición que se disputó en Dublín.

Lookman, nacido en Londres, representa a la selección de Nigeria y juega para Atalanta desde 2022. Fue un talento juvenil surgido en Charlton, se consagró campeón del mundo Sub 20 con la selección inglesa, y Everton se hizo con su ficha por 8 millones de euros. Sin embargo, luego consideró que no tuvo las mismas oportunidades para llegar a la selección mayor y decidió representar a las Águilas Verdes. Pasó por Leipzig, donde no descolló, y regresó a Inglaterra para jugar por Fulham y Leicester, hasta que en hace u par de años firmó por Atalanta. Y allí alcanzó su mejor versión.

En la final, Lookman se hizo dueño del partido desde temprano. A los 12 minutos, se anticipó al argentino Exequiel Palacios, que demoró el despeje, y llegó por el sector izquierdo para definir con un zurdazo al primer palo.

No tardó el llegar el segundo tanto de Lookman, esta vez con un derechazo furibundo y esquinado, luego de una salida errática de Leverkusen, cuando un delantero del equipo alemán cabeceó hacia su propio campo, tomó al equipo en salida, y habilitó al número 11, que tomó la pelota, eludió a dos rivales hacia la media luna, y sacó un remate imparable.

¡¡MARAVILLA TOTAL!! ¡¡GOLAZO DE LOOKMAN PARA SU DOBLETE ANTE LEVERKUSEN!!



📺 Mirá la final de la #UELxESPN por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/mBbxCZjMUM — SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2024

El tercero surgió en un contraataque a los 30 de la segunda parte. Scamacca condujo por el centro del campo, se adelantó tanto como pudo y cedió a Lookman, que llegaba por la izquierda. El londinense se hamacó para eludir a Tapsoba y sacó un zurdazo tremendo, pura potencia, inatajable para el checo Kovar.

De este modo, Lookman le puso fin al histórico invicto que arrastraba el equipo de Xabi Alonso y Atalanta celebra el primer trofeo internacional de su historia. El nigeriano se convirtió en el primer jugador en 12 años anotar un hat-trick en una final europea, desde que el colombiano Radamel Falcao hizo tres tantos en el 4-1 de Atlético Madrid sobre Chelsea, en la Supercopa 2012. En una Europa League, el último triplete lo había señalado el alemán Jupp Heynckes, para Borussia Mönchengladbach sobre Twente, de Holanda, en un 5-1 en la final de 1975, cuando el torneo se denominaba Copa UEFA.

Para el club bergamasco, su único título previo había sido una Coppa Italia en la temporada 1962/63. Y tendrá la posibilidad de sumar otro trofeo cuando dispute la Supercopa de Europa, el 14 de agosto próximo, en Varsovia, ante el ganador de la Champions League, que se conocerá en la final del 1 de junio próximo entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

LA NACION