Champions League: Real Madrid ante Borussia Dortmund, choque de finalistas, con Mbappé en su semana más complicada

El formato de liga de la Champions League ofrece en su tercera fecha un partido que con el antiguo esquema no hubiera sido posible: se enfrentan los últimos dos finalistas. El 1° de junio, en Wembley, Real Madrid venció por 2-0 a Borussia Dortmund y levantó la 15ª copa europea. Este martes volverán a encontrarse en el Santiago Bernabéu, con el equipo alemán como uno de los punteros, y un rival que en dos jornadas ya sufrió un traspié, con la derrota 1-0 ante Lille. Con este nuevo sistema, los ocho primeros de la tabla de 36 equipos avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los ubicados entre la 9ª y 24ª ubicación disputarán un play-off del que surgirán los otros ocho conjuntos para los octavos. Y en esta liga inicial, cada conjunto disputa ocho cotejos ante rivales distintos, ya conocidos por el sorteo realizado a través de algoritmos.

En algo más de cuatro meses desde la última vez que se enfrentaron, Real Madrid y Borussia Dortmund tuvieron algunos cambios. Los alemanes transfirieron a su goleador Niclas Fullkrug y despidieron a dos históricos: Mats Hummels y Marco Reus. Incorporó a Serhou Guirassy, goleador de Stuttgart , y en la última fecha de la Champions, el 7-1 sobre Celtic se vio empañado por el desgarro de Karim Adeyemi, autor de un hat-trick.

Ancelotti abraza a Mbappé; el entrenador habló de lo que pretende futbolísticamente del francés SERGEI GAPON - AFP

Real Madrid lamenta la rotura de los ligamentos de una rodilla de Dani Carvajal, autor del segundo gol en la final en Wembley. Y como mayor novedad con respecto a la temporada pasada está la aparición de Kylian Mbappé, contratación que el club venía trabajando desde hacía dos años. No la pudo concretar cuando estuvo dispuesto a pagar una cláusula de rescisión de alrededor de 200 millones de euros y finalmente cerró la operación cuando el delantero francés llegó con el pase en su poder.

Mbappé viene de convertir un golazo desde fuera del área en el 2-1 frente a Celta de Vigo. Fue su sexto gol en nueve presencias por la Liga de España. En la Champions suma uno, contra Stuttgart. Este lunes, en la conferencia de prensa, a Carlo Ancelotti lo consultaron sobre un pasaje del documental de Luis Enrique, en el que el DT español aparece pidiéndole a Mbappé que presione sobre la salida del rival en el año que compartieron en PSG. “Yo le pido que marque goles. Prefiero que haga goles a que presione. La función del centro-delantero no cambió para nosotros en los últimos años. Kylian debe hacer lo mismo que hacía Benzema, posicionarse bien y estar listo después de que recuperamos la pelota para armar una transición rápida”, expresó el entrenador italiano.

Mbappé acordó con Deschamps no jugar los últimos dos partidos de Francia por la Nations League Marius Becker - dpa

Las últimas semanas pusieron a prueba la estabilidad emocional y la capacidad para no desenfocarse de Mbappé a partir de circunstancias que rodean a su carrera. En primer lugar, el ambiente futbolístico francés recibió mal que acordara con Didier Deschamps no ser convocado para el seleccionado en la reciente doble fecha de la Nations League. Habría pactado participar en los partidos importantes de Francia para ganar tiempo en su adaptación a Real Madrid y terminar de recuperarse de una molestia en un bíceps femoral.

Pero durante la inactividad de los clubes por la FIFA para los seleccionados, Mbappé aprovechó un par de días libres en Real Madrid para descansar y pasear por Estocolmo. El delantero viajó a la capital de Suecia en un avión privado y se hospedó en el Bank Hotel, un alojamiento de lujo que suele recibir a los jefes de Estado. Estuvo acompañado por su guardaespaldas, un asistente personal y su excompañero del Paris Saint-Germain Nordi Mukiele. Fue fotografiado el jueves 10 de octubre a la salida del restaurante Chez Jolie, especializado en comida francesa. Según el diario Aftonbladet, Mbappé y un grupo de 30 personas pasaron la noche en V, un club exclusivo en el barrio de Stureplan, en el centro de Estocolmo, donde el futbolista y su séquito cerraron parte del local para ellos, al que se accedía sin teléfono celular, que debía dejarse en un sobre.

Al día siguiente, Mbappé volvió a subirse a su avión para ir a Córcega. El revuelo comenzó cuando varios medios, entre ellos Aftonbladet y Expressen, publicaron que una mujer había hecho una denuncia por agresión sexual en la que habría estado implicado Mbappé. El canal TV4 aseguró que “la demandante” acudió “a un servicio de atención a víctimas de violencia sexual en el hospital” y “señaló a la estrella del fútbol francés como el sospechoso”.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Marie-Alix Canu-Bernard, una de las abogadas de Mbappé, afirmó en varios programas de la TV francesa que su cliente “no tiene nada que reprocharse”. “Vive en una especie de burbuja. Está en un contexto en el que no se le permite correr riesgos. Está muy expuesto, su círculo cercano lo sabe y él también. Como podrán imaginar, todo está preparado para que no se produzca este tipo de situación”, explicó la letrada en la cadena francesa BFTV. Consideró que si la denuncia fija al hotel como el lugar del supuesto abuso, eso juega a favor de Mbappé: “Mejor. Como no pasó nada, y en la medida en que hay 10.000 cámaras en un hotel, es mejor. Como hemos visto en otras historias recientes de deportistas en el extranjero, gracias a las cámaras y a los pasillos de los hoteles, podemos saber exactamente lo que pasó o lo que no pasó”.

Mbappé reaccionó en las redes sociales al escribir con letras en mayúscula “FAKE NEWS!!!” y relacionar este caso con su demanda judicial contra PSG por 55 millones de euros, monto que según el club parisino el delantero se había comprometido a resignar para facilitar su salida a Real Madrid. “Esto es cada vez más previsible, en la víspera de la audiencia, como por casualidad”, agregó Mbappé en su posteo. PSG calificó los dichos de su exfutbolista como “una vergüenza”. Fútbol, intereses económicos, vida privada, denuncias y batallas judiciales. Mbappé atiende más de un frente.

