Así será la formación de Boca para medirse con Independiente del Valle, en Quito

Se acerca la hora de la verdad. Después de días agitados, de contramarchas y de desprolijidades, Boca jugará esta noche, desde las 21.30, hora de la Argentina, con Independiente del Valle por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, tras no poder clasificarse directamente a los octavos. Y será en un contexto completamente adverso, porque Diego Martínez, que no solo tendrá varias bajas por los Juegos Olímpicos, sino que a eso se le suma que no podrá usar a los refuerzos porque el club envío tarde los cambios en la lista de buena fe y no están habilitados. Por lo tanto, los xeneizes buscarán estar a la altura del compromiso en Quito con una formación con un mediocampo inédito.

Es que el entrenador no tendrá a sus cuatro mediocampistas habituales: Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón (todo convocados a la Sub-23) y Guillermo Fernández (se pierde el primer cruce por estar suspendido). Y como por los problemas con la inscripción de los refuerzos no tiene a Tomás Belmonte, Gary Medel y Brian Aguirre, tuvo que reacomodar sus piezas a último momento.

Y no le quedó otra alternativa que recurrir a los más jóvenes y de acuerdo a lo que ensayó en la última práctica, se inclinaría por estos futbolistas para la mitad de la cancha: Jabes Saralegui, Milton Delgado, Mauricio Benítez y Julián Ceballos.

Pero no sólo tiene que reamar la mitad de la cancha, sino que en la defensa también tuvo que realizar variantes para el encuentro de esta noche, ya que no contará con Cristian Lema por un desgarro y como Nicolás Figal y Aaron Anselmino todavía están recuperándose de sus lesiones, la alternativa para acompañar a Marcos Rojo será Lautaro Di Lollo.

En el ataque el golpe llegó horas previas al viaje a Ecuador, porque parecía que la pareja ofensiva iba a ser con Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Sin embargo, Cavani no pudo viajar por una molestia muscular que sufrió en el último entrenamiento previo al vuelo. Por lo tanto, no está claro si Merentiel estará acompañado por Lucas Janson o Luca Langoni.

Por lo tanto, para el encuentro en el estadio Banco Guayaquil, con el arbitraje de Felipe González Alveal, y televisación en directo de ESPN, el equipo titular de Boca sería: Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo y Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Milton Delgado y Julián Ceballos; Miguel Merentiel y Lucas Janson o Luca Langoni.

