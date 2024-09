Cuándo juega Argentina vs. Colombia, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, hora y TV

Escuchar

La selección argentina visitará este martes a Colombia en el segundo partido en la cuarta ventana de las eliminatorias sudamericanas con el objetivo de alejarse aun mas de sus perseguidores en la tabla de posiciones y acercarse aun más al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026. El encuentro de la octava fecha está programado a las 17.30 (hora argentina) en el estadio Metropolitano de Barranquilla y se transmitirá en vivo por TyC Sports, Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el chileno Piero Maza, no hay un favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas porque la victoria de ambos cotiza a 2.90. El empate, en tanto, alcanza 3.15.

Colombia vs. Argentina: todo lo que hay que saber

Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 - Fecha 8

Día: Martes 10 de septiembre.

Hora: 17.30 (hora argentina).

Estadio: Metropolitano de Barranquilla.

TV: TyC Sports, DSports y Telefé.

Streaming: TyC Sports Play, Flow, DGO, Telecentro Play y MiTelefé.

Minuto a minuto: Canchallena.

La previa de Colombia vs. Argentina, por las eliminatorias al Mundial 2026 Canchallena

El equipo albiceleste, que en su última presentación le ganó a Chile 3 a 0 en el estadio Monumental con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala, llega al cotejo como líder de la tabla de posiciones con 18 puntos producto de seis victorias y una caída y, más allá de lo que ocurra en la fecha, la terminará en lo más alto porque su único escolta es Uruguay con 14 unidades.

De los 28 jugadores convocados inicialmente, el arquero Juan Musso fue desafectado por una molestia en su espalda y los únicos que el entrenador Lionel Scaloni tiene en dudas para el próximo partido son Mac Allister y Nicolás González, quienes fueron reemplazados en el segundo tiempo del encuentro ante los trasandinos por diferentes molestias y sus presencias dependerán de la recuperación. “Nico González se entrenó diferenciado y Alexis (Mac Allister) con el grupo. Veremos con evolucionan, aunque tampoco hicimos un entrenamiento tan exigente. En líneas generales estamos bien”, manifestó el DT este domingo en conferencia de prensa.

Lionel Scaloni tiene varias dudas en la formación inicial para visitar a Colombia en Barranquilla @Argentina

El resto de los citados podrán ser de la partida y el DT dejó en claro que puede haber cambios: “El equipo es muy prematuro. No sólo por el inconveniente de Nico y Alexis, todavía estamos evaluando cómo vamos a jugar y posiblemente podamos hacer algún cambio. Pero no sabría decir cuántos. Falta todavía, esperaremos, pero sí es posible que haya cambios”. El entrenador piensa diferentes alternativas en la formación inicial. Leandro Paredes y Giovani Lo Celso ocuparían el mediocampo siempre que Mac Allister y González no se recuperen a tiempo. Gonzalo Montiel, de buena actuación ante el mismo rival en la final de la Copa América, le pelea el lugar a Nahuel Molina mientras que Marcos Acuña podrían reemplazar a Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo marcha tercero en la clasificación con 13 unidades en siete encuentros. El viernes pasado igualó ante Perú 1 a 1 como visitante en Lima y dejó pasar la ocasión de escalar al segundo puesto. Se trata del único invicto que tiene el certamen, pero que no está en lo más alto porque igualó cuatro cotejos y ganó tres.

Probables formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez o Luis Sinisterra; Jhon Arias, Jhon Córdoba y Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Marcos Acuña, Lisandro Martínez o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Leandro Paredes, Nicolás González o Giovani Lo Celso; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Giovani Lo Celso podría ocupar el lugar de Nicolás González si este no se recupera de una molestia en el talón BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El partido venidero será el número 42 entre argentinos y colombianos. El seleccionado albiceleste tiene ventaja en el historial con 21 victorias contra nueve del elenco cafetero. Igualaron 11 veces. La última vez que se vieron las caras fue el 14 de julio pasado en la final de la Copa América 2024 con triunfo 1 a 0 del combinado dirigido por Scaloni con gol de Lautaro Martínez, que le valió la obtención del bicampeonato. Ese día, además, le cortó un invicto de 25 duelos. La penúltima vez que se enfrentaron fue el 1° de febrero de 2022 en el estadio Mario Alberto Kempes por las eliminatorias al Mundial Qatar 2022 y también ganó la Argentina 1 a 0 con tanto del ‘Toro’.

Fixture, resultados y posición de la Argentina en las eliminatorias

1-0 vs. Ecuador (L).

3-0 vs. Bolivia (V).

1-0 vs. Paraguay (L).

2-0 vs. Perú (V).

0-2 vs. Uruguay (L).

1-0 vs. Brasil (V).

3-0 vs. Chile (L).

Colombia - Martes 10 de septiembre de 2024 en Barranquilla.

Venezuela vs. Argentina - Jueves 10 de octubre de 2024 (a confirmar).

Argentina vs. Bolivia - Martes 15 de octubre de 2024 (a confirmar).

Paraguay vs. Argentina - Jueves 14 de noviembre de 2024 (a confirmar).

Argentina vs. Perú - Martes 19 de noviembre de 2024 (a confirmar).

Uruguay vs. Argentina - Jueves 20 de marzo de 2025 (a confirmar).

Argentina vs. Brasil - Martes 25 de marzo de 2025 (a confirmar).

Chile vs. Argentina - Miércoles 4 de junio de 2025 (a confirmar).

Argentina vs. Colombia - Lunes 9 de junio de 2025 (a confirmar).

Argentina vs. Venezuela - Martes 9 de septiembre de 2025 (a confirmar).

Ecuador vs. Argentina - Domingo 14 de septiembre de 2025 (a confirmar).

LA NACION