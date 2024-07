Argentina - Colombia, por la final de la Copa América, en vivo: un duelo caliente en Miami

Escuchar

11.15 Di María, en su último baile

Ángel Di María compartió un emotivo posteo con Lionel Messi, en la noche anterior a la gran final de la Copa América frente a Colombia. El delantero rosarino, autor de históricos goles en las últimas tres finales de la selección argentina, publicó una imagen con Messi, uno de sus grandes socios y compañeros en los últimos 16 años con la camiseta celeste y blanca: “La vida me dio más de lo que alguna vez le pude pedir”, escribió Di María, en una de sus historia de Instagram, en la previa de su último partido con la selección.

La historia de Ángel Di María junto a Lionel Messi. Foto/Instagram: @angeldimariajm

11.00 Un duelo con historia

La selección de Argentina y la de Colombia se enfrentaron en 40 oportunidades. con 20 victorias del conjunto nacional, mientras que los cafeteros obtuvieron nueve éxitos e igualaron en 11 partidos . El último duelo data del 1 de febrero del 2022, cuando los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron 1 a 0, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

10.45 Un trofeo particular

El ganador del certamen tendrá la posibilidad de levantar el trofeo original que se entregó por primera vez en el Campeonato Sudamericano 1917, pero no se entrega desde 2001, cuando Colombia se quedó con el torneo que organizó en su país. El emblemático galardón fue confeccionado en 1917, cuando se denominaba Campeonato Sudamericano, por la Casa Escasany, una joyería de Buenos Aires, por un precio de 3.000 francos suizos de la época. En aquel entonces fue donado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y ahora ha sido restaurado para celebrar su centenario.

El trofeo 🏆 de la Copa America .



Quien será el Campeón Colombia 🇨🇴 o Argentina 🇦🇷 ?

pic.twitter.com/KP90xWi6UL — TERADEPORTES (@Teradeportes) July 13, 2024

10.30 Los cambios obligados de Lorenzo

La selección de Colombia, que dirige el argentino Néstor Lorenzo, todavía no fue confirmada, ya que cuenta con algunas bajas importantes tras vencer a Uruguay en las semifinales. El DT buscó variantes para el lateral que quedó descubierto por la expulsión de Daniel Muñoz por un codazo a Manuel Ugarte en el juego con Uruguay, mientras que el volante Richard Ríos salió a los 15 del segundo tiempo tras recibir un pisotón de Darwin Núñez en su rodilla y está en duda, aunque lo esperarán hasta último momento por su buen presente.

10.15 La única duda de Scaloni

Si bien no hay certezas de cuál podría ser la formación titular de la selección argentina para el choque con Colombia, se cree que el entrenador Lionel Scaloni podría repetir el equipo por cuarta vez en su ciclo, aunque se mantiene el misterio acerca de una posición en particular. La idea del DT era volver a disponer de los futbolistas que eligió para el arranque del partido con Canadá, sin embargo, Gonzalo Montiel, que reemplazó a Nahuel Molina para reforzar la marca ante Alphonso Davies, se entrenó diferenciado en el primer ensayo posterior al encuentro contra los canadienses pero iría de arranque pese a que no está para completar los 90.

Gonzalo Montiel tuvo una gran semifinal contra Canadá y se perfila para ser titular ante Colombia HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

10.00 Bienvenidos a la gran final de la Copa América

Bienvenidos al minuto a minuto de la gran final de la Copa América, con el duelo entre la selección argentina y la de Colombia, que se disputará, desde las 21, hora de la Argentina, en el Hard Rock Stadium, de Miami. El encuentro será televisado por la TV Pública, Telefe y TyC Sports.

LA NACION