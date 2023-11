escuchar

El día después se sigue hablando del fabuloso gol de Alejandro Garnacho en el partido en que Manchester United superó a Everton como visitante por 3 a 0, por la fecha de la Premier League. Una conquista que aumentó su popularidad, pero sobre todo, y lo que es más importante, seguramente le permitirá potenciar la consideración de Lionel Scaloni para tener más minutos en la selección con miras a la Copa América 2024, si es que finalmente el hombre de Pujato continúa al frente del conjunto albiceleste.

El encuentro entre Manchester United y Everton se llevó a cabo en el estadio Goodison Park, en la ciudad de Liverpool, y el delantero de padre español y madre argentina abrió el marcador a los 2 minutos del primer tiempo con un golazo, tras un centro desde la derecha de Diogo Dalot. El futbolista nacido en Madrid y de doble nacionalidad clavó el balón en el ángulo izquierdo del inglés Jordan Pickford, tras conectar, de derecha y de “chilena”, un centro en el área grande que voló al arco y dejó sin resistencia al esfuerzo del arquero británico. Garnacho lleva disputados 53 partidos con la camiseta de Manchester United, de los cuales 19 fueron como titular, y con el de ayer suma 7 goles y cuatro asistencias.

Opinión de Arturo Vidal sobre el golazo y celebración (“a lo Cristiano”) de Alejandro Garnacho.pic.twitter.com/RHcd3GywrH — FCB Marc (@FCBxMarc) November 27, 2023

“No me lo puedo creer, la verdad. No vi cómo marcaba, sólo escuché al público y dije: ‘¡Dios mío! Es uno de los mejores goles que he marcado nunca. Todavía estamos en noviembre, pero probablemente sea uno de los goles de la temporada”. comentó luego Garnacho, que ya quedó blindado para la selección después haber jugado el mínimo de partidos necesarios. Y enseguida se multiplicaron los elogios. Erik ten Hag entrenador de Manchester United, dijo: “Probablemente el gol de la temporada. La preparación, no sólo la finalización, fue muy buena. La finalización es fantástica”. Pero también, el DT puso paños fríos y desestimó una posible comparación con Cristiano Ronaldo. “No comparen, no creo que sea correcto. Todos tienen su propia identidad. Para que Garnacho vaya por ese camino, tiene mucho por venir, tiene que trabajar muy duro y hacerlo sobre una base consistente. Hasta ahora, no lo ha hecho, pero definitivamente tiene un gran potencial para hacerlo”.

En la celebración el joven de 19 años le hizo honor a su excompañero Cristiano Ronaldo y saltó con los brazos estirados frente a los hinchas rivales. Enseguida, se dio vuelta y recibió a los jugadores de Los Diablos Rojos que fueron abrazarlo con un gesto en su rostro de ‘¡qué golazo hice!’, en referencia al gran tanto que anotó. Mientras enfilaba hacia su campo para que se reanude el juego, repitió el ademán con su mano derecha y, de vuelta, mirando hacia las tribunas.

Arturo Vidal, símbolo de la selección de Chile que opinó sobre el gol de Garnacho

Justamente CR7 es el argumento para la crítica que vino de parte de Arturo Vidal hacia Garnacho. El volante chileno, que juega en Athletico Paranaense, comentó: “Terrible golazo. Lo único malo, o lo que no entendí, es para qué celebra como Cristiano. No entiendo por qué no celebra y se hace su chapa. Está bien que sea su ídolo, pero tiene que hacer su nombre. Él es un jugador ya grande”, sentenció Arturo Vidal en su canal de Twitch. Después, el jugador que estaría en la mira de Boca agregó: “Respeto que sea su ídolo. Pero tiene que hacer su nombre, o sino va a quedar siempre en la sombra. Celébralo de otra manera. Pero de que fue golazo, fue golazo”.

Además, en su canal de Twitch, el volante de la Generación Dorada de la Roja que actuó en Barcelona, Juventus y Bayern Múnich, entre otros, comentó sus ganas de llegar a Boca el año próximo, con el guiño de Juan Román Riquelme, que el 3 de diciembre próximo dirimirá las elecciones con la fórmula que integran Andrés Ibarra y Mauricio Macri. “Vi lo de Román. ¿Si creo que nací para jugar en Boca? Creo que sí. Es un equipo parecido a lo que soy yo... Si firmo en Boca me tendría que teñir el pelito azul. Sería un sueño firmar allí”, expresó.

