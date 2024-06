Argentina vs. Guatemala: resumen, goles y resultado del partido

Escuchar

La selección argentina cumplió con su condición de favorita y consiguió un nuevo triunfo en la antesala de la Copa América 2024. El equipo dirigido por Lionel Scaloni goleó 4 a 1 a Guatemala con dobletes de Lionel Messi y Lautaro Martínez, en un amistoso disputado en el Commanders Field de Maryland, Estados Unidos. De esta manera, cerró la última fecha FIFA antes de la competencia oficial con un saldo de dos victorias (el domingo pasado venció por la mínima diferencia a Ecuador, en Chicago).

El partido, por momentos, fue un trámite, aunque ya se hizo costumbre que el seleccionado nacional no subestime a ningún rival. Es una premisa que está bien marcada por el cuerpo técnico, mucho más después de aquella derrota en el primer partido del Mundial Qatar 2022 frente a Arabia Saudita. Jugar ante rivales de fuste en las ventanas internacionales sigue siendo una cuenta pendiente, pero el buen rendimiento casi siempre se hace presente.

Ganar, gustar y golear; la selección argentina llega con buen ánimo a la Copa América 2024 Nick Wass - FR67404 AP

Desde la consagración en Medio Oriente el 18 de diciembre de 2022, la Argentina disputó amistosos ante Panamá, Curazao, Australia, Indonesia, El Salvador, Costa Rica, Ecuador y Guatemala. Todos, a excepción de los ‘Socceroos’ y ‘La Tri’, por debajo del puesto 40 del ranking FIFA. La comparación con Brasil, por ejemplo, evidencia aún más esta preocupación, ya que la Verdeamarela se enfrentó a Marruecos. Senegal, Inglaterra y España. No hubo pruebas de complejidad antes de la Copa América, por lo cual el seleccionado albiceleste tendrá que mostrar su mejor versión para defender el título que ostenta desde 2021.

El duelo ante los centroamericanos comenzó con sorpresa. Cuando apenas transcurrían 4′, Guatemala se puso en ventaja luego de una jugada en la que Lisandro Martínez se llevó por delante la pelota dentro del área chica luego de que Emiliano ‘Dibu’ Martínez atajara un tiro libre escorado de Óscar Santiz y la mandara dentro de su propio arco. Sin embargo, el empate llegó apenas ocho minutos después y fue gracias a un error del arquero guatemalteco Nicholas Hagen, quien le sirvió a Messi uno de los goles más fáciles de su carrera: le dio un pase a la altura del punto de penal para que el 10 defina sin oposición.

El 2 a 1 lo puso Lautaro Martínez desde los doce pasos. Hagen le cometió una fuerte infracción dentro del área a Valentín Carboni y Messi se encargó de darle la pelota al ‘Toro’ para que tome confianza. El delantero de Inter de Milán necesitaba una actuación como la de este viernes para llegar con confianza a la Copa América. Tras su pobre actuación en el Mundial Qatar 2022, no convirtió goles con la selección en todo el 2023 y, recién en marzo de este año, ante Costa Rica, “se sacó la mufa”.

Lionel Messi le cedió el penal a Lautaro Martínez y el 'Toro' no falló; la Argentina ganó 4 a 1 TIM NWACHUKWU - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los tantos restantes llegaron en el complemento. Y fueron una obra de arte. El tercero lo hizo el ‘Toro’ luego de una triangulación fantástica entre Enzo Fernández, Ángel Di María y Messi. Todo a un toque en el último tercio para culminar una jugada que comenzó cerca del área propia. La ‘Pulga’ habilitó al ex Racing, quien no falló y sumó el segundo gol de la noche en su cuenta personal. El último, en tanto, fue del capitán. Se juntó con ‘Fideo’ quien, con destellos de mago, asistió a su amigo y ex compañero en Paris Saint Germain (PSG) para que éste se la pique al arquero con total naturalidad. Fue el 4 a 1 y a festejar. Lo que viene, el jueves 20 de junio vs. Canadá, será por los puntos. El primer paso en la Copa América 2024.

Resumen Argentina 4 - Guatemala 1

