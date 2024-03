Escuchar

La octava fecha la Copa de la Liga llegó a su fin, con el empate 2-2 entre Newell’s y San Lorenzo. Este lunes, con un solo partido, a cargo de Instituto y Huracán, comienza a disputarse la novena jornada

En la Zona A, quien más salió favorecido fue Independiente. El Rojo derrotó a Argentinos Juniors en su estadio por 2 a 1 y quedó como único líder. Pero, para terminar en esa posición de privilegio, debió esperar al duelo entre Talleres y River, que igualaron en Córdoba 2 a 2 en un verdadero partidazo. El equipo que sorprende aquí es Barracas Central. El Guapo solo perdió en la segunda fecha, hace seis que no cae y se ubica en el segundo lugar. El Millonario y el Bicho son los otros dos equipos que, por ahora, se están clasificando a los cuartos de final. Sin embargo, ninguno de los cuatro de arriba podrá relajarse, porque muy de cerca los siguen Instituto, que abre la fecha este lunes con la posibilidad de alcanzar el liderazgo en caso de que gane, y también acechan Talleres, Vélez y Rosario Central.

Independiente es el único líder de la zona A LA NACION/Manuel Cortina

En la zona B, Estudiantes frenó la marcha de Godoy Cruz. A pesar de que los mendocinos continúan en la primera colocación, el Pincha lo dejó sin invicto en Mendoza, y se ubicó a un punto como único segundo. Lanús, que vapuleó por 4-0 a Defensa y Justicia, no les pierde pisada y se acomodó en el tercer puesto. Racing no supo aprovechar el envión anímico que le dio el triunfo en el clásico ante Independiente, sumó una unidad ante Platense (0-0) y es el último de los que avanza a cuartos de final. Boca, con el triplete de Edinson Cavani, derrotó 3-2 a Belgrano y se situó en un quinto puesto expectante, a la par de Newell’s, que lleva cuatro partidos sin ganar tras igualar 2-2 con San Lorenzo en un duelo cargado de condimentos.

Estudiantes le ganó a Godoy Cruz, le arrebató el invicto y ahora es el único equipo del campeonato que no perdió. Además, quedó en el segundo puesto de la zona B Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

Aunque todavía falta mucho, en la tabla general comienzan a aparecer aquellos equipos que lucharán por no descender. Sarmiento, que sólo tiene tres unidades, es el que estaría perdiendo por el momento la categoría. Pero hay varios equipos que tienen cinco unidades y no pueden relajarse. En la tabla de promedios, los dos ascendidos son los que asoman complicados y no logran alejarse de las últimas colocaciones. Riestra, que es el último, es quien descendería hasta el momento, e Independiente Rivadavia se ubica penúltimo.

La Copa de la Liga 2024 no tiene pausa. La novena jornada comenzará a disputarse este lunes en Córdoba con el duelo entre Instituto y Huracán, en el que será el único duelo del día. Tanto Boca como River jugarán el miércoles. El Millonario recibirá a Independiente Rivadavia y el Xeneize viaja a Santa Fe para visitar a Unión. Quedará un duelo pendiente, que San Lorenzo y Godoy Cruz disputarán el miércoles 20, y el sábado ya comenzará a jugarse la décima.

