Ángel Di María en una noche de despedida con la selección argentina: “Me pone contento que Lo Celso use la 11″

Hace tiempo que para Ángel Di María llegó el momento de disfrutar con la selección argentina. La mochila principal se la sacó luego de la Copa América ganada en 2021 en el Maracaná (uno de los integrantes de una generación que había demostrado jerarquía pero había acumulado frustraciones), pero el sueño no podría ser mejor con todo lo que vino después. Tocó el cielo con las manos con el Mundial de Qatar 2022 y le dio el cierre perfecto a su carrera en celeste y blanco tras levantar la Copa América 2024. Por eso esta noche, en la previa del partido ante Chile, por las Eliminatorias para el Mundial 2026, Di María tendrá su merecido homenaje.

Di María llegó esta mañana, cerca de las 11, con su mujer y sus hijas desde Portugal. Hizo escala en Brasil y arribó a Aeroparque para luego sumarse a la concentración del plantel en Ezeiza, en lo que será el primer homenaje íntimo con el plantel. “La va ser una noche especial, estoy contento de volver a pisar suelo argentino. Vine a disfrutar con mis amigos y a pasar un buen momento”, dijo en declaraciones a ESPN. Y sobre la camiseta 11 que dejó y será usada por Giovani Lo Celso, agregó: “Me pone contento que la use él, hablo seguido y me pone contento que esa camiseta la use él”.

Mañana es su momento, mañana lo homenajeamos a él 🫶



Los esperamos a las 19.45 para vivirlo juntos 🇦🇷 pic.twitter.com/kjGJyuQtrF — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 5, 2024

¿Qué tiene preparada la AFA para esta noche? “De un Angel para otro Angel”, arranca el video que preparó la Asociación del Fútbol Argentino para presentar lo que será el homenaje a Di María. Y lleva acompañado una imagen con Fideo haciendo el festejo clásico, con el corazón, y la señal de infinito.

La hora señalada para el homenaje de Angel Di María en el estadio de River está pautada para las 19.55. En ese instante es cuando se proyectarán distintas imágenes suyas en la selección y el delantero de Benfica le hablará al público con todo el plantel preparado antes de hacer la entrada en calor. Además, habrá sorpresas especiales preparadas especialmente para el futbolista surgido de Rosario Central, que se mantendrán en secreto hasta el último momento.

Allí también estará Claudio Tapia, presidente de la AFA, que le entregará al plantel la Copa América 2024 conquistada en los Estados Unidos, para que Leo Messi y compañía celebren con la gente.

"VINE A DISFRUTAR CON MIS AMIGOS Y PASAR UN LINDO MOMENTO". Ángel Di María y las palabras en su llegada a Buenos Aires para el homenaje que recibirá en la previa del partido.



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/ZohtK29WkA — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2024

El de esta noche no será un partido más para la selección. Luego de 11 años de transitar juntos sus caminos en la selección, y tras compartir casi un centenar de encuentros consecutivos con la camiseta celeste y blanca, Lionel Messi y Ángel Di María no estarán presentes ante Chile y el equipo de Lionel Scaloni afrontará un nuevo desafío en medio de su constante proceso de reinvención.

Messi, por su lesión ligamentaria en el tobillo derecho, y Di María por lo mencionado, por haberle puesto un cierre a su brillante etapa en la selección argentina serán los grandes ausentes del “clásico” con la Roja, este jueves, en el Monumental, desde las 21. Elementales dentro y fuera de la cancha, líderes futbolísticos y carismáticos de la Albiceleste, el 10 y el 11 albicelestes fueron pilares fundamentales del ciclo más exitoso de la historia de la Selección y disimular sus ausencias no será tarea sencilla. Lo que viene no será lo mismo sin los dos rosarinos en cancha.

Entrenamiento Seleccion Argentina en la Copa América 2024. Messi, Di María y uno de los últimos entrenamientos juntos LA NACION/Anibal Greco

La última vez que Messi y Di María estuvieron ausentes en un partido oficial de la Selección fue el 15 de octubre de 2013, en la derrota 3-2 ante Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Desde entonces, Argentina jugó 91 encuentros entre Eliminatorias, Copa América, Finalissima y la Copa del Mundo, de los cuales perdió 11 y en cinco de ellos no contó alguno de ellos dos. Estadística que comprueba la capacidad del equipo para adaptarse a diferentes circunstancias sin rifar su nivel competitivo, al punto de permanecer invicto aún sin Messi y Di María entre los 11: ganó sus cuatro partidos sin Leo y obtuvo ocho victorias y tres empates sin el extremo de Benfica.

Será una noche a pleno disfrute para Di María, que además aprovechará su estada en Buenos Aires para seguir de cerca los detalles de la serie sobre su carrera que está preparando Netflix.

Pero el foco estará en el calor de la gente y la gran despedida que tendrá en el Monumental. Todo cierre merecía también un broche emotivo. Y eso es lo que tendrá Di María esta noche, en la previa al partido con Chile. Ya lo dijo el propio Di María al pisar este jueves suelo argentino: “Vine a disfrutar con amigos y pasar un lindo momento”.

