Diego Martínez, tras la victoria de Boca: “Estamos tratando de reencontrar el funcionamiento del primer semestre”

Fue un partido con las pulsaciones a mil para Diego Martínez. Porque el entrenador sabía que había muchas más cosas en juego más allá de los tres puntos.

Por eso las muecas y un movimiento de cabeza de derecha a izquierda para manifestar su descontento con lo que exponía el equipo durante la primera etapa. Por eso el fastidio en el final de esa etapa, en donde fue a protestarle al referí venezolano Jesús Valenzuela y, en esa misma acción empujó a Lucas Romero, capitán de Cruzeiro. Por eso la amonestación que recibió.

Pero el golazo de Cavani y la muy buena actuación en el segundo tiempo cambió todo. El clima, el ánimo y la planificación a futuro. Y si bien quedó contento con el trabajo realizado y la victoria, el entrenador xeneize sabe que hubiera sido más justo y aliviador una ventaja más amplia.

En conferencia de prensa, el DT analizó el partido: “Enfrentamos a un gran rival. Dos equipos con una propuesta positiva y sabíamos que iban a ser detalles los que definirían el resultado. Porque Matheus Pereira siempre busca generar superioridad en mitad de cancha, y nosotros buscábamos lo mismo bon Kevin (Zenón), con el ingreso del Colo (Saralegui) y el esfuerzo de Miguel (Merentiel), quien lograra marcar la diferencia ahí iba a sacar la ventaja. El primer tiempo fue disputado, fue parejo, tuvimos situaciones que fueron peligrosas. Y el ingreso de Agus (Martegani) nos dio ese control que el equipo logró tener de muy buena manera en el primer semestre. Creo que la victoria frente a un gran rival fue merecida y pudo ser por un gol más, y salvo alguna acción individual casi no sufrimos en la zona defensiva. No es la ventaja que queríamos tener o que intentábamos buscar, pero sí es una victoria muy importante para lo que viene”.

Diego Martinez parece esperar el momento favorable a su equipo Gonzalo Colini

Además, consideró que hay una evolución en el juego: “Creo que fue un buen segundo tiempo y tiene que ver con esa búsqueda que estamos tratando de reencontrar. En esto de acelerar los procesos, de la gente que volvió de la selección y los refuerzos, prácticamente nos estamos conociendo mientras jugamos. Para mí, el equipo mostró esa búsqueda, siempre con cosas para mejorar y corregir. Esto de jugar los partidos con pelota y también sin pelota. Logramos defendernos con la pelota, llegar al arco rival la mayor cantidad de veces y sin sufrir en el nuestro”.

En relación a lo que viene, resumió: “Estamos contentos por la victoria, porque en este fútbol tan parejo sacamos una ventaja y nos quedan 90 minutos. Pero primero tenemos un clásico y no es tiempo de pensar en lo que va pasar en Belo Horizonte, sino de ver cómo se recuperan los muchachos y preparar al equipo de la mejor manera posible para el domingo, que es muy importante para nosotros también”, sobre el clásico contra San Lorenzo.

La jugada del gol, contada por sus protagonistas

Edinson Cavani fue elegido la figura de la noche. “Fueron partidos diferentes, en el segundo tiempo dominamos totalmente. Creo que podríamos haber hecho un golcito más, pero bueno. Por eso siempre digo que los goles hay que concretarlos y no merecerlos. El segundo tiempo es un ejemplo de lo que hay que hacer”, destacó. En relación al gol, el uruguayo resumió: “Uno siempre está pronto para ver dónde puede hacer daño. La venía leyendo un poco la jugada y cuando recibe Zenón me fui para ese sector. Por suerte me la dio y pudo ser gol”. En relación a esa acción, Zenón ofreció su versión: “Edi siempre me marca el pase en cada entrenamiento, me dice mucho que gire y trate de meter esas bochas aunque me equivoque”.

En relación al cambio de chip de un tiempo a otro, Zenón explicó: “La verdad es que en el primer tiempo ellos tuvieron más juego, pero en el segundo lo pudimos solucionar. Ajustamos la presión y no los dejamos jugar”. Y agregó: “Siempre jugamos estos partidos como finales”.

Una pieza clave en esa clara mejora de Boca de un tiempo a otro fue Agustín Martegani, que ingresó muy bien al partido. “Me tocó entrar y jugar varios minutos y trato de darle lo mejor a este equipo. Estoy muy contento de estar acá”, valoró el mediocampista. Y explicó lo que le pidió el DT Martínez: “En el segundo tiempo Diego me dijo que me cierre para la llegada de Lauti (Blanco)., Por suerte la mejora fue notoria. El resultado creo que nos sirve porque necesitábamos ganar”.

Por último, evitó referirse al desquite del jueves próximo en Belo Horizonte: “Ahora a pensar en el domingo que tenemos un partido muy difícil frente a San Lorenzo”.

