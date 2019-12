Mascherano y su familia, en vacaciones anteriores. El futbolista regresa al fútbol argentino después de casi 15 años Crédito: Instagram Mascherano

Andrés Eliceche SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de diciembre de 2019 • 23:59

En China, donde vivió los últimos dos años, Javier Mascherano experimentó algunas sensaciones de su juventud. La principal fue una que hace unos días volvió a abandonar: vivir solo. Como cuando era un adolescente que estaba apareciendo en la primera de River y vivía en un departamento de Belgrano, en Oriente mantuvo su obsesión por la limpieza y el orden. Tal vez sea el único punto de conexión entre esos dos mundos: ahora es un hombre de 35 años, cuatro mundiales en su espalda, 19 títulos con Barcelona y, por encima de todo, el esposo de Fernanda y el padre de Lola, Alma y Bruno. El universo familiar Mascherano es el argumento que mejor explica lo que ocurrirá este sábado a la tarde en La Plata: su presentación como nuevo jugador de Estudiantes.

"Hace un año no pensaba volver a la Argentina. Pero terminó pesando la familia", le dice a LA NACION alguien cercano a quien jugó su último partido en el fútbol argentino el 3 de julio de 2005. Aquella tarde, en el Monumental y después del 1-0 a Huracán de Tres Arroyos que valió la clasificación a la Copa Libertadores, los hinchas de River lo despidieron cantando "¡Olé olé, olé olé olá, a Mascherano no lo vamos a olvidar!". Antes de dejar la cancha, el último que lo abrazó fue su compañero Marcelo Gallardo. El mismo que, este viernes, dijo: "Que vuelva al fútbol argentino es bueno. No vino a River porque hay momentos, simplemente eso. No hay nada raro".

Con Verón, cuando hicieron pública la noticia de la contratación. Crédito: Twitter Estudiantes de la Plata

Las palabras de Gallardo las suscribe el mismo Mascherano. Más allá de sus conversaciones con Rodolfo D'Onofrio en distintos momentos y una foto que tiempo atrás se sacó en China mostrando la camiseta, nunca estuvo cerca de regresar a River. Sencillamente porque el entrenador nunca pensó en él como una opción para la posición de volante central, la que ocupó durante su estadía en Hebei Fortune. Allí jugó 27 partidos en la Superliga de este año, en los que encadenó 9 asistencias y 10 amonestaciones. "Jugó mejor que en el primer año, y terminó en buen nivel", amplían desde su entorno.

En los últimos meses, Mascherano tenía la mayoría de sus fichas puestas en instalarse en Estados Unidos. La oferta de Inter de Miami (un equipo que jugará por primera vez en la Major League Soccer en 2020) era lo suficientemente buena en todo aspecto como para no aceptarla. Pero, al momento de elegir, él y su mujer privilegiaron no volver a mover a sus hijos: hace dos años, cuando Javier se mudó a China, el resto de la familia regresó a San Lorenzo (Santa Fe), la patria chica. Entonces, como un paso natural, lo siguiente fue elegir Estudiantes, el club que fue más consistente en su interés por contratarlo. La presencia de Gabriel Milito como entrenador -su excompañero en Barcelona- resultó vital: desde marzo, cuando asumió, el DT empezó a sembrar la semilla de Estudiantes en la cabeza de su amigo. El otro puntal fue, claro, Juan Sebastián Verón, con quien compartió vestuario en la selección. En el medio se amontonaron sondeos y ofertas de distinto calibre del fútbol local: Rosario Central, Newell's, Racing, Independiente, Vélez.

El sentido de pertenencia, un leit motiv de Estudiantes, se le mostró en toda su dimensión en dos tristes episodios que lo asombraron a la distancia: cómo el club se volcó para despedir a Oscar Malbernat y José Luis Brown, fallecidos este año. Que tanta gente -incluidas generaciones que no vieron jugar a ninguno de los dos- haya participado en los homenajes le llamó la atención. Y le dio otro elemento para tomar la decisión.

El día de su despedida de Hebeir Fortune junto a Ezequiel Lavezzi, que también dejó el club Crédito: Captura TV

¿Qué busca Mascherano? Lo que siempre: competir. Ya empezó a empaparse de quiénes serán sus nuevos compañeros -al margen de aquellos amigos que trabajaron para convencerlo, como Mariano Andújar y Gastón Fernández-, consumió horas y horas de fútbol argentino en China y no se pone plazos. Firmará un contrato de un año y medio -será el más alto del club, muy inferior al que le ofrecía el Inter de David Beckham- con opción a extenderlo uno más. Pero, más allá de las fechas, hoy su cabeza está centrada en estar a la altura de un campeonato difícil para todos aquellos que llegan de afuera, más allá de la calidad individual. Otro plano: en el terreno de las hipótesis, el club asoma como un lugar propicio para pensar en la transición de futbolista a entrenador, la siguiente etapa de su carrera. Pero para eso falta.

"Está feliz, muy ilusionado", lo pinta un amigo que convive con ese entusiasmo recuperado después de la experiencia asiática, mucho más redituable desde lo económico que desde lo deportivo. Hoy, cuando sean las 6 de la tarde, el futbolista que más veces se puso la camiseta de la selección -147, por delante de Javier Zanetti y Lionel Messi en el podio- ofrecerá una conferencia de prensa y después pisará el césped de Uno, el estadio recién reinaugurado. "Teníamos que hacer algo a la altura de quien llega", explica Agustín Alayes, secretario técnico de Estudiantes, esta acción poco usual en la Argentina: abrir un estadio para que los hinchas le digan "hola" a un jugador. Probablemente ande por allí el entrenador que más conmovió a Mascherano en su carrera: Alejandro Sabella, que ya lo saludó en las redes sociales.

Cuando empiece la pretemporada, confía Alayes, Estudiantes tendrá más refuerzos: cree que la presencia de Mascherano será un imán cuando los dirigentes salgan al mercado. Desde ese lugar se pensó también la contratación: el apellido será una influencia para que el club crezca hacia adentro y también hacia afuera. Aunque ese detalle importe menos en la casa de los Mascherano en San Lorenzo: allí, en estos días, lo único que importa es que el álbum familiar volvió a estar completo.