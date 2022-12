Argentina en la final del Mundial Qatar 2022: “Es una derrota merecida”, dijo el entrenador croata tras la derrota con la selección

escuchar

La derrota ante Argentina por 3-0, por las semifinales de Qatar 2022, caló hondo en el vestuario croata. Media hora después de terminado el encuentro, todo el plantel balcánico había abandonado la zona mixta del estadio de Lusail. Y había dejado críticas para el árbitro italiano Daniele Orsato por el penal que abrió el marcador, señalado al arquero Dominik Livakovic por una falta a Julián Álvarez.

“Creo que estuvimos bien hasta el penal, que para mí no ha sido”, opinó Luka Modric, el capitán croata. Y agregó: “No me gusta hablar de los árbitros, pero es imposible no hablar hoy, porque es uno de los peores que conozco, y no es sólo por el partido de hoy. Me ha pitado muchas veces y nunca tuve un buen recuerdo suyo. Es un desastre” .

De todas maneras, el emblema croata de 37 años (que se retiró de la cancha aplaudido hasta por los hinchas argentinos presentes en Lusail) elogió a la Argentina, que llegó a la sexta final de su historia: “Hay que felicitar a Argentina. No hay que quitarles ningún mérito a ellos. Merecen estar en la final. Ya está, nosotros hemos dado todo, pero este primer gol de penal nos mató. Hay que recuperarse e intentar ganar el partido por el tercer puesto”.

El volante croata Luka Modric tras ser sustituido en la derrota 3-0 ante Argentina en la semifinal de la Copa Mundial, el martes 13 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

El entrenador croata, Zlatko Dalic, habló para la televisión de su país tras el partido y también tuvo palabras positivas para el equipo dirigido por Lionel Scaloni: “Felicito a Argentina por la victoria y clasificación a la final. Lo único que tenemos que hacer es recomponernos, mantener la cabeza en alto. No tengo nada de qué quejarme de los muchachos. Tuvimos el control durante media hora, jugamos bien y mantuvimos la posesión. Luego vino esa contra, el penal, luego el gol de córner, muchos rechazos... Pero es así, a veces la suerte te favorece, a veces no. No tenemos nada de qué quejarnos y lamentarnos”, señaló Dalic.

Y se refirió a la jugada polémica del penal, que termina por abrir el partido: “Por lo que tengo entendido, los jugadores protestaron antes de que era un córner para nosotros, pero el árbitro no lo dio. Qué vamos a hacer, no nos podemos quejar: perdimos. Los jugadores dieron lo mejor de sí durante todo este torneo, pero ahora hay que levantar la cabeza y prepararse para otro partido”.

El abrazo final entre Zlatko Dalic y Lionel Scaloni tras la victoria por 3-0 de la Argentina ante Croacia en la semifinal de Qatar 2022 JUAN MABROMATA - AFP

Ya en conferencia de prensa, el DT croata se rindió ante el talento de Lionel Messi y se sumó a las críticas de sus jugadores al árbitro Daniele Orsato por la jugada del penal: “No creo que haya mucho más que decir sobre el talento de Messi. Fue en los últimos quince años el mejor jugador del mundo. Hoy fue muy peligroso y su calidad decantó el partido. Está jugando al máximo. Es el Messi que esperábamos ver”, dijo Dalic sobre el rosarino. Y sobre el árbitro, agregó: “No voy a entrar en lo que hizo el árbitro, pero sí decir que el primer gol cambió el rumbo del partido. Nos marcaron después de que no nos dieran un córner, que según mis jugadores era y llegó el penal”.

El lateral izquierdo Borna Sosa tampoco ocultó su malestar por el penal que le dieron a la Argentina: “Fuimos el mejor equipo durante la primera media hora, pero luego sucedió ese penal, que es como mínimo discutible. Luego, unos momentos antes, era una esquina despejada para nosotros, que nadie ve después. Luego ese segundo gol después de que la pelota rebotó por todos lados y de repente es 2:0. Es difícil compensar eso contra un equipo como Argentina. Luego en el segundo tiempo intentamos abrirnos un poco, pero Messi demostró quién es y por qué es lo que es. “Felicito a Argentina por una victoria probablemente merecida, ahora nos toca a nosotros levantar la cabeza y tratar de prepararnos para el partido por el tercer lugar”, dijo Sosa.

Lionel Messi marca al croata Borna Sosa durante el partido entre Argentina y Croacia por semifinales de la Copa del Mundo Aníbal Greco - LA NACIÓN

Y añadió, en declaraciones a la TV croata: “Es difícil perder la semifinal, estás tan cerca, pero tan lejos de la final. Pero no hay mucho de qué hablar ahora, necesitamos reunirnos lo antes posible. Hoy todavía podemos estar un poco “deprimidos”, eso es normal, pero a partir de mañana intentaremos despejarnos y prepararnos, tenemos algunos pequeños problemas de lesiones, pero sería bueno volver a Croacia con una medalla”, deseó el futbolista de Stuttgart, en la Bundesliga alemana.

“Es difícil comentar”, dijo a su turno Mateo Kovacic. El mediocampista de Chelsea (Inglaterra) agregó: “Hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero nada. Perdimos la semifinal, queríamos la final, pero ahora vamos a pelear por el tercer puesto. No puedo creer que no haya sido un córner antes del penal, y luego...ese penal. Nunca comenté sobre los árbitros, ni fue mi intención, pero estos son dos errores capitales”, afirmó. Y añadió, sobre el seleccionado argentino: “Sabíamos que son agresivos y buenos y que tienen a Messi, esa es la diferencia. Estuvo fenomenal hoy y debe ser felicitado. Entramos bien, pero luego recibimos dos goles ridículos y eso te cuesta la final. Todos queríamos la final y ahora tenemos que juntar fuerzas y luchar por el tercer puesto”.

Alexis Mac Allister escapa a la marca del croata Mateo Kovacic durante el partido entre ambas selecciones válido por las semifinales de Qatar 2022 Matthias Hangst - Getty Images Europe

También habló Josip Juranovic. El lateral derecho de Celtic (Escocia) redondeó un gran Mundial y es observado por otros grandes equipos europeos. “Entramos bien en el partido, tuvimos el control, pero nos faltó el pase final incluso antes de ese penal. Debemos estar orgullosos de lo que hemos hecho y mantener la frente en alto”. Y recordó: “Tan pronto como entramos en el vestuario, dijimos: ‘Cabeza arriba, vamos a ganar ese tercer lugar’”.

“Es estúpido comentar y quejarse de algunas decisiones”, admitió Lovro Majer en HRT, la cadena pública croata. El futbolista de Rennes, de la Ligue 1 francesa, agregó sobre la jugada del penal: “No vi bien la situación, creo que debería haber sido un córner para nosotros, pero felicito a Argentina, ganó merecidamente 3-0 y no hay nada que agregar”. Maier admitió que “Argentina es demasiado buena” y reconoció que “en este tipo de partidos s difícil volver después de un 2-0″. Sobre el futuro, Majer opinó: “Nos queda un partido más, daremos todo lo posible para ganar el tercer puesto. Creo que podemos hacerlo”.

