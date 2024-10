Balón de Oro: Real Madrid cancela el viaje de su delegación luego de saber que Vinicius no ganará el premio mayor

Real Madrid tomó la decisión de cancelar el viaje de su delegación a París para la gala del Balón de Oro, lo que confirma que Vinicius Junior, el delantero brasileño, no recibirá el prestigioso premio. Esta decisión, que generó un profundo malestar en el club, se tomó luego de recibir información sobre la falta de reconocimiento a su jugador estrella.

El avión reservado por el club blanco estaba programado para partir desde el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas a las 15 locales (las 11 de la Argentina), con una comitiva de 50 personas, entre las que se incluían jugadores, directivos, familiares y cuerpo técnico.

Sin embargo, a último momento, ante la confirmación de que Vinicius no sería premiado, el club optó por cancelar el vuelo en señal de descontento. La noticia llegó como una sorpresa total para la delegación, que permanecía en Valdebebas, a la espera de embarcarse en ese vuelo, para llegar en tiempo y forma al Théâtre du Châtelet de París, donde todo comenzará desde las 16 de la Argentina.

“Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro y UEFA no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”, se transmite desde las entrañas del club merengue, según reconstruye el diario As de Madrid.

Mientras tanto, llegó la réplica del otro lado. ”Ningún jugador ni club saben este lunes por la tarde quién ha ganado el Balón de Oro”, dijo a la agencia AFP uno de los organizadores de la ceremonia, que el Real Madrid decidió boicotear al pensar que Vinicius no será coronado.”Todos los clubes y los jugadores reciben el mismo trato”, añadió esta fuente, recordando las estrictas normas de confidencialidad que se decidieron para esta edición de 2024.

Vinicius aspiraba a convertirse en el primer brasileño en ganar el Balón de Oro desde 2007, cuando quedó en manos de Kaká PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Vinicius era considerado el principal favorito al Balón de Oro, y la falta de reconocimiento fue interpretada en el club blanco como un gesto de desconsideración, que derivó en un fuerte malestar, según reconocen medios madrileños.

Además de Vinicius, Real Madrid contaba con otros jugadores nominados, incluyendo a Jude Bellingham y Fede Valverde, mientras que Carlo Ancelotti competía por el premio al mejor entrenador, una distinción que finalmente iría a manos de Luis De la Fuente. También estaban nominados el arquero Andriy Lunin al trofeo Yashin y el joven Arda Güler al trofeo Kopa.

Por otra parte, el gran favorito para llevarse el Balón de Oro parece ser el español Rodrigo Hernández, quien destacó en la última temporada con el Manchester City y fue clave en la conquista de la Premier League, la FA Cup y la Eurocopa con España, donde fue nombrado MVP del torneo. Este desenlace causó una gran molestia en el entorno de Vinicius, y el club interpretó esta decisión como una falta de respeto que desencadenó en la histórica decisión de no acudir a la gala en París.

Rodri fue campeón con España de la Eurocopa 2024 y recibió el premio al mejor jugador del torneo JAVIER SORIANO - AFP

¿Ganará Rodrigo?

Esta noche será la de Rodrigo, según el diario As. Más allá que desde la organización no se oficializa nada, son fuentes del Real Madrid las que los confirman que a ellos, ya les llegó el dato. El español ya está en París: entró en el hotel con una capucha, evitando los focos y caminando con muletas (continúa recuperándose de la rotura de cruzado). Se proclamará vencedor esta noche (siempre a criterio de los medios españoles) por su espectacular Eurocopa.

En las apuestas era el segundo candidato, pero todo apuntaba a Vinicius. así fue como se produjo ese sorpasso que tanto temían en Valdebebas. Desde los últimos mensajes, no se transmite nada más; hay un silencio sepulcral. Pero desde la Casa Blanca se percibe un enfado mayúsculo. Con pocos precedentes. Un lunes aparentemente sin oro para uno de los clubes más prestigiosos del mundo.

Los ternados al Balón de Oro 2024

Balón de oro masculino

Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra).

Ruben Días (Manchester City / Portugal).

Phil Foden (Manchester City / Inglaterra).

Federico Valverde (Real Madrid / Uruguay).

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa / Argentina).

Erling Haaland (Manchester City / Noruega).

Nico Wiliams (Athletic Club / España).

Tony Kroos (Real Madrid / Alemania).

Artem Dovbyk (Dnipro, Girona y Roma / Ucrania).

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen / Suiza).

Vinicius Jr. (Real Madrid / Brasil).

Dani Olmo (Leipzig y Barcelona / España).

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Alemania).

Martin Odegaard (Arsenal / Noruega).

Mats Hummels (Borussia Dortmund / Alemania).

Rodri (Manchester City / España).

Harry Kane (Bayern Munich / Inglaterra).

Declan Rice (Arsenal / Inglaterra).

Vitinha (PSG / Portugal).

Cole Palmer (Chelsea / Inglaterra).

Dani Carvajal (Real Madrid / España).

Lamine Yamal (Barcelona / España).

Bukayo Saka (Arsenal / Inglaterra).

Hakan Çalhanoğlu (Inter Milán / Turquía).

William Saliba (Arsenal / Francia).

Kylian Mbappé (PSG y Real Madrid / Francia).

Ademola Lookman (Atalanta / Nigeria).

Lautaro Martínez (Inter Milán / Argentina).

Antonio Rudiger (Real Madrid / Alemania).

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen / Espanyol).

Premio Yashin (mejor arquero)

Diogo Costa (Porto / Portugal).

Gianluigi Donnarumma (PSG / Italia).

Gregor Kobel (Borussia Dortmund / Suiza).

Andriy Lunin (Real Madrid / Ucrania).

Mike Maignan (Milán / Francia).

Giorgi Mamardashvili (Valencia / Georgia).

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa / Argentina).

Unai Simón (Athletic Club de Bilbao / España).

Yann Sommer (Inter Milán / Suiza).

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns / Sudáfrica).

Mejor entrenador

Lionel Scaloni (Argentina).

Josep Guardiola (Manchester City).

Gian Piero Gasperini (Atalanta).

Luis De La Fuente (España).

Carlo Ancelotti (Real Madrid).

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen).

Trofeo Kopa (mejor futbolista menor de 21 años)

Pau Cubarsí (Barcelona / España).

Alejandro Garnacho (Manchester United / Argentina).

Arda Güler (Real Madrid / Turquía).

Karim Konaté (Red Bull Salzburgo / Costa de Marfil).

Kobbie Mainoo (Manchester United / Inglaterra).

Joao Neves (PSG / Portugal).

Savinho (Manchester City / Brasil).

Mathys Tel (Bayern Munich / Francia).

Lamine Yamal (Barcelona / España).

Warren Zaire-Emery (PSG / Francia).

Club del año masculino

Borussia Dortmund (Alemania).

Girona (España).

Bayer Leverkusen (Alemania).

Manchester City (Inglaterra).

Real Madrid (España).

Balón de oro femenino

Mariona Caldentey (Barcelona y Arsenal / España).

Aitana Bonmatí (Barcelona / España).

Barbra Banda (Shanghái RCB y Orlando Pride / Zambia).

Lucy Bronze (Barcelona y Chelsea / Inglaterra).

Yui Hasegawa (Manchester City / Japón).

Sjoeke Nusken (Chelsea / Alemania).

Lindsey Horan (Lyon / Estados Unidos).

Caroline Graham Hansen (Barcelona / Noruega).

Tabitha Chawinga (PSG y Lyon / Malaui).

Gabi Portilho (Corinthians / Brasil).

Patricia Guijarro (Barcelona / España).

Lea Schuller (Bayern Munich / Alemania).

Lauren James (Chelsea / Inglaterra).

Glodis Viggosdottir (Bayern Munich / Islandia).

Mallory Swanson (Chicago Red Stars / Estados Unidos).

Manuela Giugliano (Roma / Italia).

Ada Hegerberg (Lyon / Noruega).

Tarciane (Corinthians y Houston Dash / Brasil).

Trinity Rodman (Washingont Spirit / Estados Unidos).

Lauren Hemp (Manchester City / Inglaterra).

Sophia Smith (Portland Thorns / Estados Unidos).

Ewa Pajor (Wolfsburgo y Barcelona / Polonia).

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars / Estados Unidos).

Mayra Martínez (Levante y Chelsea / Colombia).

Marie-Antoinette Katoto (PSG / Francia).

Alexia Putellas (Barcelona / España).

Grace Geyoro (PSG / Francia).

Khadija Shaw (Manchester City / Jamaica).

Giulia Gwinn (Bayern Munich / Alemania).

Salma Paralluero (Barcelona / España).

Mejor entrenador/a de fútbol femenino

Sonia Bompastor (Lyon y Chelsea).

Arthur Elías (Corinthians / Brasil).

Jonatan Giraldez (Barcelona y Washington Spirit).

Filipa Patao (Benfica).

Sarina Wiegman (Inglaterra).

Club del año femenino

Barcelona (España).

PSG (Francia).

Lyon (Francia).

Chelsea (Inglaterra).

NY/NJ Gotham (Estados Unidos).

LA NACION