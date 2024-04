Cuartos de final de la Copa de la Liga 2024: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

Escuchar

Este fin de semana se llevarán a cabo los cuartos de final de la Copa de la Liga 2024 con cuatro partidos que definirán los clasificados a las semifinales: Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central, Godoy Cruz vs. Vélez y River vs. Boca. Los encuentros serán en estadios neutrales con público de ambos clubes y en caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, habrá penales.

El Millonario lideró la zona A con 27 puntos y enfrentará al cuarto de la B, que fue el xeneize con 25 unidades y, en consiguiente, hay Superclásico. Será por segunda vez en el campeonato tras el 1 a 1 que protagonizaron en el estadio Monumental en la séptima jornada, el 25 de febrero. El Bicho, escolta del conjunto de Martín Demichelis, chocará ante el tercero del otro grupo, el Halcón de Florencio Varela; el Guapo irá contra el segundo de la B, que fue el Pincha; y el Tomba, primero de la B, se enfrentará al cuarto de la A, Vélez.

El cuadro de cuartos de final de la Copa de la Liga 2024 está disponible en el sitio canchallena.com Canchallena

Cronograma cuartos de final

Sábado 20 de abril

15.30 Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia

Estadio: Florencio Sola de Banfield.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Árbitro: Andrés Merlos.

Asistente 1: Diego Bonfa.

Asistente 2: José Castelli.

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez.

Quinto árbitro: Marcos Horticolou.

VAR: Fernando Espinoza.

AVAR: Diego Verlotta.

18.30 Estudiantes vs. Barracas Central

Estadio: Ciudad de Vicente López de Platense.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Darío Herrera.

Asistente 1: Pablo Acevedo.

Asistente 2: Adrián Delbarba.

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.

Quinto árbitro: Mariana De Almeida.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Pablo González.

21.15 Godoy Cruz – Vélez

Estadio: Único de Villa Mercedes, La Pedrera, San Luis.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Asistente 1: Facundo Rodríguez.

Asistente 2: Walter Ferreyra.

Cuarto árbitro: Ariel Penel.

Quinto árbitro: Lucas Pardo.

VAR: Pablo Dóvalo.

AVAR: Salomé Di Iorio.

Domingo 21 de abril

15.30 River vs. Boca

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Árbitro: Yael Falcon Pérez.

Asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Asistente 2: Miguel Savorani.

Cuarto árbitro: Pablo Echavarría.

Quinto árbitro: Cristian Navarro.

VAR: Jorge Baliño.

AVAR: Lucas Novelli.

River y Boca ya se enfrentaron en la Copa de la Liga 2024 y empataron 1 a 1 en la fecha 7 Walter Manuel Cortina

