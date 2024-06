Boca vs. Almirante Brown, en vivo

Escuchar

20.50 La idea de Bazán Vera

El DT de Almirante Brown analizó lo que puede deparar el duelo con Boca en Mendoza esta noche. “Nosotros tenemos que hacer un partido de Nacional B, no de Primera. Tenemos que tratar de ensuciar. Boca tiene la responsabilidad, sabemos que tiene jugadores que pueden definir todo en un segundo. Pero no están acostumbrados a jugar como queremos hacerlo nosotros”, dijo el Indio Bazán Vera.

20.35 Los titulares de Almirante Brown

Inmediatamente a la confirmación de los titulares de Boca, el Indio Daniel Bazán Vera anuncia los once que comenzarán el partido para Almirante Brown: Martínez; Cardozo, Miño, Errecalde, Quiroz; Acosta, Cenci, Iglesias; Ibañez, Díaz; y Vera.

20.30 Boca, confirmado

El DT Diego Martínez confirmó los once que saldrán desde el comienzo en Boca para enfrentar a Almirante Brown en Mendoza: Romero; Figal, Lema, Rojo, Blanco; Medina, Pol Fernández, “Equi” Fernández, Zenón; Merentiel y Cavani. Aunque está con el equipo, Medel no está habilitado para jugar porque no llegó la habilitación desde Brasil.

20.20 Boca, en el precalentamiento

Primero ingresaron los arqueros. Ahora, los jugadores de campo, incluyendo a Gary Medel. Boca está en el campo de juego del Malvinas Argentinas haciendo los ejercicios de precalentamiento de cara al duelo con Almirante Brown.

20.10 La “novela” de Medel

A menos de una semana de haber llegado a Boca, la presencia del chileno Gary Medel es muy poco probable en el partido de esta noche, aunque viajó con el plantel y manifestó sus deseos de jugar en su regreso al club. El primer refuerzo del xeneize llegó, pero no así su habilitación desde Brasil. En diálogo con TyC Sports, Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, describió: “Hablamos con gente del Vasco da Gama ayer y hoy, esperaremos hasta el último minuto. Si lo tenemos 10-15 minutos antes del partido, puede jugar. Estamos esperando que Vasco mande los papeles a la Confederación Brasileña y que lo reenvíen a la AFA para habilitarlo. No creo que haya problema. Cambió la dirigencia y se hace difícil, pero tenemos que esperar”.

Marcelo Delgado y el transfer de Medel: "Vamos a esperar hasta el último minuto" 🗣️ pic.twitter.com/zJqVwW9FJ3 — TyC Sports (@TyCSports) June 19, 2024

20 Cómo ver el partido

El encuentro entre Boca y Almirante Brown por la Copa Argentina será transmitido en vivo por TyC Sports, único canal que tiene los derechos del certamen. Pero, además, puede seguirse online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. Al mismo tiempo, en este espacio de LA NACION y en canchallena.com tiene su cobertura minuto a minuto, con todas las estadísticas.

19.45 Cómo llegan los equipos

A esta instancia de la Copa Argentina, Boca llegó merced a la goleada por 3-0 sobre Central Norte de Salta, mientras que Almirante Brown accedió luego de eliminar por penales a San Martín de Tucumán, tras ir ganando 3-0 y terminar en una igualdad 3-3 en Santa Fe. El último fin de semana, el Xeneize venció a Vélez por 1-0 por la Liga Profesional, mientras que el aurinegro jugó su último partido el domingo 9 de este mes, en el triunfo como visitante por 1-0 ante Defensores Unidos por la Primera Nacional.

19.30 Bienvenidos a la cobertura de Boca-Almirante Brown

Esta noche, desde las 21.10, Boca se enfrentará con Almirante Brown por los 16avos de final de la Copa Argentina, en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza. Pablo Echavarría será el árbitro de este duelo que no tiene antecedentes oficiales. El vencedor se cruzará en octavos de final con Talleres de Córdoba.