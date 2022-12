Andries Noppert: el gigante neerlandés de 2,03 metros que no se achica ante Messi y hace un par de años casi deja de atajar por no tener club

escuchar

Contraste por dejar de ser Holanda: Países Bajos tiene al futbolista más alto del Mundial de Qatar. Andries Noppert es una pértiga de 2,03m. Un tallo que podría cabecear el travesaño con un salto. El que más se le acercó es el arquero serbio Vanja Milinkovic-Savic (2,02m).

A medida que van quedando las figuras más reconocidas, Noppert se mantiene como uno de los rostros con menos exposición en Doha, ciudad tomada por el fútbol durante un mes. Cualquiera podría confundirlo con el pivote de un equipo de básquetbol, pero se hizo arquero. Hace tres meses ni soñaba con estar en el Mundial, mucho menos con ser titular de la Orange. Ahora está a unos días de intentar desentrañar la magia oculta que llevan los remates de Lionel Messi. El desafío lo espera sin complejos: “Messi es un jugador de clase mundial. Es divertido e interesante enfrentar a tipos así, dan más ganas de ganar. Tenemos mucha confianza”.

En la ceremonia de los himnos, con el capitán Van Dijk Reuters

Noppert es una elección de Louis Van Gaal que nadie vio venir, si bien el entrenador tiene un historial de decisiones rupturistas, propias de alguien que ejerce su profesión con convicciones y plena autonomía. Algún sector de la prensa habla de “vangaladas”. Si alguna vez lo asalta una duda, Van Gaal no deja que se trasluzca públicamente. En su gesto pétreo se condensa una autoridad incontestable. Por ejemplo, la que lo llevó en el Mundial 2014 a cambiar los arqueros en la definición por penales ante Costa Rica por los cuartos de final. Tim Krul, que no había tenido minutos hasta ese momento, reemplazó a Jasper Cillessen. El enroque fue un acierto, ya que Krul atajó dos penales y facilitó la clasificación a las semifinales.

Ahora, a Van Gaal, a los 71 años y en su tercer ciclo en el seleccionado, no le tembló el pulso para hacer debutar a Noppert en un Mundial. Tampoco en darle minutos al juvenil Xavi Simons (19 años). El guardavalla del Heerenveen había recibido la primera convocatoria en septiembre, cuando fue suplente del veterano Remko Pasveer (39 años) ante Bélgica por la Nations League.

Algunas de sus atajadas en el Mundial y en la Eredivisie de Holanda

Van Gaal, siempre cartesiano en sus explicaciones, dio tres motivos por este arquero de 28 años: “En primer lugar, tiene personalidad para asumir la responsabilidad de un Mundial. Segundo, en las semanas previas, su rendimiento en su club fue muy satisfactorio. Y el tercer argumento es que encaja muy bien en el juego con la pelota que necesitamos”.

Van Gaal lo hizo titular por delante de Pasveer (Ajax) y de Justin Bijlow (Feyenoord), considerado el mejor arquero de la Eredivisie. Van Gaal rompió relaciones con Krul y fue inesperado que entre los 26 no estuviera Cillessen. También se esperaba la convocatoria de Mark Flekken, del Friburgo, muy bien considerado. Pero finalmente Noppert es el escudo del DT contra todos los descreídos.

Su trayectoria de cuatro encuentros con el seleccionado son todos por el Mundial. Solo recibió dos goles, uno del ecuatoriano Enner Valencia y otro del norteamericano Haji Wright. Sobrio y firme en la etapa de grupos, frente a los Estados Unidos justificó la confianza que le dio el entrenador con varias atajadas importantes. Una ante Pulisic, cuando el cotejo estaba 0-0; después se lució contra Tim Weah, Walker Zimmerman y Tim Ream.

El entrenador Louis Van Gaal confió en Noppert cuando nadie lo tenía en cuenta ALBERTO PIZZOLI - AFP

El Mundial, más que una consecuencia lógica, es una bisagra en la carrera de Noppert, que hasta aquí era un pasajero de la clase media-baja del fútbol. Irregular, interrumpida por lesiones graves (se rompió los ligamentos de una rodilla) y hasta por no tener club, como le ocurrió hace dos años, momento en el que sus padres le aconsejaron que se buscara “un trabajo real”, de acuerdo con el periódico alemán Tagesspiegel. Barajó la posibilidad de hacer la carrera de policía, pero prefirió seguir custodiando el arco.

Los clubes que vertebran su paso por el fútbol no le llaman la atención a nadie: surgió en su actual equipo, Heerenveen, siguió en NAC Breda, saltó al Foggia de Italia, donde descendió a tercera división, y volvió a su país para pasar por Dordrecht (segunda categoría), Go Ahead Eagles y regresar a Heerenveen, donde consiguió una continuidad que no era frecuente en temporadas anteriores. Disputó las 14 fechas de la Eredivisie, en la que Heerenveen es octavo entre 18 equipos. En ocho años, sus presencias solo alcanzaban a los 85 partidos. Su compañero en el seleccionado Davy Klaasen admitió: “No es una carrera normal”.

En Italia no recuerdan sus atajadas, ya que fue mayormente suplente durante dos temporadas. Solo disputó ocho partidos en Foggia, donde fue protagonista de crónicas policiales, según contó hace unos años a ESPN: “Cuando perdíamos, los tifosi nos pinchaban los neumáticos de los autos o nos tiraban bombas incendiarias en los entrenamientos”.

Tapa Noppert ante la entrada del nortemericano Ream ap - AP

Pero el delito también lo hizo protagonista de un hecho insólito: “Había comprado un auto en Holanda y me lo traje, pero solo lo usé durante tres semanas porque me lo robaron. Más tarde se lo compré a la mafia”.

Ocupa un puesto que durante 130 partidos lo hizo Edwin van der Sar, el preferido de Van Gaal, que ya lo había promovido con 19 años a la primera de Ajax. Luego lo siguen Hans van Breukelen, con 73 cotejos en la Orange, y Cillessen y Maarten Stekelenburg con 63.

Noppert tiene a Van Gaal en un altar: “Nuestra meta es ganar el Mundial. Van Gaal es una persona muy especial para mí. Saca lo mejor de todos nosotros y, al mismo tiempo, mantiene al grupo unido. Es un don que tiene el entrenador. Normalmente, los jugadores están tristes cuando no juegan, pero Van Gaal consigue darle un sentimiento tan especial al grupo que estamos todos juntos. Eso es muy importante”. Palabra de Noppert, el gigante que no se achica contra Messi