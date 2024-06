Así están las tablas de posiciones de la Eurocopa 2024, grupo por grupo

Escuchar

Este martes finalizó la primera fecha de la etapa de grupos de la Eurocopa 2024 y, de esta manera, ya hay líderes momentáneos en todas las zonas: En la A el puntero es Alemania, en la B España, en la C Inglaterra, en la D Países Bajos, en la E Rumania y en la F Turquía. El certamen continúa este miércoles para el comienzo de la fecha 2, con tres partidos programados: Croacia vs. Albania, Alemania vs. Hungría y Escocia vs. Suiza.

En el primer turno, Turquía derrotó por 3 a 1 a Georgia en el marco del grupo F, gracias a los anotaciones de Mert Muldur, Arda Guler y Kerem Akturkoglu (Georges Mikautadze descontó para los georgianos); mientras que, en el segundo, Portugal consiguió un triunfo agónico frente a República Checa por 2 a 1 con goles de Robin Hranac en contra y Francisco Conceicao (Lukas Provod puso en ventaja parcial al conjunto checo), también por la zona F.

En uno de los partidos más entretenidos de lo que va de la Eurocopa, Turquía venció a Georgia INA FASSBENDER - AFP

Fixture, resultados y tablas de posiciones de la Eurocopa 2024

Grupo A

Fecha 1

Alemania 5-1 Escocia.

Hungría 1-3 Suiza.

Fecha 2

19 de junio - Escocia vs. Suiza - Rhein Energie de Colonia - Hora: 16

19 de junio - Alemania vs. Hungría - MHP Arena de Stuttgart - Hora: 13

Fecha 3

23 de junio - Suiza vs. Alemania - Deutsche Bank Park de Frankfurt - Hora: 16

23 de junio - Escocia vs. Hungría - MHP Arena de Stuttgart - Hora: 16

Así quedó la tabla de posiciones del grupo A de la Eurocopa 2024, tras la fecha 1 Canchallena

Grupo B

Fecha 1

España 3-0 Croacia.

Italia 2-1 Albania.

Fecha 2

19 de junio - Croacia vs. Albania - Volksparkstadion de Hamburgo - Hora: 10

20 de junio - España vs. Italia - Veltins-Arena de Gelsenkirchen - Hora: 16

Fecha 3

24 de junio - Albania vs. España - Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf - Hora: 16

24 de junio - Croacia vs. Italia - RB Arena de Leipzig - Hora: 16

Así quedó la tabla de posiciones del grupo B de la Eurocopa 2024, tras la fecha 1 Canchallena

Grupo C

Fecha 1

Serbia 0-1 Inglaterra.

Eslovenia 1-1 Dinamarca.

Fecha 2

20 de junio - Dinamarca vs. Inglaterra - Deutsche Bank Park de Frankfurt - Hora: 13

20 de junio - Eslovenia vs. Serbia - Allianz Arena de Munich - Hora: 10

Fecha 3

25 de junio - Inglaterra vs. Eslovenia - Rhein Energie de Colonia - Hora:16

25 de junio - Dinamarca vs. Serbia - Allianz Arena de Munich - Hora: 16

La tabla de posiciones del grupo C de la Eurocopa 2024 Canchallena

Grupo D

Fecha 1

Polonia 1-2 Países Bajos.

Austria 1-1 Francia.

Fecha 2

21 de junio - Polonia vs. Austria - Estadio Olímpico de Berlín - Hora: 13

21 de junio - Países Bajos vs. Francia - RB Arena de Leipzig - Hora: 16

Fecha 3

25 de junio - Países Bajos vs. Austria - Estadio Olímpico de Berlín - Hora: 13

25 de junio - Francia vs. Polonia - Signal Iduna Park de Dortmund - Hora: 13

La tabla de posiciones del grupo D de la Eurocopa 2024 Canchallena

Grupo E

Fecha 1

Bélgica 0-1 Eslovaquia.

Rumania 3-0 Ucrania.

Fecha 2

21 de junio - Eslovaquia vs. Ucrania - Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf - Hora: 10

22 de junio - Bélgica vs. Rumania - Rhein Energie de Colonia - Hora: 16

Fecha 3

26 de junio - Eslovaquia vs. Rumania - Deutsche Bank Park de Frankfurt - Hora: 13

26 de junio - Ucrania vs. Bélgica - MHP Arena de Stuttgart - Hora: 13

La tabla de posiciones del grupo E de la Eurocopa 2024 Canchallena

Grupo F

Fecha 1

Turquía 3-1 Georgia.

Portugal 2-1 República Checa.

Fecha 2

22 de junio - Turquía vs. Portugal - Signal Iduna Park de Dortmund - Hora: 13

22 de junio - Georgia vs. República Checa - Volksparkstadion de Hamburgo - Hora: 10

Fecha 3

26 de junio - Georgia vs. Portugal - Veltins-Arena de Gelsenkirchen - Hora: 16

26 de junio - República Checa vs. Turquía - Volksparkstadion de Hamburgo - Hora: 16

Así está la tabla de posiciones del grupo F de la Eurocopa 2024, tras la fecha 1 Canchallena

