Champions League: el error de Paulo Gazzaniga en el partido en que Girona perdió en los minutos finales ante PSG

Escuchar

La crueldad del fútbol: después de aguantar casi hasta el final echando mano a una increíble disciplina, personalidad e instinto de supervivencia, Girona se fue con las manos vacías de su visita al Parque de los Príncipes: en el debut absoluto en su historia en la Champions League, perdió con Paris Saint Germain por 1 a 0. Y en el contexto de esta actuación colectiva excepcional, Paulo Gazzaniga se lució con varias intervenciones providenciales, pero la mala fortuna se cebó con el argentino en el último minuto del tiempo regular y se hizo un gol en contra al no poder contener un balón que se le escurrió entre las piernas.

Cuando transcurría el minuto 89, sucedió que el portugués Nuno Mendes desbordó profundo por la izquierda, se quitó la marca del defensor Arnau Martínez y envió un centro potente rasante al área del Girona, pero Gazzaniga no pudo contener. Se consideró un tanto en el propio arco porque, de no haberla tocado, la pelota no se habría introducido en la valla debido a la dirección que llevaba. El lenguaje del santafesino fue elocuente: se tomó la cabeza y se lamentó, después de una actuación que hasta allí no tenía fisuras. De esta manera, el conjunto español - sensación en la Liga pasada-, se despidió de París con un gusto amargo, pero es cierto que nadie le quita el honor de haberse clasificado a la máxima competencia europea de clubes, que estrenó formato.

NUNO MENDES DEFINIÓ, GAZZANIGA TUVO UNA FLOJA RESPUESTA Y PSG 1-0 AL GIRONA SOBRE LA HORA.



📺 Mirá la #Champions en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/tCbLASjWgi — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2024

Es cierto que, si se trata de merecimientos, PSG hizo mucho más por el triunfo y quemó las naves en los minutos finales. Generó varias situaciones, sobre todo desde los pies de Kolo Muani, que entró desde el banco de suplentes como una flecha. Aquel delantero francés que erró ante Dibu Martínez en la final de Qatar 2022 tuvo una oportunidad primero de cabeza, pero la pelota se fue desviada. Y en la segunda ocasión cruzó demasiado un disparo desde dentro del área, situación que provocó escalofríos en todos los hinchas del Girona. También lo tuvo Hakimi, en otro remate desde dentro del área que salvó Gazzaniga. Y cuando la obra de Girona parecía consumada, llegó la jugada fatídica de la noche: aquel disparo de Nuno Mendes tras desbordar a un agotado Arnau, casi sin ángulo, que se coló por entre las piernas de Gazzaniga en su única equivocación de toda la noche.

Paulo Gazzaniga y su accidentado debut con Girona en la Champions League FRANCK FIFE - AFP

¿Quién es Paulo Gazzaniga? Tiene 32 años y nunca jugó en nuestro país. Nacido en Murphy -Santa Fe, la misma ciudad de la que es oriundo Mauricio Pochettino- es hijo de Daniel Omar, exarquero surgido en River en la década de los 80. “A mis hijos les digo que en la vida hay que saber esperar, que tengan humildad y respeto. Para ser arquero hay que estar un poco loco, si no tenés un grado de locura no podés estar bajo los palos”, declaró hace unos años Gazzaniga padre en el Diario de Almería. Paulo tiene un hermano menor, Gianfranco, que atajó en el ascenso español.

En 2018, cuando estaba en Tottenham -mayormente era suplente-, Gazzaniga fue convocado en los comienzos del ciclo de Lionel Scaloni. Acredita una presencia en el seleccionado argentino: en noviembre de 2018 reemplazó a Gerónimo Rulli en la última media hora del triunfo 2-0 sobre México en un amistoso. Se formó en el fútbol base de Valencia y tiene pasos por Gillingham (ascenso inglés) Southampton, Rayo Vallecano, Fulham, Tottenham y Elche. Hasta que terminó siendo cedido al Girona, en donde está cumpliendo un sueño, pese a que sufrió un momento muy amargo cuando todos los focos se posaban en él y su equipo.

LA NACION

Temas Paulo Gazzaniga