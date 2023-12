escuchar

En el último partido entre Brasil y Argentina en el que el seleccionado albiceleste derrotó por primera vez en Eliminatorias al pentacampeón del mundo, Lionel Scaloni puso en duda su continuidad del exitoso ciclo al frente del equipo argentino al advertir que se tomará un tiempo para pensar sobre su futuro. La noticia tomó por sorpresa a la prensa, a los hinchas y hasta a los jugadores, como contó Alexis Mac Allister en un entrevista en donde detalló una particular frase que le dijo el DT en el vestuario.

En una charla con el periodista Juan Pablo Varsky, el mediocampista de Liverpool reveló cómo fue que se enteró de las declaraciones de Scaloni pospartido con Brasil. ”Cuando terminó el partido volvimos al vestuario, y ahí -el entrenador- va pasando uno a uno para saludar. En ese momento, pasó Lionel y cuando me saludó a mi me dijo: ‘gracias por todo’ o algo así, pero como que no lo relacione con nada , dije ‘bueno le ganamos a Brasil debe estar emocionado”, sostuvo el futbolista.

Sin embargo, indicó que minutos más tarde, una vez ya bañado y cambiado, mientras atendía a los mensajes que le llegaban al teléfono empezó a sospechar que algo había pasado. “Después me fui a bañar. Empecé a recibir mensajes, pero no los podía leer. En zona mixta me preguntaron sobre lo que pasó”, recordó y resaltó: “Sorprendió y no lo esperábamos para nada”.

En ese sentido, el futbolista con pasado en Boca y Argentinos Juniors consideró que si la decisión de Scaloni llegara a ser dar a un paso al costado de la dirección de la selección, tanto él como el resto del equipo lo respetaría: “Si lo dijo es porque algo siente o porque algo tiene adentro. Hay que respetar esa parte. Lo único que podemos hacer es esperar que siga con nosotros y vamos a hacer lo posible para que siga con nosotros”.

Por otro lado, aseguró que en el grupo de jugadores no se trató el tema, más allá de algún comentario. “No lo hablamos en grupo. Está el comentario en la cortita, o algo así, pero tampoco hicimos un gran problema”, reconoció.

Asimismo, explicó que entiende que la decisión de Scaloni será continuar, pero la salida no quedó descartada. “Creemos que él quiere estar con nosotros, y esperamos que sea así, y si toma otra decisión lo respetaremos porque es una persona que nos dio muchísimo y lo respetamos muchísimo como persona también”, insistió.

