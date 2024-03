Escuchar

Después de Boca y de algunos meses en Arabia Saudita con Al-Nassr, donde compartió vestuario con Cristiano Ronaldo, Agustín Rossi parece haber encontrado en Río de Janeiro su nuevo lugar en el mundo. El arquero argentino se transformó en titular indiscutido de Flamengo desde la llegada de Tite -ex entrenador del seleccionado brasileño- y acaba de romper el récord de imbatibilidad que estaba en manos de Luiz Cantarele desde 1979. A Rossi hace 964 minutos que no le hacen un gol. En una entrevista con ESPN habló de su presente, de Boca, de Arabia Saudita y de Cristiano Ronaldo .

“Se extraña Boca y el hecho de estar en Argentina, con la familia, por estar lejos. Se extraña todo lo que fue Boca, como mi paso por Lanús, Chacarita, Defensa y Justicia”, contó Rossi. Y destacó que en Río de Janeiro “se puede ir a la playa, la gente es pasional, te pide una foto, un video, pero no se tira encima. Es muy tranquilo acá”, añadió.

"ME MOLESTÓ LO QUE DIJO IBARRA, QUE NO IBA A ESTAR CON LA CABEZA EN BOCA"



El ex arquero xeneize contó en detalle cómo fue su salida del club, definida en enero de 2023 tras la Supercopa Internacional disputada con Racing en Emiratos Árabes Unidos. “No sé si fue la necesidad de un salto económico. Se había dado justo el viaje a Emiratos para jugar la final contra Racing. El día anterior me entero que no iba a jugar y uno siempre viaja con las ganas de poder disputar una copa. En la conferencia (Hugo) Ibarra dijo que decidió eso porque quizás yo no iba a estar con la cabeza en Boca o lo que sea. Eso quizás molestó un poco porque no fue así ”, comenzó Rossi.

Y añadió, algo enojado por lo ocurrido: “Si hubiera tenido otro problema en la cabeza hubiese sido desde el primer momento, cuando salieron las palabras cruzadas entre mi representante, el presidente de Boca (en ese momento era Jorge Amor Ameal) y el Consejo de Fútbol. Siempre mantuve la cabeza en Boca y en mi trabajo. No fue por un salto económico, fue por la oportunidad de jugar. Fue un tema deportivo porque en Boca no iba a poder jugar los últimos seis meses ”, recalcó el arquero.

"¿ATAJAR EN RIVER? HOY MI RESPUESTA SERÍA QUE NO, PERO EN LA ARGENTINA NO LE CIERRO LA PUERTA A NINGÚN EQUIPO"



Sobre su relación con el hincha de Boca luego de su salida (luego de que la Bombonera pidiera a gritos su renovación), Rossi aseguró: “Con el hincha de Boca quedé bien. Uno siempre está agradecido con lo que me dio Boca, siempre di todo por el club”, recordó. Y teorizó sobre una hipotética vuelta al fútbol argentino: “No le cierro la puertas a nada, es trabajo. Llegado el momento, si se da una propuesta de algún club argentino, estamos dispuestos a escuchar, pero después la decisión es en conjunto considerando lo mejor para mí y para todos”. Ante la consulta sobre un eventual llamado de River para competir con Franco Armani, Rossi respondió: “Es muy difícil. Hoy quizás te digo que no, porque lo que fue el cariño con Boca . En un futuro, uno nunca sabe. Quizás por una negociación que no se dio, uno termina dejando un club donde estaba bien”.

Rossi también habló de su paso por Arabia Saudita, donde coincidió con Cristiano Ronaldo en Al-Nassr, dirigido por el francés Rudi García, y con el también argentino Gonzalo “Pity” Martínez, hoy en River. “Cristiano es un animal, no sólo entrenando y los partidos. No le gusta perder a nada. Por más que compartimos poco tiempo, la verdad que fue algo increíble y queda para el recuerdo”, evocó Rossi. Y añadió: “También estaba el Pity (Martínez) antes de volver a romperse la rodilla, hablábamos de fútbol argentino. Cristiano tiene bastante conocimiento sobre lo que era la Argentina porque la familia de Georgina (Rodríguez, su mujer) es argentina. En las concentraciones hablábamos de los que había vivido, en Manchester. Teníamos una mesa de los extranjeros y los árabes en otra ”, completó el arquero, que terminó en el banco de suplentes y no pudo consolidarse en el equipo árabe. De todas formas, ya estaba cerrado su pase como jugador libre a Flamengo.

Hace unos meses, Rossi contó cómo era el día a día de su trabajo con Tite, su entrenador en Flamengo y ex DT del seleccionado brasileño: “Es bueno trabajar con Tite. Es un entrenador con mucha experiencia, muy respetado en Brasil. Es una persona imponente. Llegó con la idea de adaptarse más a los jugadores. Y no podía cambiar mucho, ya que era un período de transición”, dijo Rossi en una entrevista con Cazé TV durante la pretemporada. En otra nota, con GloboEsporte, Rossi fue más allá: “Sí, creo que estamos haciendo un gran trabajo, hay muchos partidos. La pretemporada fue dura, pero ahora empezamos a jugar más y el equipo y la defensa siempre intentarán dar lo mejor para no sufrir goles y generar confianza a todo el equipo. Y que el atacante sólo se preocupe de anotar goles porque así estaremos más cerca de las victorias”, completó el arquero formado en Chacarita y llamado a dejar una huella en el arco de Flamengo. Ya entró en su historia.

