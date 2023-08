Argentina vs. Suecia: resumen, goles y resultado del partido del Mundial de Fútbol Femenino 2023

La selección argentina de fútbol femenino quedó eliminada del Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023 al caer este miércoles por la madrugada ante Suecia 2 a 0 en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del grupo G. El combinado nacional llegó a la última jornada con chances de clasificar a los octavos de final y necesitaba, para ello, obtener su primera victoria en la historia de la cita ecuménica frente a uno de los equipos más poderosos del planeta y favorito al título.

Más allá de la diferencia de nivel que hay entre ambos países, al de Europa, que utilizó a apenas dos jugadoras de las habituales titulares porque ya tenía el boleto asegurado a la próxima etapa, le costó imponerse al de Sudamérica en el estadio Waikato de Hamilton y recién logró desnivelar el marcador a los 66′ gracias a un cabezazo de Rebecka Blomqvist tras un centro lanzado desde la derecha por Sofia Jakobsson.

Hasta entonces, el elenco de Germán Portanova, que en el primer tiempo sufrió la lesión de Florencia Bonsegundo, luchó con sus armas y con la ilusión de dar el golpe, algo que se le hizo cuesta arriba con el correr de los minutos por la supremacía del oponente. Sobre el final, la mediocampista Elin Rubensson sentenció la historia con un penal y le dio una nueva alegría a las suecas, que dominaron la zona con autoridad con tres victorias en igual cantidad de presentaciones.

Suecia hizo vale su poderío sobre la selección argentina en el segundo tiempo y logró su tercera victoria SAEED KHAN - AFP

Síntesis

Argentina: Vanina Correa; Julieta Cruz, Adriana Sachs, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Sophia Braun y Romina Núñez; Camila Gómez Ares, Estefanía Banini y Florencia Bonsegundo; Mariana Larroquette. DT: Germán Portanova.

Suecia: Jennifer Falk; Stina Lennartsson, Amanda Ilestedt, Magdalena Eriksson y Anna Sandberg; Hanna Bennison y Caroline Seger; Sofia Jakobsson, Madelen Janogy y Olivia Schough; Rebecka Blomqvist. DT: Peter Gerhardsson.

Goles: ST 21′ Blomqvist y 45′ Rubensson (S) de penal.

Cambios: PT 41′ Daiana Falfán por Bonsegundo (A); ST Elin Rubensson por Seger (S), 17′ Linda Sembrant por Ilestedt y Lina Hurtig por Schough (S), 25′ Dalila Ippolito por Cruz y Gabriela Chávez por Gómez Ares (A), 30′ Johanna Kaneryd por Jakobsson (S), 33′ Yamila Rodríguez por Larroquette y Érica Lonigro por Falfán (A) y 45′ Stina Blackstiunius por Janogy (S)

Amonestadas: Olivia Schough (S) y Camila Gómez Ares (A).

Árbitra: Salima Mukansanga (Ruanda).

Estadio: Waikato (Hamilton, Nueva Zelanda).

Más allá de la eliminación y no haber podido conseguir el primer triunfo en una Copa del Mundo, las jugadoras albiceleste manifestaron su conformidad por la labor del combinado en el certamen que reúne a los mejores 32 conjuntos del planeta. Una de ellas fue Estefanía Banini, quien afrontó su último partido en el seleccionado: “Hemos jugado de igual a igual contra una gran potencia. Queríamos pasar de ronda, pero fue un partido muy difícil. Ojalá le vaya bien a Argentina, siempre voy a apoyar, me toca irme de la selección, me hubiese gustado hacerlo de otra manera en cuanto a los resultados, pero estoy tranquila. Ahora le toca a las nuevas generaciones defender esta camiseta”.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, se expresó a través de la red social Twitter y también remarcó lo hecho por el elenco femenino: “Una nueva experiencia mundialista, que hasta hace años era impensada. Muchos puntos altos y otros que hay que seguir mejorando. No tengo dudas que estamos en el camino correcto y que seguiremos apostando a la inclusión y al desarrollo del fútbol femenino”.

Fixture y resultados del grupo G

Fecha 1

Suecia 2-1 Sudáfrica.

Italia 1-0 Argentina.

Fecha 2

Argentina 2-2 Sudáfrica.

Suecia 5-0 Italia.

Fecha 3

Argentina 0-2 Suecia.

Sudáfrica 3-2 Italia.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo G, disputadas las tres fechas FIFA

Suecia se quedó con el primer puesto en la zona C gracias a tres victorias y en octavos de final se medirá contra Estados Unidos, actual bicampeón mundial y máximo ganador de la historia con cuatro títulos. El otro combinado que avanzó fue Sudáfrica porque se impuso 3 a 2 a Italia en un partidazo y se quedó con el segundo puesto. Las africanas, que consiguieron su primera victoria en la historia de los Mundiales, jugarán en la siguiente etapa vs. Países Bajos, líder del grupo E.

Con su incursión en Australia-Nueva Zelanda 2023, la Argentina tiene cuatro participaciones en Mundiales. Anteriormente jugó en 2003, 2007 y 2019. En el historial, acumula 12 partidos disputados con nueve caídas y tres empates, dos de ellos en Francia 2019 (0 a 0 con Japón y 3 a 3 con Escocia) y el restante contra Sudáfrica 2 a 2 en el presente campeonato. En total recibió 42 goles y anotó siete. Esta edición fue la primera del combinado albiceleste con un DT diferente porque en las tres primeras el conductor fue Carlos Borrello. La arquera Vanina Correa, en tanto, se metió en la historia grande siendo la única futbolista en participar de todos los torneos.