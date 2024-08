Alarma para Marcelo Gallardo antes del debut...y la Copa Libertadores: se lesionó el goleador Borja en una semana clave para River

Escuchar

Ya no es todo es color de rosas. La primera semana de entrenamientos de Marcelo Gallardo como nuevo entrenador de River empieza a terminar con una mala noticia: Miguel Ángel Borja sufrió una pequeña lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda y no podrá jugar el duelo de ida ante Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores, el miércoles 14. Una baja más que sensible en el momento menos indicado.

Tras la asunción del Muñeco durante el lunes, la tercera práctica derivó en la primera alerta: el colombiano terminó el miércoles con una fatiga y se realizó estudios que este jueves confirmaron la lesión muscular. A solo seis días del duelo en Córdoba, el Colibrí no solo se perderá el primer partido de Copa, sino que tampoco podrá jugar los próximos dos sábados ante Huracán y Gimnasia y apuntará a recuperarse para el duelo de vuelta del miércoles 21 de agosto. De cara a ese encuentro, tendrá 13 días de recuperación y en River estiman que llegaría en condiciones.

Marcelo Gallardo, junto con Hernán Buján, en las horas previas al debut en el segundo ciclo @riverplate

Ante este cuadro de situación, y con Facundo Colidio aún sin estar disponible por la sinovitis que arrastra en la rodilla derecha, todo parece indicar que el sábado con Huracán será el primer encuentro como titular para Adam Bareiro, quien solo sumó 58 minutos como suplente al ingresar frente a Lanús (2-2) y Godoy Cruz (1-2). La duda pasará por saber si Gallardo utilizará un esquema con dos atacantes con la presencia de Pablo Solari o si apostará por un dibujo con cinco mediocampistas, sumando a Ignacio Fernández o a Manuel Lanzini a la dupla juvenil de ataque que integrarían Claudio Echeverri y Franco Mastantuono.

Para River se trata de un duro revés porque pierde a su pieza más regular de todo el año: Borja lleva 25 goles en 29 partidos en el 2024, lo que representa el 42% de todos los festejos del club en todas las competencias (25 sobre 59). Además, el atacante colombiano marcó ocho de los últimos nueve tantos del Millonario en los últimos ocho juegos. En total fueron ocho consecutivos para alcanzar un récord histórico.

Adam Bareiro asoma como la opción para sustituir a Borja @riverplate

No es la primera lesión muscular de Borja en el año. Durante la pretemporada de verano sufrió una fatiga que lo marginó del primer amistoso con Rayados de Monterrey y luego tuvo dos problemas físicos que también se habían dado en la previa de dos partidos trascendentales. El 15/2 se confirmó una pequeña lesión muscular en el aductor izquierdo que lo obligó a llegar limitado al superclásico del 25/2 (empate 1-1 en el Monumental) y solo pudo sumar 24 minutos desde el banco en el segundo tiempo.

Luego, el 14/4 se informó una sobrecarga en el isquiotibial derecho que lo marginó del 3-1 con Instituto del 15/4 y se metió con lo justo entre los titulares para el duelo con Boca del 21/4 en Córdoba por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Aquella tarde convirtió el 1-0 parcial de la derrota 3-2.

Ahora, el Colibrí volverá a tener que recuperarse a contrarreloj para poder jugar ante Talleres el duelo de vuelta en el Monumental. Todo indica que sólo se perdería los próximos tres partidos, pero su evolución será día a día. River lo necesita. Como nunca antes.

Miguel Borja tiene 13 días de recuperación para poder estar en la revancha ante Talleres, el 21 de agosto, en el Monumental @Riverplate

